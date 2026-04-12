Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

Magyar Péter kijelölte, hogy mely témák fontosak, és megosztotta a felelősséget Orbán Viktorral – reagált a Tisza-elnök választási győzelmi beszédére az InfoRádió stúdiójában a választás éjszakáján Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója.

Összegzésként elmondta: visszatért a magyar társadalom a politikai váltógazdaság igényéhez, nem a Fideszt akarták az emberek, ez meg fogja változtatni a politika dinamikáját, ez meg fogja újítani a teljes magyar pártpalettát is. Emellett a Tisza Pártnak erős feladata lesz a konszolidáció, de szerinte cselekvő feladatot fog végezni már a kormányalakítás előtt is, még úgy is, hogy erős és tapasztalt ellenzéke lesz a Fidesz „személyében”.

Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője szerint az derült ki, hogy Orbán Viktor tud veszteni, ami a jövőre nézve pozitív kicsengésű történet, perspektívát adott a közösségének, megnyerte a következő választást, miközben Magyar Péter beszédéből az derült ki, hogy nem volt képes méltóságteljesen győzni. Úgy látja, kettős beszéde megbékélést és elszámoltatást hirdetett egyszerre, és az igazságszolgáltatás helyébe is lépett.

Kíváncsi arra, mit kezd Magyar Péter az alkotmányozó többséggel – szerinte ebből káosz is lehet, akár még abban az esetben is, ha a programját megvalósítja.

„A Tisza Pártnak olyan tiszta helyzettel kell valamit kezdenie, amihez nincs meg az erőforrása” – fogalmazott a Népzőpont Intézet elemzője.