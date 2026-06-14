Még vár valamit a kórházban megfulladt Down-szindrómás fiú édesanyja

A tragédia még évekkel ezelőtt történt, amikor a tengelici Kiss Istvánné csecsemőkora óta nevelt, Down-szindrómás fia, Krisztián kórházba került. Bár az édesanya és a kezelési előírások is egyértelműen rögzítették, hogy a fiatal kizárólag pépesített ételt fogyaszthat, egy reggelen orvosi hozzájárulással szilárd halmazállapotú csirkés pulykaragut adtak neki, amitől a fiú megfulladt.

A bírósági eljárás végén a Szekszárdi Törvényszék megállapította a felelősséget: a doktornőt felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélték, míg a közvetlenül etető ápoló szintén büntetést kapott.

A doktornő a tárgyalások során mindvégig ártatlanságát hangoztatta, és azzal védekezett, hogy a halált nem a félrenyelés, hanem egy későbbi hányás okozta.

A gyászoló édesanya az RTL Híradónak elmondta: nem vágyott arra, hogy az egészségügyi dolgozók börtönbe kerüljenek, a kért sérelemdíjat is visszavonta, amelyet sérült gyermekeket segítő iskoláknak ajánlott volna fel.

Ugyanakkor mélyen sebezte a családot, hogy a hosszú évekig elhúzódó tárgyalássorozat alatt a vádlottak egyszer sem fejezték ki a részvétüket, és a mai napig nem kértek tőlük bocsánatot az elveszített gyermekért.