Elhunyt Orbázi Csaba

A szurkolói csoport mély megrendüléssel számolt be társuk elvesztéséről, úgy fogalmazva, hogy a debreceni „Égi Légió” egy újabb taggal bővült.

Az elhunyt tiszteletére a hétvégén gyertyás megemlékezést is tartottak: a barátok, szurkolótársak az Oláh Gábor utcai stadion B szektoránál gyűltek össze egy közös gyújtásra, hogy leróják kegyeletüket.

Orbázi Csabától 2026. június 24-én, 14 órakor vesznek végső búcsút a Debreceni Köztemető II. számú ravatalozójában.

Az Infostart információi szerint már legalább 4 éve daganatos betegséggel küzdött, de tavasszal, kerekesszékben még elment egy hazai mérkőzésre.