Újabb vármegyében oldják fel a tűzgyújtási tilalmat

A pénteken lehullott csapadék Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével vasárnaptól ebben a vármegyében feloldja a tűzgyújtási tilalmat. A korlátozás azonban öt vármegyében továbbra is érvényben marad - írta internetes oldalán a Nébih.

Bács-Kiskun-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, Csongrád-Csanád-, Heves- és Pest vármegyékben nem hullott annyi csapadék, ami a korábbi aszályos időszak okozta tűzkockázatot csökkentené.

Tűzgyújtási tilalom eseten tilos tüzet gyújtani: belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon; valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

Fásításnak minősül külterületen minden erdei fafajjal, faállománnyal borított terület, így a tilalom gyakorlatilag azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani - hívták fel a figyelmet!

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A fa vagy faszén használata esetén az izzó zsarátnokok akár több száz métert repülve is képesek meggyújtani az erdőt - olvasható a Nébih oldalán.