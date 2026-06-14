Bebizonyosodott a tinédzser tragédiája a Pentele-híd közelében

A fiatal felkutatására a rendőrség mellett speciális mentőcsapatok, keresőkutyák és hőkamerás drónok bevonásával indult összehangolt akció. Bár az első információk még a dunaföldvári híd környékéről szóltak, a hatóságok végül a dunaújvárosi Pentele-hídnál bukkantak rá a fiú személyes tárgyaira, ezt követően a kutatás a folyóra és a híd közvetlen környezetére összpontosult.

A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket a holttest megtalálásának pontos körülményeiről, az eset azonban öngyilkosságra utal, amit a hozzátartozók közösségi oldalon közzétett nyilatkozatai is megerősítettek – írja a feol.hu.

Az elhunyt fiatalról korábbi iskolája, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikuma is nyilvános bejegyzésben emlékezett meg, kifejezve részvétét a családnak.

A Pentele-hídon néhány nappal korábban, június 6-án egy másik hasonló eset is történt: onnan egy 28 éves férfi vetette a mélybe magát, őt súlyos sérülésekkel, de életben szállították kórházba.

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