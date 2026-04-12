ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter megszólalt: „óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták”

Infostart

„Láttuk a friss kutatásokat, az információk alapján óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták, de nem kutatást szeretnénk nyerni, ezért mindenkinek a türelmét szeretném kérni. Külön köszönöm a több mint 50 ezer önkéntesünknek, akik különböző feladatokat vállalva segítették a választások tisztaságát” – fogalmazott este fél 8-kor a Tisza Párt elnöke.

Történelmi napnak nevezte április 12-ét Magyar Péter az urnabontás után fél órával.

Megköszönte mindenkinek, aki részt vett az országgyűlési választáson, a demokrácia ünnepévé változtatva a napot; 6 millió fölött lehet a szavazók száma, ami rekord.

„Láttuk a friss kutatásokat, az információk alapján óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták, de nem kutatást szeretnénk nyerni, ezért mindenkinek a türelmét szeretném kérni. Külön köszönöm a több mint 50 ezer önkéntesünknek, akik különböző feladatokat vállalva segítették a választások tisztaságát” – fogalmazott este fél 8-kor a Tisza Párt elnöke.

A „fürkészek” bevetésének a választások mentén az volt az indoka, mert „az állam nem működik”.

Több ezer kisebb-nagyobb választási csalásról kaptak bejelentést, „igyekeztünk előre figyelmeztetni a megrendelőket és a végrehajtókat is” – jelezte, hozzátéve, aki választási csalást követett el, cselekménye súlyának megfelelően börtönbe fog menni.

A kormányt aljas, embertelen hatalomnak nevezte, de reményét fejezte ki, hogy az Orbán-kormánynak vége lesz.

A szavazatszámlálóikat munkájuk végeztével a Batthyány térre várja.

Elmondása szerint este tízkor lekapcsolják a parlament szokásos világítását és éjjel 1-2-ig díszkivilágítást kap az épület.

Este negyed-fél 9-kor várhatóan újabb bejelentést tesz a Tisza Párt Tóth Péter kampányfőnök révén.

Magyar Péter arra kérte a Tisza Párt szimpatizánsait, maradjanak békések, ne üljenek fel a provokációnak, különösen azért ne, mert pártja „várhatóan nagy arányú győzelmet arat”.

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter megszólalt: „óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták”

magyar péter

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 20:01
Súlyos közlekedési baleset történt Pécel egyik szavazókörénél
2026. április 12. 19:54
Meghalt egy választó az egyik szavazókörben
×
×