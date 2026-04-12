Választási iroda: nem állnak már sorok, mindenhol lezárult a szavazás

A szavazás belföldön és külföldön egyaránt befejeződött. Több mint 8,1 millió választópolgár volt jogosult szavazni. A választáson a részvétel rekordot döntött belföldön és a külképviseleteken is. A pontos részvételi adatok a jegyzőkönyvek rögzítését követően lesztek ismertek. A levélben szavazó 496 ezer választópolgártól ma 19 óráig 317 ezer irat érkezett vissza az NVI-hez – mondta Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke.

A külképviseletekre további levélcsomagok érkeznek, amelyeket a következő napokban vesz át, és dolgoz fel a Nemzeti Választási Iroda. Köszönöm mindenkinek a türelmét, aki a nap folyamán sorba állással várakoznia kellett a szavazás leadása során.

Az utolsó szavazókörök is fél 8 előtt bezártak. A szavazatszámláló bizottságok haladnak a szavazatok számlálásával.

„Jó hír, hogy már sok helyütt végeztek a szavazatszámlálással, ezért 20 órakor elkezdtük publikálni az országgyűlési választás előzetes eredményeit a választások hivatalos honlapján, és ezt egyúttal továbbítottuk a sajtó részére is” – mondta Nagy Attila.

Az országgyűlési választás eredményeinek közlése már folyamatosan 10 percenkénti adatátadással fog történni. Hangsúlyozta, hogy a jelenleg elérhető adatok még előzetes eredményeknek számítanak – hangsúlyozta.

Mindezzel párhuzamosan 19 órakor a Nemzeti Választási Iroda megkezdte a levélben érkezett szavazatok számlálását. A Nemzeti Választási Iroda óránként körülbelül 30 ezer szavazatot fog megszámlálni, tehát 22 óra 30 percre a megszámlált szavazatok száma várhatóan eléri a 100 ezret, és

az eddig beérkezett mintegy 260 ezer érvényes levélszavazatot várhatóan hajnali 3 óráig fogják megszámolni.

A számlálást a listát állító jelölőszervezetek által megbízott megfigyelők, a sajtó, nemzetközi megfigyelők és a Nemzeti Választási Bizottság is figyelemmel kíséri – mondta.

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok legkésőbb a szavazást követő 4. napig érkeznek meg a Nemzeti Választási Irodához. Ezeket országgyűlési egyéni választókerületek szerint szétválogatjuk, majd április 17-én, pénteken átadjuk az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák részére, ahol a kijelölt szavazókörök április 17-én vagy 18-án megszámlálják azokat. Ennek során összesen maximum 381 400 szavazat témegszámlálása fog megtörténni.

Mindezek alapján a szavazás estéjén, vagyis

ma este a szavazatszámláló bizottságok és az NVI megközelítőleg a szavazatok 94-95 százalékát fogja megszámolni.

Így szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy néhány OEVK-ban, egyéni választókerületben, illetve az országos listán a szavazást követő hétvégén a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett a szavazás napi előzetes tájékoztató adatokhoz képest módosul a választás eredménye. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb április 18-án állapítják meg a választás egyéni választókerületi eredményeit, míg a Nemzeti Választási Bizottság a választás országos listás eredményét legkésőbb május 4-éig köteles megállapítani – mondta Nagy Attila, az NVI elnöke.

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke elmondta az InfoRádióban:

„a választás kitűzésétől a mai napig 335 határozatot hoztunk.”

Átlagosan hetente 3 alkalommal ülésezett a testület. A bizottság tagjainak összetétele megváltozott, a törvényi szabályozás okán az eddigi élettől eltérően alakult, így jelenleg 21 fős a testület.

„Kifejezetten örülök, hogy kivétel nélkül minden listát állító párt élt a delegálási lehetőséggel. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a bizottság munkájának egyik legnagyobb erőssége a különböző nézőpontok jelenléte” – hangsúlyozta.

A 2022-es országgyűlési választásokhoz képest az ügyteher jelentősen megnőtt, emellett kifejezetten nehezen megítélhető bonyolult ügyek száma is növekedett. Voltak olyan bizottsági ülések, ahol a tagtársak komoly jogi vitákat folytattak egy-egy döntés meghozatalakor, aminek a bizottság elnökeként kifejezetten örültem, hiszen ez ésszerű szakmai vita jó ügyet, a választópolgárok érdekeit szolgálta – mondta.

A választás a szavazókörök este 7 órási bezárásával nem ér véget. Ma 10 047 szavazókörben folyik a munka ezekben a pillanatokban is. Szeretném megköszönni a szavazatszámláló bizottságok fáradságos munkáját, sok erőt és kitartást kívánok részükre a még előttük álló számlálási feladatok elvégzéséhez – tette hozzá.

„Labdarúgó hasonlattal élve az első félidőn vagyunk túl. A második félidőben az elkövetkezendő napokban a levélszavazatok, a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálása, és ezek alapján a választókerületi eredmények megállapítása a fő feladat. A választás eredménye a választópolgárok akaratát fogja tükrözni. Közös felelősségünk, hogy tiszteletben tartsuk a választópolgárok döntését, hiszen a demokrácia szavazással nem ér véget, az továbbra is a mindennapjaink része marad” – mondta az InfoRádióban Sasvári Róbert László, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, aki megköszönte a szavatszámlálók, a delegáltak és a váalsztási folyamatban résztvevő minden közreműködö áldozatos munkáját.