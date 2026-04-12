Kúszik felfelé a feldolgozottság, ilyen adatok kezdtek jönni – grafikonok

A Nemzeti Választási Iroda a honlapján este nyolc után kezdte kiadni a frissülő adatokat.

A pártok listás eredménye este negyed kilenc körül, 6,56 feldolgozottsági állásnál a Fidesz-KDNP 48,18, a Tisza Párt 43,38, a Mi Hazánk 6,12 százalékon áll, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem éri el az 1 százalékot.

Forrás: valasztas.hu

A parlamenti mandátumarány országosan így állt negyed kilenckor:

Tisza Párt – 39 listás, 71 egyéni, összesen 110

Fidesz-KDNP – 45 listás, 26 egyéni, összesen 71

Mi Hazánk – 9 listás, 0 egyéni, összesen 9

Fél nyolc előtt a friss adatok szerint a listás szavazatoknál 6,52 százalékos feldolgozottságnál a Tisza vezetett 47,79 százalékkal, a Fidesz-KDNP-nek 43,65 százaléka volt.

A mandátumkiosztás 14,72 százalékos feldolgozottságnál

Tisza Párt – 36 listás, 89 egyéni, összesen 125

Fidesz-KDNP – 49 listás, 16 egyéni, összesen 65

Mi Hazánk – 8 listás, 0 egyéni, összesen 8

Ezek az adatok természetesen még nagyon koraiak – a friss eredményekről külön cikkekben fogunk beszámolni.