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Nyitókép: Unsplash.com

Vajon mennyit lőnek a németek Curacaónak a vb-n? – Sport a tévében

Infostart / MTI

Foci-vb mellett jön még F1, röplabda, atlétika, kézilabda, túraautó, darts, hegyi- és országúti kerékpár, golf, motorok és NASCAR.

M4 Sport

11.20: Forma-2, Katalán Nagydíj, futam, Barcelona

15.00: Forma-1, Katalán Nagydíj, futam, Barcelona

19.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Németország-Curacao, Houston

22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Hollandia-Japán, Dallas

M4 Sport+

15.35: Országúti kerékpár, Tour Auvergne-Rhone-Alpes, 8. szakasz

17.30: Röplabda, női Európa-liga, Magyarország-Horvátország, Kecskemét

22.00: Atlétika, GP-sorozat, Los Angeles

Sport 1

8.45: Kézilabda, férfi ifjúsági BL, bronzmérkőzés

11.15: Kézilabda, férfi ifjúsági BL, döntő

14.45: Kézilabda, férfi BL, elődöntő, bronzmérkőzés

17.15: Kézilabda, férfi BL, elődöntő, döntő

Sport 2

11.45: Túraautó-világkupa, 2. futam, Valencia

13.00 és 19.00: Darts, világkupa, Frankfurt

Eurosport 2

11.30 és 13.40: Hegyikerékpár, női és férfi világkupa, olimpiai krossz, Leogang

15.25: Országúti kerékpár, Tour Auvergne-Rhone-Alpes, 8. szakasz

19.00: Golf, PGA Tour, Canada Open, 4. nap, Toronto

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol másodosztály, rájátszás, döntő, 1. mérkőzés, Málaga-Almería

Arena 4

10.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SBK, superpole verseny, Misano

11.30: Motorsport, Superbike-világbajnokság, WCR, 2. futam, Misano

12.30: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SPB, 2. futam, Misano

13.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SBK, 2. futam, Misano

15.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SSP, 2. futam, Misano

21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Long Pond

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Kezdőlap    Sport    Vajon mennyit lőnek a németek Curacaónak a vb-n? – Sport a tévében

német

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