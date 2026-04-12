ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Novák Elõd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és kampányfõnöke a párt választási eredményváró rendezvényén a budapesti a Larus Rendezvényközpontban 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Novák Eldőd az urnazárás után: A Mi Hazánk a cenzúra és az elhallgatás ellenére is becsülettel helytállt

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Mi Hazánk mozgalom jelentős ellenszélben készült a választásokra, ennek ellenére 5 százalék fölötti eredményt vár a párt – hangsúlyozta az InfoRádióban Novák Előd alelnök. Hozzátette: senkivel nem lépnek koalícióra.

„A demokrácia diadalának is tekinthetnénk, ha emögött azért jórészt nem a másik párttal való riogatás lenne, hogyha nem valami ellen szavaznának az emberek” – mondta az InfoRádióban Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Hozzátette, örült volna, ha az ő pártjának Virradat programjához hasonlóan minden párt is előállt volna saját programmal, és erről szólt volna a kampány, illetve lett volna miniszterelnök-jelölti vita. Megjegyezte, nem ez volt látható, inkább iszapbirkózáshoz hasonlította a kampányidőszakot, ami miatt lehetséges, hogy sokan át is szavaztak a nagy pártokhoz a Mi Hazánktól is. Leszögezte viszont, hogy pártjának támogatottsága érezhetően megvan, bár még nem tudni, hogy százalékosan ez mire lesz elég.

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a Mi Hazánk szimpatizánsi köreihez tartozó közéleti személyek is amellett érveltek, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk között osszák meg a szavazataikat a választók, Novák Előd kijelentette, hogy

ez leginkább kormánypárti propaganda volt, hiszen ezek a személyek sosem voltak a Mi Hazánk táborában.

Mint mondta, ők, még ha most nemzeti radikálisnak is vallják magukat, valójában mindig is fideszesek voltak. Az alelnök szerint pártja egyetlen prominense se biztatott soha szavazatmegosztásra, ám ez mégis sokakat elbizonytalaníthatott és máshová terelhetett. Nem tudja, hogy ez a jelenség okozott-e károkat a Mi Hazánknak, ami esetleg értékes százalékokba kerülhetett-e.

Novák Előd szerint minden objektív számadat azt mutatta ki, hogy a Mi Hazánk Mozgalom lényegében megkétszerezte a táborát 2022-höz képest: kétszer annyi az aktivista, kétszer annyian vannak a szimpatizánsi listán, a delegált szavazatszámlálók is közel kétszer annyian vannak. De, mint mondta, a lakossági fórumokon is dupla annyian jelentek meg Toroczkai László 100 állomásos országjárásán – volt, ahol be sem fértek az érdeklődők. A Mi Hazánk alelnöke kijelentette:

egyetlen másik parlamenti párt sem tudta nemhogy megőrizni, hanem gyarapítani is a támogatói táborát, beleértve a zuhanórepülésben lévő Fideszt is.

Mi több, vannak ellenzéki pártok, amik a megszűnés szélére jutottak a választás estéjére – tette hozzá. Úgy fogalmazott: a Mi Hazánk Mozgalom ezzel ellentétben meg tudta őrizni a társadalmi támogatottságát, a kérdés az lesz, hogy a választási eredményekben ez mennyire nyilvánul majd meg. Megtörténhet, hogy a párt 5 százalék alá csúszik, ahogy azt egyes felmérések is jelezték, de a társadalmi beágyazottság mindenképpen megvan – szögezte le.

Novák Előd arról is beszélt a magas részvételi arány kapcsán, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat „durva elhallgatás” övezte az NMHH kimutatása szerint is, különösen a közösségi médiában. Kiemelte, nincs a világon még egy olyan parlamenti pártelnök, mint Toroczkai László, akinek nem lehet Facebook-oldala, mert a platform folyamatosan cenzúrázza. Mint mondta, a pártelnök pert is nyert a Metával szemben emiatt, hogy visszaállítsák az Instagram-oldalát, a vállalat viszont ezt mégsem tette meg. Az alelnök ismételten hangsúlyozta, hogy

„a Mi Hazánk folyamatosan cenzúrával, elhallgatással küzd, mégis becsülettel helytállt a kampányban”.

A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke aláhúzta: a párt nem készül semelyik másik párttal sem a koalícióalakításra, annak viszont örülnének, ha a mérleg nyelve lehetnének, akár a kétharmad tekintetében is, és többet tudnának megvalósítani a Virradat programból. Leszögezte: parlamentbe jutásuk esetén érték-alapon fognak szavazni, tehát azt fogják támogatni, ami a magyar emberek érdekét szolgálja. Ilyen esetekben biztosítani fogják a szükséges többséget, ám ez nem lesz automatikus. Úgy fogalmazott, hogy lehet akár kisebbségi kormány is Magyarországon, ebben az esetben viszont egyezkedésre lesz szükség, és az emberek érdekeit kell szolgálni, nem lesz tehát automatikus, hogy amit a kormány akar, azt meg is szavazza az országgyűlés.

Kezdőlap    Belföld    Novák Eldőd az urnazárás után: A Mi Hazánk a cenzúra és az elhallgatás ellenére is becsülettel helytállt

alelnök

novák előd

urnazárás

mi hazánk mozgalom

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel
A miniszterelnök rövid beszédet mondott a Bálnában, megköszönte 2,5 millió embernek a támogatást, majd jó éjszakát kívánt.
 

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: alakul egy óriási Tisza-győzelem, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Választás 2026: alakul egy óriási Tisza-győzelem, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz, as Iran says it will not 'surrender' to threats

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz, as Iran says it will not 'surrender' to threats

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×