Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, miután leadta szavazatát a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban kialakított szavazókörben az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Kovács Gergely az InfoRádióban: azt hittem, a kutyapárt 70 százalékot fog kapni, de azt mondják, tévedtem

„Unalmas 2-3 százalékra számít” a Kutyapárt korábbi elnöke, a XII. kerület polgármestere.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a szavazatszámlálás megkezdése előtt arra számított, hogy 2-3 százalékot kaphat a párt, támogatottságuknak szerinte kedvez a városi, nagyvárosi magas részvétel. Kovács Gergelyt az MKKP eredményvárójának helyszínén kérdezte az InfoRádió.

Hogyan ébredt ma reggel, mennyivel kerültek közelebb a Holdhoz, vagy a Parlamenthez?

Maximum négy órával. Nem sokat aludtam héttől tizenegyig, úgyhogy négy órával kerültünk közelebb. Én amúgy egy ilyen unalmas 2-3 százalékra számítok, de nagyon nagy volt a harag velünk szemben, hogy elindulunk a választáson. Amúgy meg nyilván ismertebbek lettünk, mint négy évvel ezelőtt. Meg ahogy néztem, még talán vezetünk is a másodlagos preferenciákban, a Tiszánál is talán a fele kutyapártos, úgyhogy elég kiszámíthatatlan. Ha bejutnánk, azt igazából megérdemelnék a lányok meg a srácok, akik ennyit dolgoztak rajta, mert amúgy nem biztos, hogy látszott, de jól csinálták.

Hogyan befolyásolja az MKKP esélyeit ez a hatalmas nagy részvétel?

El sem tudom képzelni. Ha jól láttam, inkább a nagyvárosokból mentek többen, nekünk meg elvileg ott van több szavazónk, szóval az még akár jó is lehet, de nem vagyok jó politikai elemzésből. Én például azt hiszem, hogy 70 százalékot fogunk kapni, de sokan azt mondják, hogy tévedtem, szóval nem tudom.

A külképviseleteken arányaiban arra lehet számítani, hogy az MKKP több szavazatot kap most is?

Úristen, el sem tudom képzelni, vagyis gondolom, igen, mert akik elhagyták ezt az országot, ők valószínűleg kevésbé fideszesek, mert elhagyták az országot. És emlékszem, még volt olyan is talán négy éve, hogy a jelölteknek el kell érniük azt hiszem, hogy 2 százalékot, különben azt az egymilliót vissza kell fizetni, amit a jelöltek kapnak. És volt valóban olyan, akit a választás után egy héttel az Új-Zélandról beérkező szavazatok végül is felvitték 2 százalék fölé, és akkor azon egymillióval kevesebbet buktunk, úgyhogy jó volt. Hát nyilván jobb lesz a százalékunk, gondolom én, mint a kis falvakban, vagy nem tudom.

A film alakított valamit vajon a népszerűségükön?

Persze, most félmillió ember azt hiszi, hogy én ilyen lopós csávó vagyok. Tényleg, nem mindegy. Vagy nem mindegy, csak fura érzés, mert ilyen még nem volt, hogy ennyi ember ilyeneket hisz rólam, és akkor inkább loptam volna. Ez a legrosszabb, hogy nem is loptam, és mégis azt hiszik. De megismertem az emberi gonoszságnak egy újfajta szintjét vagy nem tudom mijét. Ennyiben érdekes volt.

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel
A miniszterelnök rövid beszédet mondott a Bálnában, megköszönte 2,5 millió embernek a támogatást, majd jó éjszakát kívánt.
 

Magyar Péter: Orbán Viktor gratulált a győzelmünkhöz

Tisza Párt-sajtótájékoztató este 9 előtt: hatalmas felhatalmazással lehet majd kormányt alakítani

Sulyok Tamás: a választás eredménye legitim felhatalmazást fog adni a győztesnek

Kovács Gergely az InfoRádióban: azt hittem, a kutyapárt 70 százalékot fog kapni, de azt mondják, tévedtem

Dobrev Klára: minden idők legmocskosabb kampányán vagyunk túl

Gulyás Gergely: a magas részvétel minden eddiginél nagyobb felhatalmazást jelent

Novák Eldőd az urnazárás után: A Mi Hazánk a cenzúra és az elhallgatás ellenére is becsülettel helytállt

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen – frissülő adatok

Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen – frissülő adatok

Már érkeznek az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok eredményei – kövesse velünk!
 

A végleges eredményre még hosszú heteket várhatunk

Így történik az országgyűlési választás eredményének megállapítása

Íme, az utolsó közvélemény-kutatói adatok – a választás hírei percről percre az urnazárás után

A szavazás helyett aludt a kunhegyesi férfi - választási hírek urnazárásig

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: alakul egy óriási Tisza-győzelem, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Választás 2026: alakul egy óriási Tisza-győzelem, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek. Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz, as Iran says it will not 'surrender' to threats

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz, as Iran says it will not 'surrender' to threats

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

