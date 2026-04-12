Az összes egyéni választókerület eredménye egy helyen – frissülő adatok

Budapest 1. (V. kerület) - feldolgozottság: 98.68%
1. Tanács Zoltán
TISZA
62.53%
2. Fazekas Csilla
FIDESZ-KDNP
31.12%
3. Nagy Attila Gábor
Mi Hazánk
3.26%
4. Dr. Szintay István Gábor
MKKP
1.65%
5. Herfort Marietta
DK
1.32%
6. Várkonyi Zoltán
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.12%
Budapest 2. (VIII. kerület) - feldolgozottság: 98.86%
1. Bódis Kriszta
TISZA
62.87%
2. Dr. Ferencz Orsolya Ildikó
FIDESZ-KDNP
30.21%
3. Kvacskay Károly
Mi Hazánk
3.52%
4. Dr. Gergely Andrea
MKKP
1.29%
5. Halmai Richárd
DK
1.07%
6. Csárdi Antal
Független
0.95%
7. Simon György
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.09%
Budapest 3. (XII. kerület) - feldolgozottság: 98.88%
1. Dr. Magyar Péter
TISZA
63%
2. Steiner Attila
FIDESZ-KDNP
30.46%
3. Dr. Grundtner András Imre
Mi Hazánk
3.47%
4. Bürger Zoltán
MKKP
1.64%
5. Gréczi Zsolt
DK
1.33%
6. Barabás György László
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.1%
Budapest 4. (II. kerület) - feldolgozottság: 98.89%
1. Dr. Koncz Áron
TISZA
64.82%
2. Fülöp Attila
FIDESZ-KDNP
29.46%
3. Binder Csaba Domonkos
Mi Hazánk
3.09%
4. Pilisi Emília
MKKP
1.41%
5. Hegyesi Adrien Beáta
DK
1.22%
Budapest 5. (VI. kerület) - feldolgozottság: 98.77%
1. Weigand István Gergely
TISZA
68.11%
2. Kovács Balázs Norbert
FIDESZ-KDNP
24.03%
3. Edőcs Beáta
Mi Hazánk
3.85%
4. Keszthelyi Dorottya Veronika
DK
2.65%
5. Oláh János
MKKP
1.35%
Budapest 6. (XIV. kerület) - feldolgozottság: 98.73%
1. Velkey György László
TISZA
53.03%
2. Radics Béla
FIDESZ-KDNP
24.94%
3. Dr. Hadházy Ákos Ányos
Független
16.35%
4. Pércsi Viktória
Mi Hazánk
4.53%
5. Nagy Dávid
MKKP
1.15%
Budapest 7. (X. kerület) - feldolgozottság: 98.7%
1. Trentin Balázs Lajos
TISZA
63.19%
2. D. Kovács Róbert Antal
FIDESZ-KDNP
28.84%
3. Czeglédi János
Mi Hazánk
4.23%
4. Arató Gergely László
DK
2.18%
5. Kling Ond József
MKKP
1.05%
6. Vékony Csongor Levente
Független
0.51%
Budapest 8. (XIX. kerület) - feldolgozottság: 98.8%
1. Dr. Virágh Gabriella Mária
TISZA
63.2%
2. Dr. Tarnai Richárd
FIDESZ-KDNP
29.74%
3. Fekete György
Mi Hazánk
5.03%
4. Ferancz Norbert
MKKP
1.59%
5. Katona Tibor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.44%
Budapest 9. (XXI. kerület) - feldolgozottság: 98.99%
1. Dr. Kátai-Németh Vilmos
TISZA
61.39%
2. Király Nóra
FIDESZ-KDNP
29.96%
3. Rizmayerné Csik Erzsébet
Mi Hazánk
5.38%
4. Vadai Attila
DK
1.74%
5. Kiss Kornél István
MKKP
1.3%
6. Pál Éva
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.24%
Budapest 10. () - feldolgozottság: 98.48%
1. Dr. Kulcsár Krisztián Gábor
TISZA
62.67%
2. Kocsondi Márk
FIDESZ-KDNP
29.07%
3. Novák Előd Attila
Mi Hazánk
5.04%
4. Molnár Gyula
DK
1.83%
5. Dr. Neulinger Ágnes
MKKP
1.39%
Budapest 11. (III. kerület) - feldolgozottság: 98.72%
1. Boda Nikoletta Tímea
TISZA
63.75%
2. Gyepes Ádám
FIDESZ-KDNP
28.26%
3. Marosvölgyi Anna Valéria
Mi Hazánk
4.88%
4. Nagy Richárd György
DK
1.9%
5. Tóth Kálmán
MKKP
1.22%
Budapest 12. (XIII. kerület) - feldolgozottság: 98.67%
1. Dr. Jakab Zsuzsanna
TISZA
63.8%
2. Dr. Zsigmond Barna Pál
FIDESZ-KDNP
26.07%
3. Balog Csaba
Mi Hazánk
4.57%
4. Varju László
DK
4.18%
5. Nagy Dávid
MKKP
1.37%
Budapest 13. (XV. kerület) - feldolgozottság: 98.72%
1. Müller Anna Mária
TISZA
60.81%
2. Németh Balázs Lajos
FIDESZ-KDNP
27.67%
3. Bartal András
Mi Hazánk
5.99%
4. Barkóczi Balázs
DK
4.14%
5. Borkuti Bálint
MKKP
1.28%
6. Körmendi Gábor Attila
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.13%
Budapest 14. (XVI. kerület) - feldolgozottság: 98.85%
1. Dr. Szabó Alexandra
TISZA
61.07%
2. Szatmáry Kristóf
FIDESZ-KDNP
32.31%
3. Dr. Zsidró László Tibor
Mi Hazánk
3.98%
4. Kocsis-Cake Olivio
DK
1.21%
