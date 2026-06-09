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2026. június 9. kedd Félix
24 óra Ukrajna Irán
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Aréna

Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló

2026. június 9. 18:00
Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló

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Audio tartalmak

2026. június 9. 18:30
A Szigma, a holnap világa 2026. június 9-ei adása
2026. június 9. 18:22
Az SMA-betegséget kezelő készítmény lett az év gyógyszere
2026. június 9. 18:13
Listázzák a nagy kínai cégeket: ilyen gyorsan átlépett Donald Trump azon, hogy Kínában járt?
2026. június 9. 18:00
Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló
2026. június 9. 15:45
Gálvölgyi-ügy: négy ember áll bíróság elé
2026. június 9. 14:57
A Trendfigyelő magazin 2026. június 9-i adása
2026. június 9. 14:14
Tálas Péter: törékeny a tűzszünet, mert az iráni háború fő frontja most Izrael és a libanoni Hezbollah konfliktusa
2026. június 9. 13:12
Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt
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