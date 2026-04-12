Eljött a nagy összecsapás napja - választási hírek folyamatosan

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

Közel egy órával a szavazókörök nyitása után osztotta meg a fotót Szijjártó Péter arról, ahogy feleségével, Szijjártó-Nagy Szilviával leadják a szavazatukat - írja a 444.hu . A lap beszámol arról is, hogy az ellenzéki, de a választáson nem induló Jámbor András reggel hatkor már sorról posztolt a Budapest 08. kerület, 043. számú szavazóköre előtt.

Török Gábor táblázatban mutatta meg, hogy mennyien mentek el szavazni a korábbi választásokon.

Nyolc településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Kisvejke és Isztimér lakói polgármestert és képviselőket, Csólyospálos, Und és Pusztaradvány lakói településvezetőt, míg Gárdony, Halásztelek és Budapest XVIII. kerületének lakói önkormányzati képviselőt választanak.

Szavazni az egész világon lehet

Sorra nyílnak a szavazókörök a Magyarországgal egy időzónában lévő külképviseleteken, az országgyűlési választásra ezeken a helyeken is reggel 6-tól este 7 óráig várják a voksolókat, összesen 72 924 választópolgárt.

Az amerikai kontinensen az időeltolódás miatt már szombaton szavaztak, az első Amerikán kívüli szavazókör Új-Zélandon nyílt meg, közép-európai idő szerint szombat este 8 órakor, majd folyamatosan nyíltak az ausztráliai, az ázsiai, majd a kelet- és észak-európai, valamint a közel-keleti szavazókörök is.

A magyarországiakkal egy időben nyitottak ki a szavazókörök Svédországban (Stockholm), Norvégiában (Oslo), Dániában (Koppenhága), Hollandiában (Hága), Belgiumban (Brüsszel), Luxemburgban (Luxembourg), Németországban (Berlin, Düsseldorf, München, Nürnberg és Stuttgart), Franciaországban (Párizs, Lyon és Strasbourg), Svájcban (Bern és Genf), Olaszországban (Milánó és Róma), Máltán (Valletta), Spanyolországban (Barcelona, Madrid és Malaga), Lengyelországban (Varsó, Krakkó, Wroclaw és Gdansk) és Csehországban (Prága). Ezen a 27 külképviseleten 48 744 választót várnak, a legtöbbet Hágában (6308), Münchenben (5542) és Stuttgartban (4162). Szintén a magyarországi szavazókörökkel egy időben nyíltak meg a külképviseleti szavazókörök a Magyarországgal szomszédos országok közül Szlovákiában (Pozsony, Kassa és Besztercebánya), Ausztriában (Bécs és Innsbruck), Szlovéniában (Lendva és Ljubljana), Horvátországban (Zágráb és Eszék), valamint Szerbiában (Belgrád és Szabadka).

A 11 külképviseleten 6948 választót várnak, Bécsben például 2939-et, Szabadkán 861-et. A Balkánon szintén 6 órakor nyitott meg Bosznia-Hercegovinában (Szarajevó), Montenegróban (Podgorica), Koszovóban (Pristina), Észak-Macedóniában (Szkopje) és Albániában (Tirana), összesen 692-en voksolnának ezeken a külképviseleteken.

Az afrikai kontinensen is 6 órakor nyitott meg a külképviseleti szavazókör Egyiptomban (Kairó), a Dél-afrikai Köztársaságban (Pretoria), valamint a Zambiai Köztársaságban (Lusaka) és Ruandában (Kigali), ezen a négy külképviseleten 266-an voksolnának. Közép-európai idő szerint reggel 7 órakor nyitnak a szavazókörök Nagy-Britanniában (Edinburgh, London és Manchester), Írországban (Dublin), Portugáliában (Lisszabon), Algériában (Algír), Tunéziában (Tunisz), Angolában (Luanda), Nigériában (Abuja), a Kongói Demokratikus Köztársaságban (Kinshasa), Csádban (N’Djamena) és Marokkóban (Rabat). Ezen a 12 külképviseleten összesen 16 255-en voksolnának, Londonban 9500-an, Manchesterben 2207-en, Dublinban 2027-en.

Mivel ez a 12 külképviselet olyan időzónában van, amelyben az időeltolódás a közép-európai időhöz képest mínusz 1 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Ez azt jelenti, hogy - bár helyi idő szerint reggel 6-kor kinyitottak a szavazókörök - az időeltolódás miatt helyi idő szerint csak este 6 óráig szavazhatnak.

A ghánai (Accra, 19 szavazó) pedig olyan időzónában van, ahol mínusz 2 óra az időeltolódás a közép-európai időköz képest, így itt csak közép-európai idő szerint 8 órakor nyit a külképviselet, viszont csak helyi idő szerint 5 óráig lehet voksolni.

A külképviseleteken (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) azok adhatják le voksukat, akik április 2-áig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe.

A külképviseleteken szombaton és vasárnap 90 730-an szavazhatnak, négy évvel ezelőtt 65 ezren szerepeltek a névjegyzékben.