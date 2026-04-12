ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a Krisztinavárosi Bölcsödében kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Választási iroda: nem állnak már sorok, mindenhol lezárult a szavazás

InfoRádió

Valamennyi választókerületben lezárult a szavazás – jelentette be sajtótájékoztatóján Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke és Sasvári Róbert László, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. Tízpercenként frissítik az adatokat a valasztas.hu oldalon. Ma éjjel 94-95 százalékos feldolgozottság várható.

A szavazás belföldön és külföldön egyaránt befejeződött. Több mint 8,1 millió választópolgár volt jogosult szavazni. A választáson a részvétel rekordot döntött belföldön és a külképviseleteken is. A pontos részvételi adatok a jegyzőkönyvek rögzítését követően lesztek ismertek. A levélben szavazó 496 ezer választópolgártól ma 19 óráig 317 ezer irat érkezett vissza az NVI-hez – mondta Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke.

A külképviseletekre további levélcsomagok érkeznek, amelyeket a következő napokban vesz át, és dolgoz fel a Nemzeti Választási Iroda. Köszönöm mindenkinek a türelmét, aki a nap folyamán sorba állással várakoznia kellett a szavazás leadása során.

Az utolsó szavazókörök is fél 8 előtt bezártak. A szavazatszámláló bizottságok haladnak a szavazatok számlálásával.

„Jó hír, hogy már sok helyütt végeztek a szavazatszámlálással, ezért 20 órakor elkezdtük publikálni az országgyűlési választás előzetes eredményeit a választások hivatalos honlapján, és ezt egyúttal továbbítottuk a sajtó részére is” – mondta Nagy Attila.

Az országgyűlési választás eredményeinek közlése már folyamatosan 10 percenkénti adatátadással fog történni. Hangsúlyozta, hogy a jelenleg elérhető adatok még előzetes eredményeknek számítanak – hangsúlyozta.

Mindezzel párhuzamosan 19 órakor a Nemzeti Választási Iroda megkezdte a levélben érkezett szavazatok számlálását. A Nemzeti Választási Iroda óránként körülbelül 30 ezer szavazatot fog megszámlálni, tehát 22 óra 30 percre a megszámlált szavazatok száma várhatóan eléri a 100 ezret, és

az eddig beérkezett mintegy 260 ezer érvényes levélszavazatot várhatóan hajnali 3 óráig fogják megszámolni.

A számlálást a listát állító jelölőszervezetek által megbízott megfigyelők, a sajtó, nemzetközi megfigyelők és a Nemzeti Választási Bizottság is figyelemmel kíséri – mondta.

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok legkésőbb a szavazást követő 4. napig érkeznek meg a Nemzeti Választási Irodához. Ezeket országgyűlési egyéni választókerületek szerint szétválogatjuk, majd április 17-én, pénteken átadjuk az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák részére, ahol a kijelölt szavazókörök április 17-én vagy 18-án megszámlálják azokat. Ennek során összesen maximum 381 400 szavazat témegszámlálása fog megtörténni.

Mindezek alapján a szavazás estéjén, vagyis

ma este a szavazatszámláló bizottságok és az NVI megközelítőleg a szavazatok 94-95 százalékát fogja megszámolni.

Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány OEVK-ban, egyéni választókerületben, illetve az országos listán a szavazást követő hétvégén a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazás napi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb április 18-án állapítják meg a választás egyéni választókerületi eredményeit, míg a Nemzeti Választási Bizottság a választás országos listás eredményét legkésőbb május 4-éig köteles megállapítani – mondta Nagy Attila, az NVI elnöke.

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke elmondta az InfoRádióban:

„a választás kitűzésétől a mai napig 335 határozatot hoztunk.”

Átlagosan hetente 3 alkalommal ülésezett a testület. A bizottság tagjainak összetétele megváltozott, a törvényi szabályozás okán az eddigi élettől eltérően alakult, így jelenleg 21 fős a testület.

„Kifejezetten örülök, hogy kivétel nélkül minden listát állító párt élt a delegálási lehetőséggel. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a bizottság munkájának egyik legnagyobb erőssége a különböző nézőpontok jelenléte” – hangsúlyozta.

A 2022-es országgyűlési választásokhoz képest az ügyteher jelentősen megnőtt, emellett kifejezetten nehezen megítélhető bonyolult ügyek száma is növekedett. Voltak olyan bizottsági ülések, ahol a tagtársak komoly jogi vitákat folytattak egy-egy döntés meghozatalakor, aminek a bizottság elnökeként kifejezetten örültem, hiszen ez ésszerű szakmai vita jó ügyet, a választópolgárok érdekeit szolgálta – mondta.

A választás a szavazókörök este 7 órási bezárásával nem ér véget. Ma 10 047 szavazókörben folyik a munka ezekben a pillanatokban is. Szeretném megköszönni a szavazatszámláló bizottságok fáradságos munkáját, sok erőt és kitartást kívánok részükre a még előttük álló számlálási feladatok elvégzéséhez – tette hozzá.

„Labdarúgó hasonlattal élve az első félidőn vagyunk túl. A második félidőben az elkövetkezendő napokban a levélszavazatok, a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálása, és ezek alapján a választókerületi eredmények megállapítása a fő feladat. A választás eredménye a választópolgárok akaratát fogja tükrözni. Közös felelősségünk, hogy tiszteletben tartsuk a választópolgárok döntését, hiszen a demokrácia szavazással nem ér véget, az továbbra is a mindennapjaink része marad” – mondta az InfoRádióban Sasvári Róbert László, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, aki megköszönte a szavatszámlálók, a delegáltak és a váalsztási folyamatban résztvevő minden közreműködö áldozatos munkáját.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Választási iroda: nem állnak már sorok, mindenhol lezárult a szavazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

A miniszterelnök rövid beszédet mondott a Bálnában, megköszönte 2,5 millió embernek a támogatást, majd jó éjszakát kívánt.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: alakul egy óriási Tisza-győzelem, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek. Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orbán Viktor elismerte a vereséget

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz, as Iran says it will not 'surrender' to threats

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 21:31
Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel
2026. április 12. 21:24
Navracsics Tibor valószínűleg nem jut be a parlamentbe, gratulált kihívójának
×
×