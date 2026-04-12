Az öt legszorosabb körzet 21 órakor

A 21 órai állapot szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 06. számú egyéni választókerület a legszorosabb: mindössze 111 szavazattal vezet a fideszes Simon Miklós a tiszás Barna-Szabó Tímea előtt.

Az állás: 9716 szavazat (46,96 százalék) 9605 ellenében (46,43 százalék) 46,59 százalékos feldolgozottságnál. A mi hazánkos Paté Attila 1039 szavazaton áll, a kutyapártos jelölt megelőzi a DK-s jelöltet kevesebb mint 100-100 szavaztuk van.

A Somogy vármegye, 04. számú egyéni választókerületben 54 százalékos feldolgozottságnál a tiszás Csatári Ernő 132 szavazattal vezet a fideszes Witzmann MIhály előtt (9117:8985, egy százalékon belüli a különbség).

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 05. számú egyéni választókerületben 17 szavazattal vezet 69 százalékos feldolgozottságnál a tiszás Lontay László a fideszes Bánné Dr. Gál Boglárka előtt (12 840:12 823), itt is 1 százalékon belüli a különbség, a kis pártok itt is elvisznek száznál több szavazatot, a Mi Hazánk több mint ezret.

A Tolna vármegye, 02. számú egyéni választókerületben 51 szavazattal vezet a fideszes Csibi Krisztina a tiszás Szijjártó Gábor előtt (9260:9109), még 2500 szavazat vár megszámlálásra.