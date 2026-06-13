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Captiva, 2018. augusztus 4.A vörösalgák nagymértékű elszaporodása miatt elpusztult halak egyikének partra sodort, felfúvódott teteme a floridai Captiva homokfövenyén 2018. augusztus 3-án. Az El Nino éghajlati jelenség fokozta időszakos vörösalga-burjánzás csökkenti a tengervíz oxigéntartalmát, ezért a kopoltyúval lélegző állatok könnyen megfulladnak. (MTI/EPA/Cristobal Herrera)
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Jön a szuper El Niñó – az eddigi legerősebb katasztrófahullámot hozhatja el

Infostart / InfoRádió

Hőhullámmal, aszállyal, erdőtűzzel, felhőszakadással és viharokkal fenyegeti a világot minden idők legerősebb El Niñója.

Az El Niño egy óceánáramlási rendszer – mondta az Inforádióban Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, a Közép-európai Egyetem professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke, hozzátéve: ez a déli oszcillációs rendszer egy olyan óceánáramlási rendszer, ami nagyon erősen meghatározza az egész világ időjárását. A Csendes-óceán déli féltekéjén, a Dél-Amerika és Ausztrália közötti területen alakul ki, attól függően, hogy nagyjából a szél keletre vagy nyugatra fúj, vagy a szokásosnál melegebb, vagy szokásosnál hidegebb az óceán felszíne, és ez jelentősen befolyásolja az egész világon az időjárást.

A Csendes-óceán egyenlítői területein már most tartósan fél Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet mérnek az átlagnál, ami azt jelenti, hogy kezdetét vette az El Niño, közölte az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatala. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet az év végéig több mint 3 Celsius-fokkal az átlagos fölé emelkedhet, vagyis kialakulhat egy szuper El Niño.

Egy átlagos El Niño esetében durván fél fokkal növekszik meg az óceán felszíni hőmérséklete. Ebből lehet pontosan látni, hogy az éghajlati rendszerben nagyon kicsi változások is nagyon jelentős hatással vannak az egész globális éghajlatra és az egész globális gazdasági helyzetre. Egy-egy ilyen szuper El Niño jelenség esetén másfél-két fokkal is megnőhet az óceán felszíni hőmérséklete ebben a régióban, ez viszont még jóval erősebb hatásokat eredményez világszerte. Voltak már ilyenek, nem áll le teljesen az egész világ, hiszen például egy évtizede is egy ilyen jelenség volt,

túl lehet nyilván ezeket élni, de föl kell készülni arra, hogy még erősebb szélsőséges időjárási jelenségek lehetnek

– fogalmazott.

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete arra figyelmeztet, hogy a szuper El Niño számos régióban súlyos aszályokat és erdőtüzeket okozhat, máshol viszont heves esőzéseket, havazásokat és viharokat válthat ki.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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