5. Bombicz Tamás
MKKP
0.79%
6. Daróczi Zoltán
Független
0.41%
7. Dr. Szanyi Tibor Jenő
Független
0.23%
Budapest 15. (XVII. kerület) - feldolgozottság: 98.86%
1. Porcher Áron Somerville
TISZA
61.04%
2. Dunai Mónika
FIDESZ-KDNP
30.97%
3. Somogyiné Hatvani Zsuzsanna Ágnes
Mi Hazánk
5.07%
4. Gy. Németh Erzsébet
DK
1.68%
5. Szin Richárd
MKKP
0.99%
6. Gál Péter
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.15%
7. Farkas Tímea
NÉP
0.11%
Budapest 16. (XXIII. kerület) - feldolgozottság: 98.97%
1. Tarr Zoltán József
TISZA
59%
2. Földesi Gyula
FIDESZ-KDNP
29.82%
3. Kovács Attila Lajos
Mi Hazánk
5.17%
4. Dr. Hiller István
Független
3.18%
5. Bányai Amir Attila
DK
1.18%
6. Valentin András
MKKP
0.99%
7. Bereczki Miklós
Független
0.34%
8. Szabó-Kellner Katalin
LMP - Zöldek
0.24%
9. Székely Sándor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.08%
Baranya 1. (Pécs) - feldolgozottság: 98.65%
1. Dr. Ruzsa Diána Melinda
TISZA
61.85%
2. Dr. Cziráki Attila
FIDESZ-KDNP
31%
3. Varga Tamás
Mi Hazánk
4.47%
4. Auth István
DK
1.47%
5. Zakupszki Tamás
MKKP
0.76%
6. Lajos Milán
Független
0.32%
7. Gál Adrienn
Jobbik
0.12%
Baranya 2. (Pécs) - feldolgozottság: 98.88%
1. Dr. Kovács Áron
TISZA
60.31%
2. Dr. Hoppál Péter Tamás
FIDESZ-KDNP
31.72%
3. Dr. Sándor Zoltán
Mi Hazánk
5.39%
4. Dénes István
DK
1.59%
5. Bagyura Márton
MKKP
0.76%
6. Kiss Beatrix Mária
Jobbik
0.23%
Baranya 3. (Mohács) - feldolgozottság: 99.32%
1. Rózsahegyi Áron
TISZA
47.28%
2. Dr. Hargitai János György
FIDESZ-KDNP
45.49%
3. Ipacs Sándor
Mi Hazánk
5.86%
4. Páger Ferenc
DK
0.98%
5. Petrik Barbara Erzsébet
Jobbik
0.38%
Baranya 4. (Szigetvár) - feldolgozottság: 99.55%
1. Kapronczai Balázs
TISZA
49.31%
2. Nagy Csaba
FIDESZ-KDNP
43.92%
3. Ács József
Mi Hazánk
4.76%
4. Szarkándiné Jerszi Katalin
DK
0.99%
5. Abdallah-Magdy Szabrina
MKKP
0.56%
6. Kárpáti Zoltán
Jobbik
0.38%
7. Dr. Beke Erzsébet
NEEM
0.08%
Bács-Kiskun 1. (Kecskemét) - feldolgozottság: 98.72%
1. Csőszi Attila
TISZA
51.29%
2. Dr. Salacz László
FIDESZ-KDNP
40.76%
3. András Károly
Mi Hazánk
6.97%
4. Papp Géza Dávid
MKKP
0.99%
Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) - feldolgozottság: 98.8%
1. Molnár János István
TISZA
55.71%
2. Cseh Tamás
FIDESZ-KDNP
36.31%
3. Hódi Zsuzsanna
Mi Hazánk
6.13%
4. Karikó Ágnes
MKKP
0.95%
5. Simon Anita Éva
DK
0.8%
6. Balanyi István
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.1%
Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) - feldolgozottság: 98.81%
1. Judák Zsolt József
TISZA
49.37%
2. Font Sándor
FIDESZ-KDNP
42.18%
3. Szabó Patrik
Mi Hazánk
6.1%
4. Kókai Katalin Erzsébet
DK
1.58%
5. Kőszegi Mihály
Független
0.76%
Bács-Kiskun 4. (Kiskunfélegyháza) - feldolgozottság: 98.89%
1. Dr. Kovács Gyula
TISZA
49.67%
2. Lezsák Sándor István
FIDESZ-KDNP
42.09%
3. Endre Béla
Mi Hazánk
6.89%
4. Sarkadi Pál
DK
0.65%
5. Dr. Nagy Imre
Független
0.54%
6. Horváth Annamária
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.17%
Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas) - feldolgozottság: 98.72%
1. Karsai-Juhász Katalin
TISZA
48.73%
2. Bányai Gábor Elemér
FIDESZ-KDNP
41.01%
3. Szabadi István
Mi Hazánk
8.59%
4. Nagy Szabolcs
DK
1.26%
5. Németh Szilveszter
Független
0.34%
6. Dohi Kitti Erika
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.08%
Bács-Kiskun 6. (Baja) - feldolgozottság: 98.7%
1. Csontos Bence
TISZA
51.72%
2. Zsigó Róbert Vilmos
FIDESZ-KDNP
40.56%
3. Éberling Balázs
Mi Hazánk
6.69%
4. Székely Dániel
DK
0.88%
5. Nagy Gusztáv
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.15%
Békés 1. (Békéscsaba) - feldolgozottság: 99%
1. Bodóczi István Zsigmond
TISZA
56.09%
2. Dr. Takács Árpád
FIDESZ-KDNP
35.56%
3. Gyebnár Dávid Richárd
Mi Hazánk
6.42%
4. Dr. Fülöp Zoltán Attila
DK
1.23%
5. Bagi Rea
MKKP
0.69%
Békés 2. (Békés) - feldolgozottság: 98.9%
