A brazil Wilton Pereira Sampaio előbb két dél-afrikai játékosnak, Yaya Sitholénak és Themba Zwanénak, majd az utolsó percekben a hazaiak látványos szabálytalanságot elkövető védőjének Cesar Montesnek mutatott fel piros lapot.

Bár az afrikai játékosok elkövettek néhány felesleges szabálytalanságot, ezzel együtt is elképesztő a három kiállítás. A léptékről sokat elárul, hogy

a 2022-es katari világbajnokságon a teljes tornán, tehát 64 mérkőzésen mindössze négy piros lapot osztottak ki,

ezekből is egyet a kameruni Aboubacarnak, aki második sárgát kapott, miután a braziloknak lőtt győztes gólja feletti örömében levette mezét.

A teljes vb-történelmet tekintve az egy mérkőzésen született három kiállítás nem rekord, még csak nem is rekordbeállítás. A 2006-os németországi torna Portugália–Hollandia találkozóján Valentyin Ivanov orosz játékvezető Costinhának és Decónak, illetve Khalid Boulahrouznak és Giovanni van Bronckhorstnak is piros lapot adott.

Az a világbajnokság hozta eddig a legtöbb kiállítást, 28-at. A mostanihoz hasonlóan három kiállítással fejeződött be az 1938-as Brazília–Csehszlovákia, az 1954-es Magyarország–Brazília, az 1998-as Dél-Afrika–Dánia, valamint a 2006-os Olaszország–Egyesült Államok és Horvátország–Ausztrália összecsapás.

A leggyakrabban feltett kérdések egyike a mérkőzés után, hogy az első meccs történései mennyiben lehetnek iránymutatók a továbbiakra. Dale Johnson, a BBC elemzője meglepődött a piroslap dömpingen.

„2017-ben Pierluigi Collinát nevezték ki a FIFA új játékvezetői vezetőjévé, és ez egy egészen más korszakot indított. Collina gyakran emlegeti, hogy a döntéseknek az igazságot kell szolgálniuk – mindkét csapat számára –, és hogy a játékosoknak lehetőleg a pályán kell maradniuk, kivéve, ha olyat tettek, ami valóban piros lapot érdemel.

Az ő irányítása alatt jelentősen csökkent a piros száma azokban az esetekben, ha gólhelyzetben történt a szabálytalanság. Tehát nem meglepő, hogy a 2018-as és 2022-es világbajnokságon is csak négy piros lapot osztottak ki.

A torna elején látott bíráskodás gyakran megadja az alaphangot. Vajon le kell vonnunk bármilyen következtetést ebből a mérkőzésből? A torna előtti eligazításon Collina az időhúzásra és a játékosok általános viselkedésére összpontosított. Nem esett szó olyan változtatásról, ami a piros lapok számának hatalmas növekedéséhez kellene vezetnie. Néha a piros lapok egyszerűen jogosak. Vagy a legtöbbjük legalábbis.”