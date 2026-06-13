Sok a tisztázatlan kérdés a hazai MotoGP-futam jövője körül, a Hungaroring most még nem jöhet szóba

Akárcsak tavaly, múlt hétvégén is a hétszeres világbajnok Marc Márquez nyerte a királykategóriában a gyorsaságimotoros-vb Magyar Nagydíját a Balaton Park Circuiten. A 33 éves spanyol versenyző sérülése után még nincs tökéletes állapotban, de a sprint után vasárnap a futamon is győzni tudott Balatonfőkajáron. Teljes spanyol uralom jellemezte a versenyhétvégét, hiszen a Moto3-as mezőnyben Máximo Quiles, míg a Moto2-esek között Manuel González végzett elsőként.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban értékelte a Magyar Nagydíj legfontosabb történéseit. Marc Márquez mérlege két részvétel, két győzelem Balatonfőkajáron, ezért már azon poénkodnak a MotoGP berkein belül, hogy a versenypályát át kellene nevezni Balaton Park Circuitről Balaton Marc Circuitre.

A spanyol versenyző karrierje 100. futamgyőzelmét szerezte meg a Balatonnál a gyorsaságimotoros-világbajnokság különböző kategóriáiban,

amely teljesítmény Vámosi Péter szerint önmagáért beszél. Úgy véli, egy ilyen kivételes sorozat bármilyen versenyszériában megsüvegelendő teljesítmény, és vélhetően nem áll le Marc Márquez, többször lehet még arra számítani, hogy feláll a dobogó legfelső fokára.

A spanyol sztár pénteken még egyebek mellett arról beszélt, hogy éppen felépült a sérüléséből, vagyis nem százszázalékosan versenyzett a Magyar Nagydíjon. Nos, még a verseny előtt azt nyilatkozta, hogy ha esetleg nem tökéletes állapotban is nyerne, akkor a többieknek nagyon meg kell keresniük valamit magukban.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta, hogy a mogyoródi pálya jelen állapotában nem alkalmas a gyorsaságimotoros-vb mezőnyének fogadására, ezzel együtt időről időre felmerül az igény arra, hogy a jövőben a Hungaroringen rendezzék a sorozat Magyar Nagydíját. Vámosi Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte: a kollégáival való elemzések során szóba került az is, hogy

az elmúlt hétvégén a Slovakia Ringen rendezett kamionversenyen több néző volt, mint a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-vb-futamokon.

Ez azonban a szakíró szerint nem a Balaton Park Circuit üzemeltetőinek és szervezőinek a hibája.

Vámosi Péter emlékeztetett, hogy nemrég itthon új promóter vette a kezébe irányítást a MotoGP felett, amint kiderült, hogy 2025-ben visszatér a sorozat Magyarországra, de menet közben csődbe is ment, így az újabb promóternek két hónapnál is kevesebb ideje volt arra, hogy egyáltalán normálisan el tudja indítani a jegyértékesítést.

A motorsportol.hu főszerkesztője úgy fogalmazott, ilyen előzmények és körülmények után „gonosz dolog lenne azt mondani, hogy Magyarországon nem is igazán érdekli az embereket a MotoGP”.

Ahhoz, hogy a hazai gyorsaságimotoros-vb-futamokat át lehessen vinni a Hungaroringre, legalább a 13-as és a 14-es kanyart át kell alakítani, sőt Vámosi Péter szerint az 5-ös kanyaron is el kellene gondolkozni. Az is nagy kérdés, hogy hosszú távon ki lesz a promóter.

Tulajdonképpen ugyanez a probléma áll fenn a nemzetközi kamionversenyek magyarországi rendezésével kapcsolatban is. Kiss Norbert hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző is többször hangsúlyozta, hogy a Hungaroring kitűnő helyszín, de nem megoldott, hogy ki lesz az, aki promóteri szerepben tevékenykedik Magyarországon. Vámosi Péter szerint ez összetett kérdés, ami két fontos sorozatban sem tisztázott, miközben az nem vita tárgya, hogy a magyar emberek nagyon szeretik a technikai sportokat, és szívesen kilátogatnának minél több versenyre.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

(A nyitóképen: a spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíj futamán a gyorsaságimotoros-világbajnokság magyarországi versenyén a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. június 7-én.)