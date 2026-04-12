Kovács Gergely az InfoRádióban: azt hittem, a kutyapárt 70 százalékot fog kapni, de azt mondják, tévedtem

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a szavazatszámlálás megkezdése előtt arra számított, hogy 2-3 százalékot kaphat a párt, támogatottságuknak szerinte kedvez a városi, nagyvárosi magas részvétel. Kovács Gergelyt az MKKP eredményvárójának helyszínén kérdezte az InfoRádió.

Hogyan ébredt ma reggel, mennyivel kerültek közelebb a Holdhoz, vagy a Parlamenthez?

Maximum négy órával. Nem sokat aludtam héttől tizenegyig, úgyhogy négy órával kerültünk közelebb. Én amúgy egy ilyen unalmas 2-3 százalékra számítok, de nagyon nagy volt a harag velünk szemben, hogy elindulunk a választáson. Amúgy meg nyilván ismertebbek lettünk, mint négy évvel ezelőtt. Meg ahogy néztem, még talán vezetünk is a másodlagos preferenciákban, a Tiszánál is talán a fele kutyapártos, úgyhogy elég kiszámíthatatlan. Ha bejutnánk, azt igazából megérdemelnék a lányok meg a srácok, akik ennyit dolgoztak rajta, mert amúgy nem biztos, hogy látszott, de jól csinálták.

Hogyan befolyásolja az MKKP esélyeit ez a hatalmas nagy részvétel?

El sem tudom képzelni. Ha jól láttam, inkább a nagyvárosokból mentek többen, nekünk meg elvileg ott van több szavazónk, szóval az még akár jó is lehet, de nem vagyok jó politikai elemzésből. Én például azt hiszem, hogy 70 százalékot fogunk kapni, de sokan azt mondják, hogy tévedtem, szóval nem tudom.

A külképviseleteken arányaiban arra lehet számítani, hogy az MKKP több szavazatot kap most is?

Úristen, el sem tudom képzelni, vagyis gondolom, igen, mert akik elhagyták ezt az országot, ők valószínűleg kevésbé fideszesek, mert elhagyták az országot. És emlékszem, még volt olyan is talán négy éve, hogy a jelölteknek el kell érniük azt hiszem, hogy 2 százalékot, különben azt az egymilliót vissza kell fizetni, amit a jelöltek kapnak. És volt valóban olyan, akit a választás után egy héttel az Új-Zélandról beérkező szavazatok végül is felvitték 2 százalék fölé, és akkor azon egymillióval kevesebbet buktunk, úgyhogy jó volt. Hát nyilván jobb lesz a százalékunk, gondolom én, mint a kis falvakban, vagy nem tudom.

A film alakított valamit vajon a népszerűségükön?

Persze, most félmillió ember azt hiszi, hogy én ilyen lopós csávó vagyok. Tényleg, nem mindegy. Vagy nem mindegy, csak fura érzés, mert ilyen még nem volt, hogy ennyi ember ilyeneket hisz rólam, és akkor inkább loptam volna. Ez a legrosszabb, hogy nem is loptam, és mégis azt hiszik. De megismertem az emberi gonoszságnak egy újfajta szintjét vagy nem tudom mijét. Ennyiben érdekes volt.