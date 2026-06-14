Pisikártya ürügyén élesedik a nyilatkozatcsata a Master Good körül

A konfliktus egyik legfőbb szála a kormányfői álláspont, amely szerint a vendégmunkások beáramlásának korlátozását kifogásoló Master Good korábban jelentős állami támogatási összegeket kapott munkahelyteremtésre.

Magyar Péter miniszterelnök rámutatott: a cél az, hogy a magyar embereknek megérje a hazai cégeknél dolgozni. Mint mondta,

a vállalat most alacsony fizetésért külföldi munkaerőt alkalmaz ahelyett, hogy megfelelő bérezéssel hazai dolgozókat foglalkoztatna,

mert tisztességes fizetés mellett lenne magyar munkaerő is. A kormányfő egyúttal jelezte: a kormány nyitott az egyeztetésekre a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel, mivel az előző kormányzati évek alatt rengeteg egyeztetés maradt el.

A miniszterelnök szavaira a Fidesz közleményben reagált, amelyben úgy fogalmaztak: a Master Good tulajdonosa hiába támogatta a Tisza Pártot, az új kormányfő őt is megfenyegeti és megalázza. Az ellenzéki párt szerint, hogy a cégcsoport korábban becsülettel használta fel a tíz- és százmilliárdos kormányzati gazdaságfejlesztési forrásokat.

Szakszervezet

A politikai vita mellett a MASZSZ a munkavállalói beszámolók alapján súlyos bírálatokat fogalmazott meg a cégcsoport HR osztályával szemben. A szakszervezet közlése szerint a gyárban úgynevezett „pisikártya-rendszert” vezettek be, amely korlátozza a mosdóhasználatot: az egész műszakra és több mint kétszáz emberre mindössze tíz darab kártya jut,

amelyeket a biztonsági őrök ellenőriznek.

Az érdekvédők felhívták a figyelmet arra, hogy a korlátozások úgy zajlanak, hogy a vállalat a nyilvános cégadatok szerint – az állami támogatások mellett – 2025-ben 213 milliárd forintos árbevétel mellett 25,5 milliárd forint adózott eredményt ért el.

Bárány László, a Master Good ügyvezető igazgatója egy korábbi szakmai konferencián azzal indokolta a helyzetet, hogy Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a növekvő termelési igényekhez, és a külföldi munkavállalók bevonása nem a spórolás, hanem a strukturális hiány miatt szükséges.

A cégvezető hangsúlyozta, hogy a szabályozás szigorítása miatt a vállalat elállhat a tervezett 120 milliárd forintos új gyárépítéstől, és a hazai termelést is visszafoghatja.

Fotónk illusztráció.