2026. április 12. vasárnap Gyula
Egy szavazó átveszi a szavazólapokat az önkormányzati választáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában, az 53-as számú szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Eljött a nagy összecsapás napja - választási hírek folyamatosan

Infostart

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson.

2026.04.12. 07:48

Sokkal többen, mint 4 éve - megjöttek az első részvételi adatok

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

2026.04.12. 07:28

Nincs tiltás

Vasárnap a szavazás ideje alatt is szabad kampányolni, ez alól csak a szavazóhelyiségek 150 méteres környéke a kivétel.

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

2026.04.12. 07:11

Sorra szavaznak a politikusok

Közel egy órával a szavazókörök nyitása után osztotta meg a fotót Szijjártó Péter arról, ahogy feleségével, Szijjártó-Nagy Szilviával leadják a szavazatukat - írja a 444.hu. A lap beszámol arról is, hogy az ellenzéki, de a választáson nem induló Jámbor András reggel hatkor már sorról posztolt a Budapest 08. kerület, 043. számú szavazóköre előtt.

2026.04.12. 07:08

Részévteli számok

Török Gábor táblázatban mutatta meg, hogy mennyien mentek el szavazni a korábbi választásokon.

2026.04.12. 06:26

Budapesten van egy választókerület, ahol az ellenzék nem indul, önkormányzati választást is tartanak

Nyolc településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Kisvejke és Isztimér lakói polgármestert és képviselőket, Csólyospálos, Und és Pusztaradvány lakói településvezetőt, míg Gárdony, Halásztelek és Budapest XVIII. kerületének lakói önkormányzati képviselőt választanak.

2026.04.12. 06:23

Szavazni az egész világon lehet

Sorra nyílnak a szavazókörök a Magyarországgal egy időzónában lévő külképviseleteken, az országgyűlési választásra ezeken a helyeken is reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat, összesen 72 924 választópolgárt.

Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt már szombaton szavaztak, az első Amerikán kívüli szavazókör Új-Zélandon nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor, majd folyamatosan nyíltak az ausztráliai, az ázsiai, majd a kelet- és észak-európai, valamint a közel-keleti szavazókörök is.

A magyarországiakkal egy időben nyitottak ki a szavazókörök Svédországban (Stockholm), Norvégiában (Oslo), Dániában (Koppenhága), Hollandiában (Hága), Belgiumban (Brüsszel), Luxemburgban (Luxembourg), Németországban (Berlin, Düsseldorf, München, Nürnberg és Stuttgart), Franciaországban (Párizs, Lyon és Strasbourg), Svájcban (Bern és Genf), Olaszországban (Milánó és Róma), Máltán (Valletta), Spanyolországban (Barcelona, Madrid és Malaga), Lengyelországban (Varsó, Krakkó, Wroclaw és Gdansk) és Csehországban (Prága). Ezen a 27 külképviseleten 48 744 választót várnak, a legtöbbet Hágában (6308), Münchenben (5542) és Stuttgartban (4162). Szintén a magyarországi szavazókörökkel egy időben nyíltak meg a külképviseleti szavazókörök a Magyarországgal szomszédos országok közül Szlovákiában (Pozsony, Kassa és Besztercebánya), Ausztriában (Bécs és Innsbruck), Szlovéniában (Lendva és Ljubljana), Horvátországban (Zágráb és Eszék), valamint Szerbiában (Belgrád és Szabadka).

A 11 külképviseleten 6948 választót várnak, Bécsben például 2939-et, Szabadkán 861-et. A Balkánon szintén 6 órakor nyitott meg Bosznia-Hercegovinában (Szarajevó), Montenegróban (Podgorica), Koszovóban (Pristina), Észak-Macedóniában (Szkopje) és Albániában (Tirana), összesen 692-en voksolnának ezeken a külképviseleteken.

Az afrikai kontinensen is 6 órakor nyitott meg a külképviseleti szavazókör Egyiptomban (Kairó), a Dél-afrikai Köztársaságban (Pretoria), valamint a Zambiai Köztársaságban (Lusaka) és Ruandában (Kigali), ezen a négy külképviseleten 266-an voksolnának. Közép-európai idő szerint reggel 7 órakor nyitnak a szavazókörök Nagy-Britanniában (Edinburgh, London és Manchester), Írországban (Dublin), Portugáliában (Lisszabon), Algériában (Algír), Tunéziában (Tunisz), Angolában (Luanda), Nigériában (Abuja), a Kongói Demokratikus Köztársaságban (Kinshasa), Csádban (N’Djamena) és Marokkóban (Rabat). Ezen a 12 külképviseleten összesen 16 255-en voksolnának, Londonban 9500-an, Manchesterben 2207-en, Dublinban 2027-en.

Mivel ez a 12 külképviselet olyan időzónában van, amelyben az időeltolódás a közép-európai időhöz képest mínusz 1 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy - bár helyi idő szerint reggel 6-kor kinyitottak a szavazókörök - az időeltolódás miatt helyi idő szerint csak este 6 óráig szavazhatnak.

A ghánai (Accra, 19 szavazó) pedig olyan időzónában van, ahol mínusz 2 óra az időeltolódás a közép-európai időköz képest, így itt csak közép-európai idő szerint 8 órakor nyit a külképviselet, viszont csak helyi idő szerint 5 óráig lehet voksolni.

A külképviseleteken (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) azok adhatják le voksukat, akik április 2-áig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe.

A külképviseleteken szombaton és vasárnap 90 730-an szavazhatnak, négy évvel ezelőtt 65 ezren szerepeltek a névjegyzékben.

2026.04.12. 06:20

Kinyíltak a szavazófülkék, megkezdődtek az országgyűlési választások: igazolványt a zsebbe! – Részletek

Reggel 6-kor országszerte megnyíltak a szavazófülkék. Lakcímkártyát idén már nem kell vinni, DÁP-on személyit bemutatni viszont nem érvényes. Tisztázottak a mozgóurna-igénylési szabályok. Reggel 6-tól este 7-ig – adott esetben még tovább – valamivel kevesebb mint 8 milliónyian adhatják le voksukat, de a levélszavazatokkal együtt akár 8,1 millió voks is lehetne 100 százalékos részvétel esetén. Igaz, 2022-ben is „csak” 69,59-es részvételi arány jött össze. Minden információ az országgyűlési választások lefolyásáról.

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: megjöttek a 7:00 órás részvételi eredmények

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 7 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján akár minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, de az első ilyen jelentések még nem tökéletesen irányadók. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 12.)

US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

The US vice-president says Tehran must make a "fundamental commitment" not to develop nuclear weapons. Iran says the US should refrain from "excessive demands".

