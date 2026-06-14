Vajon mennyit lőnek a németek Curacaónak a vb-n? – Sport a tévében

M4 Sport
11.20: Forma-2, Katalán Nagydíj, futam, Barcelona
15.00: Forma-1, Katalán Nagydíj, futam, Barcelona
19.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Németország-Curacao, Houston
22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Hollandia-Japán, Dallas
M4 Sport+
15.35: Országúti kerékpár, Tour Auvergne-Rhone-Alpes, 8. szakasz
17.30: Röplabda, női Európa-liga, Magyarország-Horvátország, Kecskemét
22.00: Atlétika, GP-sorozat, Los Angeles
Sport 1
8.45: Kézilabda, férfi ifjúsági BL, bronzmérkőzés
11.15: Kézilabda, férfi ifjúsági BL, döntő
14.45: Kézilabda, férfi BL, elődöntő, bronzmérkőzés
17.15: Kézilabda, férfi BL, elődöntő, döntő
Sport 2
11.45: Túraautó-világkupa, 2. futam, Valencia
13.00 és 19.00: Darts, világkupa, Frankfurt
Eurosport 2
11.30 és 13.40: Hegyikerékpár, női és férfi világkupa, olimpiai krossz, Leogang
15.25: Országúti kerékpár, Tour Auvergne-Rhone-Alpes, 8. szakasz
19.00: Golf, PGA Tour, Canada Open, 4. nap, Toronto
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol másodosztály, rájátszás, döntő, 1. mérkőzés, Málaga-Almería
Arena 4
10.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SBK, superpole verseny, Misano
11.30: Motorsport, Superbike-világbajnokság, WCR, 2. futam, Misano
12.30: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SPB, 2. futam, Misano
13.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SBK, 2. futam, Misano
15.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SSP, 2. futam, Misano
21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, Long Pond