1. Gombár Dávid Pál
TISZA
49.91%
2. Dankó Béla
FIDESZ-KDNP
41.26%
3. Földesi Mihály László
Mi Hazánk
6.99%
4. Gergely Róbert
DK
0.94%
5. Csikós Botond
MKKP
0.55%
6. Szalkai Imre László
Jobbik
0.29%
7. Galó Csaba
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.07%
Békés 3. (Gyula) - feldolgozottság: 98.86%
1. Ráki Zsolt
TISZA
50.68%
2. Kónya István
FIDESZ-KDNP
42.57%
3. Vidó Attila Mihály
Mi Hazánk
5.27%
4. Molnár Gábor
DK
0.77%
5. Magyar Gábor Péter
MKKP
0.6%
6. Fejes Tibor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.12%
Békés 4. (Orosháza) - feldolgozottság: 99%
1. Dr. Gurzó Mária Magdolna
TISZA
53.24%
2. Erdős Norbert Zoltán
FIDESZ-KDNP
36.53%
3. Schultz Gábor
Mi Hazánk
6.18%
4. Simonka György
Független
2.72%
5. Veselicz Tiborné
DK
0.92%
6. Vidó Edit Márta
Jobbik
0.23%
7. Békési Sándor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.18%
Borsod-Abaúj-Zemplén 1. (Miskolc) - feldolgozottság: 98.68%
1. Juhász Roland Csongor
TISZA
59.1%
2. Csöbör Katalin
FIDESZ-KDNP
32.07%
3. Miklós Árpád Ferenc
Mi Hazánk
5.44%
4. Jakab Péter Dénes
DK
2.06%
5. Szolnoki Gábor
MKKP
0.57%
6. Dohányné Varró Anna
Független
0.53%
7. Kerekes Edit
Jobbik
0.17%
8. Farkas Dávid
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.07%
Borsod-Abaúj-Zemplén 2. (Miskolc) - feldolgozottság: 98.73%
1. Dr. Czipa András
TISZA
59.24%
2. Hollósy Endre András
FIDESZ-KDNP
32.16%
3. Pakusza Zoltán
Mi Hazánk
6.18%
4. Dr. Mokrai Mihály
DK
1%
5. Dohány András
Független
0.59%
6. Blau Virág
MKKP
0.54%
7. Kovács Imre István
Jobbik
0.23%
8. Gyapjas Sándor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.06%
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. (Ózd) - feldolgozottság: 99.24%
1. Dr. Csuzda Gábor
FIDESZ-KDNP
48.33%
2. Dr. Németh Csilla
TISZA
43.85%
3. Varga Balázs
Mi Hazánk
5.63%
4. Vilcsek Ernő
Jobbik
0.79%
5. Molnár Zoltán
DK
0.7%
6. Döme Zsuzsanna
MKKP
0.4%
7. Bagdi Piroska Judit
Független
0.14%
8. Pappné Suszter Anna
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.1%
9. Máté Sándor
Középpárt
0.04%
Borsod-Abaúj-Zemplén 4. (Kazincbarcika) - feldolgozottság: 99.22%
1. Hatala-Orosz Csaba László
TISZA
52.66%
2. Demeter Zoltán
FIDESZ-KDNP
39.22%
3. Dr. Fiszter Zsuzsanna
Mi Hazánk
6.87%
4. Varga Gergő
DK
1.04%
5. Pap Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.21%
Borsod-Abaúj-Zemplén 5. (Sátoraljaújhely) - feldolgozottság: 99.33%
1. Lontay László
TISZA
48.5%
2. Bánné Dr. Gál Boglárka
FIDESZ-KDNP
45.37%
3. Pasztorniczky István
Mi Hazánk
4.55%
4. Hausel Imre
DK
0.67%
5. Molnár Sámuel László
MKKP
0.39%
6. Ormos Tas Zsolt
Jobbik
0.23%
7. Baloghné Rusznyák Sarolta
Független
0.13%
8. Oláh Zsolt
Középpárt
0.09%
9. Makula Gábriel
NÉP
0.05%
10. Magosi Róbert
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.03%
Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) - feldolgozottság: 99.06%
1. Dr. Bihari Zoltán
TISZA
49.61%
2. Dr. Koncz Zsófia
FIDESZ-KDNP
44.75%
3. Nyitrai Attila
Mi Hazánk
4.66%
4. Wiedermann Attila
DK
0.68%
5. Szlobodnik László
Jobbik
0.21%
6. Szabó Géza
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.09%
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. (Mezőkövesd) - feldolgozottság: 99.01%
1. Csézi Erzsébet
TISZA
52.04%
2. Tállai András László
FIDESZ-KDNP
40.49%
3. Szajlai János
Mi Hazánk
5.91%
4. Sermer Ádám
DK
0.63%
5. Kováts Gábor
MKKP
0.54%
6. Gönczi György
Jobbik
0.32%
7. Forgács Valter Zsolt
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.06%
Csongrád-Csanád 1. (Szeged) - feldolgozottság: 98.57%
1. Dr. Stumpf Péter Bence
TISZA
67.18%
2. Dr. Farkas Levente Tamás
FIDESZ-KDNP
24.98%
3. Dr. Timár Tamás
Mi Hazánk
5.51%
4. Nagy Béla
DK
1.22%
5. Dr. Juhász Máté
MKKP
1.12%
Csongrád-Csanád 2. (Szeged) - feldolgozottság: 98.88%
1. Gajda Attila
TISZA
55.55%
2. Mihálffy Béla Lajos
FIDESZ-KDNP
