Vajon mennyit lőnek a németek Curacaónak a vb-n? – Sport a tévében

Nyugdíjas Parlament: nem mindegy, hogy kinek mije van még a 120 ezres nyugdíjon kívül

„Szegénységi csúszdán” vannak a nyugdíjasok – fogalmazott az InfoRádióban Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke. Arról is beszélt, hogy a jövőben a korrekcióknál a jövedelmeket kellene alapul venni.