Magyar Péter megszólalt: „óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták”

Történelmi napnak nevezte április 12-ét Magyar Péter az urnabontás után fél órával.

Megköszönte mindenkinek, aki részt vett az országgyűlési választáson, a demokrácia ünnepévé változtatva a napot; 6 millió fölött lehet a szavazók száma, ami rekord.

„Láttuk a friss kutatásokat, az információk alapján óvatosan bizakodók vagyunk, optimisták, de nem kutatást szeretnénk nyerni, ezért mindenkinek a türelmét szeretném kérni. Külön köszönöm a több mint 50 ezer önkéntesünknek, akik különböző feladatokat vállalva segítették a választások tisztaságát” – fogalmazott este fél 8-kor a Tisza Párt elnöke.

A „fürkészek” bevetésének a választások mentén az volt az indoka, mert „az állam nem működik”.

Több ezer kisebb-nagyobb választási csalásról kaptak bejelentést, „igyekeztünk előre figyelmeztetni a megrendelőket és a végrehajtókat is” – jelezte, hozzátéve, aki választási csalást követett el, cselekménye súlyának megfelelően börtönbe fog menni.

A kormányt aljas, embertelen hatalomnak nevezte, de reményét fejezte ki, hogy az Orbán-kormánynak vége lesz.

A szavazatszámlálóikat munkájuk végeztével a Batthyány térre várja.

Elmondása szerint este tízkor lekapcsolják a parlament szokásos világítását és éjjel 1-2-ig díszkivilágítást kap az épület.

Este negyed-fél 9-kor várhatóan újabb bejelentést tesz a Tisza Párt Tóth Péter kampányfőnök révén.

Magyar Péter arra kérte a Tisza Párt szimpatizánsait, maradjanak békések, ne üljenek fel a provokációnak, különösen azért ne, mert pártja „várhatóan nagy arányú győzelmet arat”.