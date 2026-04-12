Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

„A választási eredmény még nem teljes, de érthető és világos. Számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták” – jelentette be Orbán Viktor vasárnap este fél 10 előtt kicsivel.

Köszönte mindenkinek, aki segítette a 2,5 millió szavazatos eredmény elérését, megköszönte mindenkinek, aki bízott a Fidesz-KDNP-ben, külön köszönte a határon túliak támogatását, jelezte, ők a jövőben is számíthatnak a jelenlegi kormányerőkre.

Hogy az eredménynek mi a mélyebb vagy magasabb értelme, még nem tudni, azt elemezni kell, de ő mindig a magyar nemzetet fogja szolgálni ígérete szerint.

A feladat szerinte világos, a kormányzás súlya már nem nyomja őt, de a 2,5 millió választót soha nem fogja cserben hagyni.

„Talán mondanom sem kellene 30 év után, egy dolgot mindenki tudhat: mi nem adjuk fel, soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel”

– mondta még a Fidesz elnöke.

A következő napok a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka, amiben mind a 2,5 millió szavazóra számít.

Mindenkinek jó egészséget kívánt beszéde végén a Bálnában. „Jó éjszakát mindenkinek!” – búcsúzott Orbán Viktor.