32.54%
3. Toroczkai László
Mi Hazánk
10.08%
4. Sipos Ivett
MKKP
0.97%
5. Óhidy István Károly
DK
0.87%
Csongrád-Csanád 3. (Szentes) - feldolgozottság: 99.13%
1. Bárkányi Bence
TISZA
49.69%
2. Szabó István
FIDESZ-KDNP
35.06%
3. Laczkó Zsolt
Mi Hazánk
9.19%
4. Varga Ferenc
DK
5.13%
5. Szélpál Szilárd
MKKP
0.73%
6. Szatmári Béla
Jobbik
0.2%
Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) - feldolgozottság: 99.08%
1. Dr. Ferenczi Gábor
TISZA
57.54%
2. Czirbus Gábor
FIDESZ-KDNP
33.98%
3. Veres Csaba Levente
Mi Hazánk
6.11%
4. Mucsi Tamás
DK
1.08%
5. Pál Anna Viktória
MKKP
0.69%
6. Leitner Szilárd
Független
0.4%
7. Ottlokán Radován
Jobbik
0.11%
8. Hegyi Adrián
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.09%
Fejér 1. (Székesfehérvár) - feldolgozottság: 98.7%
1. Csiszár Béla
TISZA
54.84%
2. Vargha Tamás János
FIDESZ-KDNP
36.7%
3. Végh Annamária
Mi Hazánk
5.48%
4. Földi Judit
DK
1.54%
5. Dr. Pásztor Eszter
MKKP
1.2%
6. Lángfalvi Attila Károly
Jobbik
0.2%
7. Tomhauser Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.05%
Fejér 2. (Székesfehérvár) - feldolgozottság: 98.7%
1. Borics Mihály
TISZA
52.68%
2. Törő Gábor
FIDESZ-KDNP
37.73%
3. Schmidt Roland
Mi Hazánk
6.73%
4. Strasszer József
DK
0.98%
5. Bokányi Bertold
MKKP
0.98%
6. Jancsek Sándor
Független
0.52%
7. Fazakas Attila Levente
Jobbik
0.32%
8. Losó Éva
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.06%
Fejér 3. (Bicske) - feldolgozottság: 98.72%
1. Dr. Bögi Viktória
TISZA
53.48%
2. Tessely Zoltán Károly
FIDESZ-KDNP
39.21%
3. Som Gyula Tamás
Mi Hazánk
5.28%
4. Paszicsnyek János Ádám
MKKP
1.03%
5. Kertész Éva
DK
0.89%
6. Tomhauser-Czeglédi Eszter
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.1%
Fejér 4. (Dunaújváros) - feldolgozottság: 98.53%
1. Nagy Ervin
TISZA
59.66%
2. Dr. Mészáros Lajos
FIDESZ-KDNP
33.55%
3. Adamasky Lőrinc
Mi Hazánk
5.63%
4. Berényi Gábor
MKKP
0.79%
5. Jelinek Demien Liam
Független
0.26%
6. Hadersprung Zsuzsanna
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.11%
Fejér 5. (Sárbogárd) - feldolgozottság: 98.99%
1. Varga Gábor
FIDESZ-KDNP
47.84%
2. Nagy Richárd
TISZA
43.53%
3. Gieber Lajos
Mi Hazánk
7.08%
4. Mezei János Zsolt
DK
0.86%
5. Vinklár László
MKKP
0.7%
Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) - feldolgozottság: 98.53%
1. Diószegi Judit
TISZA
59.31%
2. Szeles Szabolcs
FIDESZ-KDNP
33.49%
3. Koródi István
Mi Hazánk
5.24%
4. Komáromszky Attila
DK
1.05%
5. Gonda Eszter
MKKP
0.81%
6. Bencze Gáborné
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.09%
Győr-Moson-Sopron 2. (Győr) - feldolgozottság: 98.82%
1. Néher András
TISZA
54.02%
2. Dr. Fekete Dávid
FIDESZ-KDNP
37.68%
3. Pócs Miklós
Mi Hazánk
6.36%
4. Orbán Adrien
DK
0.97%
5. Bodács Károly
MKKP
0.72%
6. Pápai Petra
Jobbik
0.24%
Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna) - feldolgozottság: 99.06%
1. Gyopáros Alpár Ádám
FIDESZ-KDNP
48.18%
2. Bóna Szabolcs János
TISZA
45.42%
3. Szilágyi József
Mi Hazánk
5.41%
4. Szabó Zoltán Ferenc
DK
0.49%
5. Samu Domonkos
Független
0.24%
6. Mészáros Géza
Független
0.21%
7. Nagy Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.06%
Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) - feldolgozottság: 98.94%
1. Dr. Hallerné Dr. Nagy Anikó Andrea
TISZA
51.2%
2. Dr. Barcza Attila
FIDESZ-KDNP
40.75%
3. Pisák István
Mi Hazánk
5.85%
4. Simon Zoltán
DK
1.14%
5. Gerencsér Norbert
Független
0.7%
6. Rátkovics Roland Zsolt
Jobbik
0.29%
7. Nagy-Németh Nóra
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.08%
Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) - feldolgozottság: 99.07%
1. Dr. Porpáczy Krisztina
TISZA
52.02%
2. Dr. Nagy István
FIDESZ-KDNP
41.4%
3. Csoma Krisztián
Mi Hazánk
5.18%
4. Zelenka János
MKKP
0.72%
5. Nyitrai-Csabay Liza Csilla
DK
0.68%
Hajdú-Bihar 1. (Debrecen) - feldolgozottság: 98.33%
