Döbbenetes ez a hír – Mi történhetett Arnóton, meg ebben a hónapban szavazni fognak

A korábbi március 31-i testületi ülésen négy képviselő indítványára került napirendre az önfeloszlatás javaslata. A kezdeményezők az előterjesztésben azzal indokolták a lépést, hogy a polgármester tevékenysége miatt olyan működési feltételek alakultak ki, amelyek ellehetetlenítették a testület hatékony és gördülékeny munkáját – írta korábban a boon.hu.
Álláspontjuk szerint a döntés célja a község működésének hosszú távú stabilizálása és a produktívabb döntéshozatal biztosítása volt.
Gulyás Ágnes, a település független polgármestere megalapozatlannak nevezte az indokokat, és közleményében
súlyos, példátlan lépésnek minősítette az önfeloszlatást.
Véleménye szerint a háttérben személyes ellentétek állnak, és a feloszlást olyan képviselők is megszavazták, akik korábban nem vettek részt aktívan az érdemi munkában.
A településvezető kiemelte, hogy az elmúlt másfél év fejlesztési eredményei alapján Arnót jó irányba haladt, a fejlődést pedig a megosztottság helyett az együttműködés szolgálná.
A település közösségi oldalán egy helybéli azt írta a bejelentésre:
Döbbenetes ez a hír!
A hatályos jogszabályok értelmében a feloszlás után kiírt időközi választás költségei a helyi önkormányzatot terhelik.
A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint a júniusi időközi megmérettetésen a polgármesteri tisztségért négy független jelölt indul:
- a hivatalban lévő Gulyás Ágnes
- Pereverziáné Mészáros Ágnes,
- Iványi Györgyi,
- valamint a jelenlegi testületből Nahaj Péter
is megméretteti magát.
A képviselő-testületi helyekért zajló versenyben az egyéni listán összesen 15 független jelöltet vettek nyilvántartásba.
A mandátumért újraindul a feloszlott testület több tagja is, köztük Bénó Gábor, Horváth Attila, Laskó-Kuthi Adrienn, Tószegi László, valamint Szkrinyár Tibor alpolgármester.
A településen csaknem 1900-an járulhatnak az urnákhoz június 28-án.