A szexlátványtól az ongai horgászok is dobtak egy hátast – Kamera előtt hagyták a kellékeket

A boon.hu beszámolója szerint a pár tagjai egy megfigyelőkamera közvetlen közelében létesítettek intim kapcsolatot, amiről felvétel is készülhetett.

A helyszínen az aktus után fehérneműt, üres sörösdobozokat, műanyag palackokat és használt papírhulladékot találtak.

Az egyesület vezetősége jelezte: várják az érintettek jelentkezését, mielőtt nyilvánosságra hoznák a kamerák által rögzített felvételeket.

A horgászegyesület hangsúlyozta, hogy nem a légyott ténye, hanem a természetben hátrahagyott szemét miatt emeltek szót, és köszönetet mondtak annak a horgásznak, aki végül megtisztította a vízpartot.