1. Tárkányi Zsolt
TISZA
58.57%
2. Dr. Barcsa Lajos
FIDESZ-KDNP
33.94%
3. Salánkiné Kuti Zsuzsanna
Mi Hazánk
5.36%
4. Varga Zoltán Imre
DK
1.05%
5. Sasi-Szabó Tamás
MKKP
0.84%
6. Kiss Zsolt
Jobbik
0.15%
7. Kozma Attila Mátyás
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.09%
Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) - feldolgozottság: 98.36%
1. Tompa Enikő
TISZA
57.25%
2. Dr. Széles Diána
FIDESZ-KDNP
35.81%
3. Vörös Zoltán János
Mi Hazánk
4.92%
4. Vaszkó Imre
DK
0.9%
5. Radeczki Csongor
MKKP
0.77%
6. Tóth-Beeri Szilvia
Jobbik
0.23%
7. Nagy Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.12%
Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) - feldolgozottság: 98.8%
1. Csák László
TISZA
49.66%
2. Antal Szabolcs
FIDESZ-KDNP
44%
3. Hunyadi Máté
Mi Hazánk
5.1%
4. Szörényi Károly
DK
0.59%
5. Ringwald Panka
MKKP
0.49%
6. Váradi Barna
Jobbik
0.16%
Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu) - feldolgozottság: 98.92%
1. Dr. Vitányi István József
FIDESZ-KDNP
49.13%
2. Kovács Petra Judit
TISZA
43.84%
3. Rehákné Menyhárt Gabriella Éva
Mi Hazánk
5.76%
4. Tonzor Péter
DK
0.66%
5. Béres Balázs Ákos
MKKP
0.49%
6. Molnár Mária
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.13%
Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) - feldolgozottság: 98.78%
1. Dr. Ruszin-Szendi Romulusz
TISZA
48.68%
2. Bodó Sándor
FIDESZ-KDNP
44.47%
3. Sass Bulcsú Ferenc
Mi Hazánk
5.98%
4. Csefkó Balázs
DK
0.67%
5. Horvát Imréné
Középpárt
0.21%
Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) - feldolgozottság: 98.77%
1. Göröghné Bocskai Éva Róza
TISZA
51.14%
2. Papp Zsolt György
FIDESZ-KDNP
39.53%
3. Nagy Zoltán
Mi Hazánk
7.83%
4. Csige Tamás
DK
1.51%
Heves 1. (Eger) - feldolgozottság: 98.89%
1. Dr. Bódis Péter
TISZA
54.33%
2. Dr. Pajtók Gábor József
FIDESZ-KDNP
37.7%
3. Dr. Pápai Ákos
Mi Hazánk
5.53%
4. Mirkóczki Ádám
Független
0.79%
5. Balla Péter
DK
0.72%
6. Blau Sándor
MKKP
0.61%
7. Dr. Pócs Alfréd László
NEEM
0.33%
Heves 2. (Gyöngyös) - feldolgozottság: 99.17%
1. Kiss János
TISZA
50.42%
2. Horváth László Dezső
FIDESZ-KDNP
40.77%
3. Seres-Polyák Katalin
Mi Hazánk
6.13%
4. Varga János
DK
1.05%
5. Dudás Róbert
Jobbik
0.82%
6. Győrffy Péter Ákos
MKKP
0.56%
7. Kozma Péter
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.24%
Heves 3. (Hatvan) - feldolgozottság: 98.97%
1. Dr. Juhász Áron
TISZA
49.99%
2. Szabó Zsolt
FIDESZ-KDNP
40.91%
3. Gregus Renáta
Mi Hazánk
8.19%
4. Nagy Tibor Balázs
DK
0.73%
5. Nagy Attila Tibor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.18%
Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) - feldolgozottság: 99.01%
1. Rost Andrea
TISZA
57.69%
2. Dr. Berkó Attila
FIDESZ-KDNP
33.41%
3. Kapás Roland
Mi Hazánk
6.8%
4. Mészáros Dávid
DK
1.22%
5. Viczán Péter
MKKP
0.73%
6. Balogh Imre Attiláné
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.15%
Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény) - feldolgozottság: 98.77%
1. Halmai Ferenc Tibor
TISZA
50.05%
2. Pócs János
FIDESZ-KDNP
42.31%
3. Kassab Adonis
Mi Hazánk
6.06%
4. Pintér Ferenc
Független
0.86%
5. Urbán Imre János
DK
0.6%
6. Bódi Csaba Bendegúz
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.12%
Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag) - feldolgozottság: 98.89%
1. F. Kovács Sándor
FIDESZ-KDNP
48.68%
2. Kovács Hunor Krisztián
TISZA
44.82%
3. Somlay Róbert
Mi Hazánk
5.45%
4. Pardi-Oláh Roberta
DK
0.73%
5. Burai Erika
Független
0.13%
6. Fehér Benjámin
Középpárt
0.07%
7. Túró Richárd
Független
0.07%
8. Turó Jenő
Független
0.05%
Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós) - feldolgozottság: 98.97%
1. Dr. Farkas Csongor
TISZA
53.17%
2. Herczeg Zsolt
FIDESZ-KDNP
38.13%
3. Szabó Bettina
Mi Hazánk
7.24%
4. Szegedi János Attila
DK
0.76%
5. Révi Attila
Jobbik
