2026. április 13. hétfő
Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

Infostart

Lakatos Júlia (Méltányosság) szerint visszatért a magyar társadalom a politikai váltógazdaság igényéhez. Pálfalvi Milán (Nézőpont) szerint Magyar Péter beszédéből az derült ki, hogy nem volt képes méltóságteljesen győzni, Orbán Viktor viszont már megkezdte a felkészülést a következő választásra.

Magyar Péter kijelölte, hogy mely témák fontosak, és megosztotta a felelősséget Orbán Viktorral – reagált a Tisza-elnök választási győzelmi beszédére az InfoRádió stúdiójában a választás éjszakáján Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója.

Összegzésként elmondta: visszatért a magyar társadalom a politikai váltógazdaság igényéhez, nem a Fideszt akarták az emberek, ez meg fogja változtatni a politika dinamikáját, ez meg fogja újítani a teljes magyar pártpalettát is. Emellett a Tisza Pártnak erős feladata lesz a konszolidáció, de szerinte cselekvő feladatot fog végezni már a kormányalakítás előtt is, még úgy is, hogy erős és tapasztalt ellenzéke lesz a Fidesz „személyében”.

Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője szerint az derült ki, hogy Orbán Viktor tud veszteni, ami a jövőre nézve pozitív kicsengésű történet, perspektívát adott a közösségének, megnyerte a következő választást, miközben Magyar Péter beszédéből az derült ki, hogy nem volt képes méltóságteljesen győzni. Úgy látja, kettős beszéde megbékélést és elszámoltatást hirdetett egyszerre, és az igazságszolgáltatás helyébe is lépett.

Kíváncsi arra, mit kezd Magyar Péter az alkotmányozó többséggel – szerinte ebből káosz is lehet, akár még abban az esetben is, ha a programját megvalósítja.

„A Tisza Pártnak olyan tiszta helyzettel kell valamit kezdenie, amihez nincs meg az erőforrása” – fogalmazott a Népzőpont Intézet elemzője.

magyar péter

lakatos júlia

pálfalvi milán

tisza párt

választás 2026

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló
Történelmi rekord volt a részvétel, és kétharmados, alkotmányozó többsége lehet a Tisza Pártnak a következő, hárompárti Országgyűlésben az adatok 96,89 százalékos feldolgozottsága alapján. A Tisza nyerhetett meg 93-at a 106 egyéni körzetből, a Fidesz 13-at.
 

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Ennyit a békéről, felrobbant az olajár

Ennyit a békéről, felrobbant az olajár

A hétvégén összeomlottak az amerikai-iráni béketárgyalások, ráadásul az USA bejelentette, hogy hamarosan blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Az események hatására kilőtt és ismét jócskán átlépte a 100 dolláros jegyzést a Brent hordónkénti jegyzése.

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition wins election landslide

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition wins election landslide

Opposition leader Péter Magyar defeats Europe's longest-serving leader, promising closer EU ties and an anti-corruption drive.

