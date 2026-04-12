Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt kampányzáró rendezvényén Versenden 2026. április 11-én.
Dobrev Klára: minden idők legmocskosabb kampányán vagyunk túl

Dobrev Klára, a DK elnöke az urnazárás után mondott néhány mondatot, majd az eredmények ismerete után újabb nyilatkozatot fog tenni még ma éjjel.

Dobrev Klára az urnák zárása után megköszönte a DK támogatóinak és aktivistáinak a munkát.

Minden idők legmocskosabb kampányán vagyunk túl – fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke, aki szerint olyan szintű volt a karaktergyilkolás, kigúnyolás, lealázás, mint még soha eddig.

A politikai ellenfelek ellenségként kezelése olyan világot teremt ma Magyarországon, ami nagyon nehézzé teszi, hogy egy békés, józan, európai ország legyünk

– mondta. A Fidesz 15 éve alatt a személyeskedés, a kiszorítás, az erő politikája uralta el az országot, miközben akkor lenne ez egy békés, nyugodt ország, ha lehetne egymással kulturáltan vitatkozni – fogalmazott.

A DK hatalmas ellenszélben dolgozott, aktivistáikat, jelöltjeiket, családtagjaikat is személyükben, mocskolódva támadták – mondta Dobrev Klára, aki szerint az állam feladata, hogy megvédje a kiszolgáltatottakat, és tisztességes a beszédmód, a polika pedig arról kellene hogy szóljon, kinek milyen javaslatai vannak, nem pedig a támadásról és személyeskedésről.

Dobrev szerint a hatalmas választási részvétel biztató, mert az emberek bele akarnak szólni a sorsukba.

A DK szerint nem indulatokól, lájkokról és hájpokról, hanem a mindennapi életről kellene szólnia a politikának. Ahogy viselkedünk egymással, az határozza meg az ország jövőjét. Ne engedjük, hogy az orbáni gyűlöletpolitika és karaktergyilkolás határozza meg az ország életét – zárta Dobrev Klára, majd közölte: az eredmányek ismeretében még visszatér ma nyilatkozni.

Kúszik felfelé a feldolgozottság, ilyen adatok kezdtek jönni – grafikonok

Választás 2026: érkeznek az adatok, indulnak az izgalmak!

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.  Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