0.6%
6. Kontra István
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.11%
Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) - feldolgozottság: 98.84%
1. Dr. Sopov Ildikó Éva
TISZA
59.14%
2. Bencsik János
FIDESZ-KDNP
34.38%
3. Boda Bánk László
Mi Hazánk
4.22%
4. Dr. Vadai Ágnes
DK
1.42%
5. Ladányi Luca Réka
MKKP
0.83%
Komárom-Esztergom 2. (Esztergom) - feldolgozottság: 98.99%
1. Radnai Márk
TISZA
56.12%
2. Erős Gábor
FIDESZ-KDNP
36.82%
3. Lantos János
Mi Hazánk
5.52%
4. Fizel József
DK
0.89%
5. Fábián Áron Bende
MKKP
0.66%
Komárom-Esztergom 3. (Komárom) - feldolgozottság: 99.08%
1. Dr. Árvay Nikolett
TISZA
52.18%
2. Czunyiné Dr. Bertalan Judit
FIDESZ-KDNP
39.83%
3. Ábrahám Barnabás
Mi Hazánk
6.41%
4. Salkovics Róbert
DK
0.86%
5. Kátai Aliz Zsuzsanna
MKKP
0.73%
Nógrád 1. (Salgótarján) - feldolgozottság: 99.11%
1. Szafkó Zoltán Péter
TISZA
51.02%
2. Becsó Zsolt
FIDESZ-KDNP
40.44%
3. Bajnok Gyula
Mi Hazánk
7.9%
4. Krizs Norbert
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.63%
Nógrád 2. (Balassagyarmat) - feldolgozottság: 99.24%
1. Balla Mihály Tibor
FIDESZ-KDNP
45.84%
2. Molnár Zoltán Sándor
TISZA
42.75%
3. Dócs Dávid
Mi Hazánk
10.06%
4. Gulyás Norbert
DK
0.78%
5. Jakab Koppány Atilla
Jobbik
0.3%
6. Dr. Frankfurter Zsuzsanna
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.28%
Pest 1. (Érd) - feldolgozottság: 98.61%
1. Jelencsik József
TISZA
59.63%
2. Kardosné Gyurkó Katalin
FIDESZ-KDNP
32.7%
3. Szalai Timea
Mi Hazánk
5.44%
4. Gyekiczki Márton Noé
DK
1.23%
5. Boros Dániel
MKKP
1%
Pest 2. (Budaörs) - feldolgozottság: 98.86%
1. Pósfai Gábor
TISZA
62.05%
2. Dr. Czuczor Gergely
FIDESZ-KDNP
30.73%
3. György József
Mi Hazánk
5.09%
4. Keller László
DK
1.13%
5. Danka Dávid
MKKP
1%
Pest 3. (Pilisvörösvár) - feldolgozottság: 98.63%
1. Bujdosó Andrea Anna
TISZA
57.58%
2. Menczer Tamás
FIDESZ-KDNP
34.47%
3. Dr. Borvendég Zsuzsanna
Mi Hazánk
6%
4. Fodor Bettina
MKKP
1.02%
5. Vasvári Péter Lajos
DK
0.71%
6. Deák Balázs
Jobbik
0.15%
7. Jeckel Nikoletta
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.06%
Pest 4. (Szentendre) - feldolgozottság: 98.78%
1. Tóthmajor Balázs
TISZA
54.63%
2. Dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna
FIDESZ-KDNP
36.78%
3. Pál Béla András
Mi Hazánk
6.24%
4. Kálmán Olga
DK
1.26%
5. Laczkó Kornél
MKKP
0.97%
6. Simon József Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.11%
Pest 5. (Dunakeszi) - feldolgozottság: 98.59%
1. Dr. Miskolczi Orsolya
TISZA
61.49%
2. Dr. Tuzson Bence Balázs
FIDESZ-KDNP
31.18%
3. Dr. Bognár László Gábor
Mi Hazánk
4.99%
4. Rónai Sándor
DK
1.17%
5. Ádám Emese
MKKP
1%
6. Böjte Zita Elena
Jobbik
0.13%
7. Szentmiklósi Tamás László
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.04%
Pest 6. (Gödöllő) - feldolgozottság: 98.65%
1. László Endre Márton
TISZA
59.94%
2. Dr. Hankó Balázs Zoltán
FIDESZ-KDNP
33.22%
3. Regős Balázs Sándor
Mi Hazánk
5.22%
4. Dr. Karsai Zsuzsánna Katalin
DK
0.85%
5. Bolbás Ildikó
MKKP
0.77%
Pest 7. (Pécel) - feldolgozottság: 98.73%
1. Trompler Ildikó
TISZA
51.91%
2. Katus Norbert
FIDESZ-KDNP
39.55%
3. Orosz Patrik Péter
Mi Hazánk
6.45%
4. Nemes Gábor József
DK
1.19%
5. Hankó Klára Ilona
MKKP
0.9%
Pest 8. (Vecsés) - feldolgozottság: 98.7%
1. Balajti István
TISZA
58.42%
2. Dr. Szűcs Lajos
FIDESZ-KDNP
33.24%
3. Szabóné Papp Klára
Mi Hazánk
6.24%
4. Hanek Gábor
DK
0.91%
5. Hartvig Dániel
MKKP
0.86%
6. Sas Zoltán
Jobbik
0.25%
7. Kartnik Krisztina
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.07%
Pest 9. (Ráckeve) - feldolgozottság: 98.72%
1. Dr. Bilisics Zita
TISZA
53.37%
2. Bóna Zoltán
FIDESZ-KDNP
37.38%
3. Tassi Róbert László
Mi Hazánk
7.33%
4. Jószai Teodóra
DK
0.98%
5. Somody Ferenc Balázs
MKKP
0.73%
6. Sándor István
NÉP
0.14%
7. Nagy Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.07%
