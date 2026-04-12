2026. április 12. vasárnap Gyula
Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a Krisztinavárosi Bölcsödében kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Kúszik felfelé a feldolgozottság, ilyen adatok kezdtek jönni – grafikonok

Infostart

Elkezdtek érkezni az első adatok a rekordrészvétellel zárult országgyűlési választás után.

A Nemzeti Választási Iroda a honlapján este nyolc után kezdte kiadni a frissülő adatokat.

A pártok listás eredménye este negyed kilenc körül, 6,56 feldolgozottsági állásnál a Fidesz-KDNP 48,18, a Tisza Párt 43,38, a Mi Hazánk 6,12 százalékon áll, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem éri el az 1 százalékot.

Forrás: valasztas.hu

A parlamenti mandátumarány országosan így állt negyed kilenckor:

  • Tisza Párt – 39 listás, 71 egyéni, összesen 110
  • Fidesz-KDNP – 45 listás, 26 egyéni, összesen 71
  • Mi Hazánk – 9 listás, 0 egyéni, összesen 9
Forrás: valasztas.hu

Fél nyolc előtt a friss adatok szerint a listás szavazatoknál 6,52 százalékos feldolgozottságnál a Tisza vezetett 47,79 százalékkal, a Fidesz-KDNP-nek 43,65 százaléka volt.

Forrás: valasztas.hu

A mandátumkiosztás 14,72 százalékos feldolgozottságnál

  • Tisza Párt – 36 listás, 89 egyéni, összesen 125
  • Fidesz-KDNP – 49 listás, 16 egyéni, összesen 65
  • Mi Hazánk – 8 listás, 0 egyéni, összesen 8

Ezek az adatok természetesen még nagyon koraiak – a friss eredményekről külön cikkekben fogunk beszámolni.

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.  Kövesd velünk élőben az eseményeket!

