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Az útdíjköteles Pentele híd (M8 Duna-híd) Dunaújváros közelében 2015. január 8-án.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Bebizonyosodott a tinédzser tragédiája a Pentele-híd közelében

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Többnapos keresés után holtan találták meg a 19 éves előszállási Fülöp Istvánt, aki június 9-én tűnt el otthonából.

A fiatal felkutatására a rendőrség mellett speciális mentőcsapatok, keresőkutyák és hőkamerás drónok bevonásával indult összehangolt akció. Bár az első információk még a dunaföldvári híd környékéről szóltak, a hatóságok végül a dunaújvárosi Pentele-hídnál bukkantak rá a fiú személyes tárgyaira, ezt követően a kutatás a folyóra és a híd közvetlen környezetére összpontosult.

A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket a holttest megtalálásának pontos körülményeiről, az eset azonban öngyilkosságra utal, amit a hozzátartozók közösségi oldalon közzétett nyilatkozatai is megerősítettek – írja a feol.hu.

Az elhunyt fiatalról korábbi iskolája, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikuma is nyilvános bejegyzésben emlékezett meg, kifejezve részvétét a családnak.

A Pentele-hídon néhány nappal korábban, június 6-án egy másik hasonló eset is történt: onnan egy 28 éves férfi vetette a mélybe magát, őt súlyos sérülésekkel, de életben szállították kórházba.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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