Dobrev Klára: minden idők legmocskosabb kampányán vagyunk túl

Dobrev Klára az urnák zárása után megköszönte a DK támogatóinak és aktivistáinak a munkát.

Minden idők legmocskosabb kampányán vagyunk túl – fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke, aki szerint olyan szintű volt a karaktergyilkolás, kigúnyolás, lealázás, mint még soha eddig.

A politikai ellenfelek ellenségként kezelése olyan világot teremt ma Magyarországon, ami nagyon nehézzé teszi, hogy egy békés, józan, európai ország legyünk

– mondta. A Fidesz 15 éve alatt a személyeskedés, a kiszorítás, az erő politikája uralta el az országot, miközben akkor lenne ez egy békés, nyugodt ország, ha lehetne egymással kulturáltan vitatkozni – fogalmazott.

A DK hatalmas ellenszélben dolgozott, aktivistáikat, jelöltjeiket, családtagjaikat is személyükben, mocskolódva támadták – mondta Dobrev Klára, aki szerint az állam feladata, hogy megvédje a kiszolgáltatottakat, és tisztességes a beszédmód, a polika pedig arról kellene hogy szóljon, kinek milyen javaslatai vannak, nem pedig a támadásról és személyeskedésről.

Dobrev szerint a hatalmas választási részvétel biztató, mert az emberek bele akarnak szólni a sorsukba.

A DK szerint nem indulatokól, lájkokról és hájpokról, hanem a mindennapi életről kellene szólnia a politikának. Ahogy viselkedünk egymással, az határozza meg az ország jövőjét. Ne engedjük, hogy az orbáni gyűlöletpolitika és karaktergyilkolás határozza meg az ország életét – zárta Dobrev Klára, majd közölte: az eredmányek ismeretében még visszatér ma nyilatkozni.