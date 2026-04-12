ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Infostart

A miniszterelnök rövid beszédet mondott a Bálnában, megköszönte 2,5 millió embernek a támogatást, majd jó éjszakát kívánt.

„A választási eredmény még nem teljes, de érthető és világos. Számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták” – jelentette be Orbán Viktor vasárnap este fél 10 előtt kicsivel.

Köszönte mindenkinek, aki segítette a 2,5 millió szavazatos eredmény elérését, megköszönte mindenkinek, aki bízott a Fidesz-KDNP-ben, külön köszönte a határon túliak támogatását, jelezte, ők a jövőben is számíthatnak a jelenlegi kormányerőkre.

Hogy az eredménynek mi a mélyebb vagy magasabb értelme, még nem tudni, azt elemezni kell, de ő mindig a magyar nemzetet fogja szolgálni ígérete szerint.

A feladat szerinte világos, a kormányzás súlya már nem nyomja őt, de a 2,5 millió választót soha nem fogja cserben hagyni.

„Talán mondanom sem kellene 30 év után, egy dolgot mindenki tudhat: mi nem adjuk fel, soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel”

– mondta még a Fidesz elnöke.

A következő napok a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka, amiben mind a 2,5 millió szavazóra számít.

Mindenkinek jó egészséget kívánt beszéde végén a Bálnában. „Jó éjszakát mindenkinek!” – búcsúzott Orbán Viktor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

orbán viktor

fidesz

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: alakul egy óriási Tisza-győzelem, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek. Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz, as Iran says it will not 'surrender' to threats

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 21:24
Navracsics Tibor valószínűleg nem jut be a parlamentbe, gratulált kihívójának
2026. április 12. 21:19
Magyar Péter: Orbán Viktor gratulált a győzelmünkhöz
×
×