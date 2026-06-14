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Madrid voting for elections of the community for government. hand voting in a poll Getty Images
Nyitókép: Alfonso Sangiao/Getty Images

Döbbenetes ez a hír – Mi történhetett Arnóton, meg ebben a hónapban szavazni fognak

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Még júniusban időközi választást tartanak Arnóton a képviselő-testület önfeloszlatása után. A borsodi település képviselő-testülete minősített többséggel döntött így.

A korábbi március 31-i testületi ülésen négy képviselő indítványára került napirendre az önfeloszlatás javaslata. A kezdeményezők az előterjesztésben azzal indokolták a lépést, hogy a polgármester tevékenysége miatt olyan működési feltételek alakultak ki, amelyek ellehetetlenítették a testület hatékony és gördülékeny munkáját – írta korábban a boon.hu.

Álláspontjuk szerint a döntés célja a község működésének hosszú távú stabilizálása és a produktívabb döntéshozatal biztosítása volt.

Gulyás Ágnes, a település független polgármestere megalapozatlannak nevezte az indokokat, és közleményében

súlyos, példátlan lépésnek minősítette az önfeloszlatást.

Véleménye szerint a háttérben személyes ellentétek állnak, és a feloszlást olyan képviselők is megszavazták, akik korábban nem vettek részt aktívan az érdemi munkában.

A településvezető kiemelte, hogy az elmúlt másfél év fejlesztési eredményei alapján Arnót jó irányba haladt, a fejlődést pedig a megosztottság helyett az együttműködés szolgálná.

A település közösségi oldalán egy helybéli azt írta a bejelentésre:

Döbbenetes ez a hír!

A hatályos jogszabályok értelmében a feloszlás után kiírt időközi választás költségei a helyi önkormányzatot terhelik.

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint a júniusi időközi megmérettetésen a polgármesteri tisztségért négy független jelölt indul:

  • a hivatalban lévő Gulyás Ágnes
  • Pereverziáné Mészáros Ágnes,
  • Iványi Györgyi,
  • valamint a jelenlegi testületből Nahaj Péter

is megméretteti magát.

A képviselő-testületi helyekért zajló versenyben az egyéni listán összesen 15 független jelöltet vettek nyilvántartásba.

A mandátumért újraindul a feloszlott testület több tagja is, köztük Bénó Gábor, Horváth Attila, Laskó-Kuthi Adrienn, Tószegi László, valamint Szkrinyár Tibor alpolgármester.

A településen csaknem 1900-an járulhatnak az urnákhoz június 28-án.

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Kezdőlap    Belföld    Döbbenetes ez a hír – Mi történhetett Arnóton, meg ebben a hónapban szavazni fognak

időközi polgármester-választás

időközi önkormányzati képviselő-választás

arnót

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