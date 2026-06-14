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Kamera előtt hagyta ott a szemetet egy szerelmespár az ongai horgásztónál.
Nyitókép: Ongai Horgászok

A szexlátványtól az ongai horgászok is dobtak egy hátast – Kamera előtt hagyták a kellékeket

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Sajátos közleményt tett közzé az Ongai Horgászok Egyesülete (OHE) a közösségi médiában, miután egy szerelmespár jelentős mennyiségű hulladékot hagyott hátra a helyi VIII-as tó partján.

A boon.hu beszámolója szerint a pár tagjai egy megfigyelőkamera közvetlen közelében létesítettek intim kapcsolatot, amiről felvétel is készülhetett.

A helyszínen az aktus után fehérneműt, üres sörösdobozokat, műanyag palackokat és használt papírhulladékot találtak.

Az egyesület vezetősége jelezte: várják az érintettek jelentkezését, mielőtt nyilvánosságra hoznák a kamerák által rögzített felvételeket.

A horgászegyesület hangsúlyozta, hogy nem a légyott ténye, hanem a természetben hátrahagyott szemét miatt emeltek szót, és köszönetet mondtak annak a horgásznak, aki végül megtisztította a vízpartot.

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