Pest 10. (Szigetszentmiklós) - feldolgozottság: 98.57%
1. Perticsné Kácsor Andrea
TISZA
61.63%
2. Dr. Vántsa Botond Zoltán
FIDESZ-KDNP
30.18%
3. Botló Kornél Levente
Mi Hazánk
5.58%
4. Kenéz István
DK
1.3%
5. Csizmadia Cseke
MKKP
0.96%
6. Dorogi Gyula
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.2%
7. Fodor Lajos
Jobbik
0.16%
Pest 11. (Vác) - feldolgozottság: 98.8%
1. Szimon Renáta
TISZA
53.37%
2. Dr. Rétvári Bence Máté
FIDESZ-KDNP
38.24%
3. Dr. Páli Jenő
Mi Hazánk
6.35%
4. Juhász Béla Róbert
DK
1.2%
5. Urbán Dávid Kilián
MKKP
0.84%
Pest 12. (Monor) - feldolgozottság: 98.77%
1. Polgár György
TISZA
49.23%
2. Pogácsás Tibor János
FIDESZ-KDNP
41.86%
3. Lendvay Endre
Mi Hazánk
7.4%
4. Magdics Mónika Ágnes
DK
0.83%
5. Dr. Urszán Tamás János
MKKP
0.68%
Pest 13. (Dabas) - feldolgozottság: 98.77%
1. Hende Pál Máté
TISZA
47.83%
2. Feldman László
FIDESZ-KDNP
39.15%
3. László Attila Tibor
Mi Hazánk
11.49%
4. Magdics Máté
DK
0.65%
5. Sárközi Betti
MKKP
0.58%
6. Urbin György
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.21%
7. Gáspár Tibor József
NÉP
0.08%
Pest 14. (Cegléd) - feldolgozottság: 98.86%
1. Muhari Gergely
TISZA
50.67%
2. Földi László
FIDESZ-KDNP
40.6%
3. Bartha Barna
Mi Hazánk
7.72%
4. Kökény Gábor Kálmán
DK
1.01%
Somogy 1. (Kaposvár) - feldolgozottság: 98.8%
1. Dr. Lőrincz Viktória
TISZA
56.08%
2. Gelencsér Attila
FIDESZ-KDNP
34.78%
3. Erdélyi Ákos
Mi Hazánk
7.09%
4. Dr. Molnár Péter
DK
1.2%
5. Mészáros Szabolcs
MKKP
0.57%
6. Lehoczki Ferenc
Jobbik
0.21%
7. Gulyás József
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.07%
Somogy 2. (Barcs) - feldolgozottság: 99.12%
1. Benke József
TISZA
45.98%
2. Kelei Zita
FIDESZ-KDNP
43.74%
3. Halászné Hunyadi Gyöngyi Margit
Mi Hazánk
4.52%
4. Ander Balázs
Jobbik
4.44%
5. Remes Gábor
DK
1.19%
6. Dósa Ferenc
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.13%
Somogy 3. (Marcali) - feldolgozottság: 99.16%
1. Bakos Csaba Attila
TISZA
46.62%
2. Móring József Attila
FIDESZ-KDNP
45.47%
3. Jozó Tamás Antal
Mi Hazánk
6.09%
4. Németh Helga
DK
1.16%
5. Kesztyüs Attila
Jobbik
0.66%
Somogy 4. (Siófok) - feldolgozottság: 99.12%
1. Csatári Ernő
TISZA
48.33%
2. Witzmann Mihály
FIDESZ-KDNP
44.65%
3. Papp Karuly Barnabás
Mi Hazánk
4.65%
4. Bakai-Nagy Zita
DK
1.24%
5. Fenyves Dávid György
MKKP
0.73%
6. Jámbor Péter
IRÁNY Párt
0.23%
7. Tanberger Tibor
Jobbik
0.12%
8. Deliné Grácz Gréta
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.05%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza) - feldolgozottság: 98.75%
1. Gajdos László Attila
TISZA
63.6%
2. Halkóné Dr. Rudolf Éva Gizella
FIDESZ-KDNP
30.72%
3. Kovács Koppány Zoltán
Mi Hazánk
4.42%
4. Bacsikné Szigeti Gabriella
DK
0.83%
5. Türk Attila
MKKP
0.44%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza) - feldolgozottság: 98.89%
1. Szakács Péter Lajos
TISZA
51.66%
2. Dr. Vinnai Győző
FIDESZ-KDNP
41.84%
3. Bakó József István
Mi Hazánk
5.75%
4. Gyarmati Mihály
DK
0.75%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) - feldolgozottság: 98.99%
1. Dr. Dicső Viktória
TISZA
48.76%
2. Dr. Seszták Miklós István
FIDESZ-KDNP
45.39%
3. Fekete Béla
Mi Hazánk
4.55%
4. Sárosy Zoltán
DK
0.8%
5. Perdiák János
Magyar Igazság és Élet Pártja
0.35%
6. Tóth Péter Pál
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.15%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény) - feldolgozottság: 99.15%
1. Dr. Tilki Attila
FIDESZ-KDNP
52.28%
2. Dr. Simon Zsuzsánna Irén
TISZA
41.72%
3. Kálmándy Árpád
Mi Hazánk
4.21%
4. Adorján Béla
Jobbik
1.1%
5. Kubovicsné Dr. Borbély Anett
DK
0.54%
6. Nagy József László
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.08%
7. Guba Endre
NÉP
0.06%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka) - feldolgozottság: 98.96%
1. Kovács Sándor
FIDESZ-KDNP
51.28%
2. Dr. Bugya László
TISZA
41.36%
3. Dr. Apáti István
