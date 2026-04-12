ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
London belvárosa légi felvételen
Nyitókép: Pixabay

Londonban már hajnali 4-kor sorba álltak az emberek, hogy szavazhassanak

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Az Egyesült Királyságban három helyszínen adhatták le a voksukat a kint élő magyarok: Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ban.

Az InfoRádió londoni tudósítója kétszer járt annál a londoni külképviseleti szavazókörnél, ahol a kint élő magyarok leadhatták a szavazatukat. Nagyon érdekes dolgokat tapasztalt az ott dolgozó követségi és konzulátusi dolgozókkal beszélgetve, akiket nagy számban vezényeltek ki az érintett helyszínre, hogy részt vegyenek a szavazás lebonyolításában.

Az ő hétvégéjük kemény munkával telik, reggeltől estig nagyon elfoglaltak a választás napján. Az érintettek elmondása szerint már korán reggel, szinte hajnalban sorban álltak az emberek Londonban, hogy élhessenek állampolgári kötelességükkel.

Volt olyan szavazó, aki londoni idő szerint hajnali négykor (magyar idő szerint 5 órakor) megjelent a londoni szavazókörnél, pedig helyi idő szerint csak 6 órakor nyílt meg a szavazóhelyiség.

Az InfoRádió tudósítója azt tapasztalta, hogy a Londonban és környékén élő magyarok nagy számban már reggel elmentek szavazni. Az Egyesült Királyságban egyébként három helyen lehetett szavazni: Londonban, Manchesterben és Edinburgh-ban (Skócia).

A legtöbb magyar Londonban adta le a voksát, és vidékről is nagyon sokan érkeztek a fővárosba, hogy az urnákhoz járulhassanak. Voltak, akik már Londonban vagy környékén töltötték a szombat estét, tehát időben akartak érkezni.

Vasárnap este már jóval kevesebben voltak a londoni szavazókörnél, de azért még mindig szép számban jöttek szavazni az emberek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Londonban már hajnali 4-kor sorba álltak az emberek, hogy szavazhassanak

london

egyesült királyság

külképviseleti szavazás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!
„Köszönjük azt a körülbelül 3,3 millió szavazatot, amivel ma történelmi felhatalmazást adtatok a kormányzásra. Arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát minden magyar embernek. A Tisza nemcsak megnyerte ezt a választást, de minden jel arra utal, hogy erős, kétharmados többségünk lesz az új Országgyűlésben" – fejtegette a pártelnök. Felszólította Sulyok Tamást, hogy mondjon le államfői hivataláról, de nemcsak az ő távozását kérte.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij gratulált Magyar Péternek

Zelenszkij gratulált Magyar Péternek

Gratulált Magyar Péternek a győzelemhez Volodomir Zelenszkij ukrán elnök. Az X-en közzétett bejegyzésében arról is írt, hogy kész az együttműködés előremozdítására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

The long-serving prime minister concedes defeat to Péter Magyar, who has promised closer EU ties and an anti-corruption drive.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 11. 19:00
Halálos fertőzés: nyolcan haltak meg egy mexikói klinika „vitamin-kezelése” nyomán
2026. április 10. 20:59
Rossz ómen a hadra fogható korú amerikai férfiaknak?
×
×