Mi Hazánk
6.53%
4. Domokos Zsuzsanna
DK
0.64%
5. Králik Károly
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.11%
6. Horváth Antal
Középpárt
0.09%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor) - feldolgozottság: 98.86%
1. Dr. Simon Miklós
FIDESZ-KDNP
46.99%
2. Dr. Barna-Szabó Tímea
TISZA
46.63%
3. Paré Attila
Mi Hazánk
4.94%
4. Tóth Tamara
MKKP
0.44%
5. Farkas Kálmán
DK
0.38%
6. Lakatos Attila
Független
0.3%
7. Dr. Kiss Sándor
Jobbik
0.26%
8. Hupek János
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.05%
Tolna 1. (Szekszárd) - feldolgozottság: 98.78%
1. Dr. Sárosi József Gábor
TISZA
50.29%
2. Horváth István
FIDESZ-KDNP
40.65%
3. Bakó Norbert
Mi Hazánk
7.36%
4. Péterfalviné Kalmár Piroska Krisztina
DK
0.99%
5. Farkas László József
MKKP
0.63%
6. Nagy Tamás
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.08%
Tolna 2. (Dombóvár) - feldolgozottság: 99.11%
1. Dr. Csibi Krisztina
FIDESZ-KDNP
46.31%
2. Dr. Szijjártó Gábor
TISZA
45.28%
3. Dúró Dóra
Mi Hazánk
7.26%
4. Takács László
DK
0.84%
5. Kecskeméti István
Jobbik
0.16%
6. Csató Dániel
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.15%
Tolna 3. (Paks) - feldolgozottság: 98.8%
1. Süli János
FIDESZ-KDNP
46.53%
2. Cseh Tamás
TISZA
46.2%
3. Janecska Mihály Zoltán
Mi Hazánk
6.12%
4. Dobos Erzsébet
DK
0.95%
5. Szarka Sándor
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.19%
Vas 1. (Szombathely) - feldolgozottság: 98.82%
1. Rápli Róbert
TISZA
55.4%
2. Vámos Zoltán
FIDESZ-KDNP
39%
3. Dr. Danka Lajos
Mi Hazánk
4.75%
4. Kóber György Márk
MKKP
0.85%
Vas 2. (Sárvár) - feldolgozottság: 99.19%
1. Ágh Péter
FIDESZ-KDNP
47.18%
2. Strompová Viktória
TISZA
44.81%
3. Dala Ferenc
Mi Hazánk
5.61%
4. Magyar Péter
Független
1.59%
5. Deák Gábor
DK
0.81%
Vas 3. (Körmend) - feldolgozottság: 99.38%
1. V. Németh Zsolt
FIDESZ-KDNP
50.35%
2. Horváth Nándor Zsolt
TISZA
42.37%
3. Takács Imre Ferenc
Mi Hazánk
6.15%
4. Ludván Zsolt László
DK
0.81%
5. Deák Lajos
Jobbik
0.32%
Veszprém 1. (Veszprém) - feldolgozottság: 98.92%
1. Dr. Gáspár Levente
TISZA
56.82%
2. Ovádi Péter
FIDESZ-KDNP
36.18%
3. Dr. László Péter András
Mi Hazánk
5.08%
4. Hrabovszki László Pál
DK
0.92%
5. Szücs Zoltán
MKKP
0.88%
6. Buczkó Réka
Jobbik
0.12%
Veszprém 2. (Balatonfüred) - feldolgozottság: 98.98%
1. Forsthoffer Ágnes
TISZA
56.16%
2. Dr. Hegedűs Barbara Szilvia
FIDESZ-KDNP
36.3%
3. Szabó Miklós Zoltán
Mi Hazánk
5.72%
4. Paál Géza Ferenc
DK
0.94%
5. Kiss Lívia
MKKP
0.76%
6. Dr. Gődény György
NÉP
0.12%
Veszprém 3. (Tapolca) - feldolgozottság: 99.14%
1. Dr. Balatincz Péter
TISZA
52.61%
2. Dr. Navracsics Tibor
FIDESZ-KDNP
40.95%
3. Gergelics Ádám
Mi Hazánk
4.68%
4. Bakk István
DK
1.06%
5. Németh Károly
Független
0.48%
6. Fülöp Lászlóné
Jobbik
0.15%
7. Vincze Olga
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.07%
Veszprém 4. (Pápa) - feldolgozottság: 99.22%
1. Ujvári Szilvia
TISZA
47.37%
2. Dr. Takács Péter
FIDESZ-KDNP
44.75%
3. Nardai Péter
Mi Hazánk
5.88%
4. Molnár Bálint Ottó
DK
1.31%
5. Domján Ákos Donát
MKKP
0.53%
6. Hortobágyi Katalin
Jobbik
0.15%
Zala 1. (Zalaegerszeg) - feldolgozottság: 99.31%
1. Dr. Nagy Márta
TISZA
50%
2. Szilasi Gábor
FIDESZ-KDNP
42.98%
3. Farkas Attila
Mi Hazánk
4.95%
4. Papp Zoltán
DK
0.79%
5. Koltai Tibor
Független
0.66%
6. Juhász Veronika Anna
MKKP
0.63%
Zala 2. (Keszthely) - feldolgozottság: 39.31%
1. Nagy Sándor Bálint
FIDESZ-KDNP
49.19%
2. Varga Balázs
TISZA
43.26%
3. Kiss Ferenc
Mi Hazánk
5.9%
4. Liszkai Erzsébet
DK
0.82%
5. Kókai Mátyás
MKKP
0.63%
6. Juhász-Bauer Ágoston Bálint
Jobbik
0.21%
Zala 3. (Nagykanizsa) - feldolgozottság: 99.27%
1. Lovkó Csaba
TISZA
54.05%
2. Cseresnyés Péter
FIDESZ-KDNP
38.09%
3. Dr. Matyijcsik Sándor
Mi Hazánk
6.14%
4. Bodó László Sándor
DK
1.5%
5. Szabó László József
A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
0.21%