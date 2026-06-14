ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 14. vasárnap Vazul
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök-igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

„Beszippantottuk a környező országok könyveseit is” – októberben ismét lesz Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Infostart / InfoRádió

Németország, Ausztria és Svájc lesz az őszi rendezvény három díszvendégországa. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök-igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott, az irodalomban és a könyvekben az is egy nagyon jó dolog, hogy nem feltétlenül veszik át a nemzetközi tendenciák negatívumait, így például számukra mindig fontosak maradtak a V4-ek, bármi is történt a külpolitikában.

Október 1-je és 4-e között tartják a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. Fontos változás, hogy az előző évekkel ellentétben már nem a Millenáris, hanem a Hungexpo lesz a helyszín. A díszvendégországok ezúttal Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba pedig az ír irodalom kerül. A fesztivál díszvendége Colm Tóibín ír író lesz, akinek legismertebb művéből, a Brooklyn című regényből 2015-ben nagy sikerű filmadaptáció készült.

Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök-igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, idén is egy nagyszabású rendezvénnyel készülnek, ahol a külföldi irodalom lesz a hangsúlyos. A német, svájci és osztrák írók, kortárs szerzők művei kerülnek előtérbe.

A magyar kiadók az októberi időpontra időzítik az idegen nyelvű könyvek lefordítását, illetve magyar kiadásának megjelentetését.

Jelentkezni már nem lehet, mert az összes hely betelt. A Német Külügyminisztérium felkérésére a Frankfurti Könyvvásár is csatlakozik a díszvendégséghez. Az MKKE elnök-igazgatója szerint a rendezvény „már hosszú évek óta a könyvesek ajándéka”, amit meg kell becsülni. Kiemelte, hogy a Frankfurti Könyvvásárt a bajor állam támogatja, az MKKE rendezvényei viszont itthon nem számíthatnak erre, bár az egyesület többször kereste ezzel kapcsolatban az illetékes állami szerveket.

Gál Katalin szerint nem politikai okokra vezethető vissza az állami támogatás hiánya, hanem

„egyszerűen nem ugrotta át a küszöböt” ez a rendezvény, azt tapasztalta, „nem volt szempont, hogy ez egy fontos dolog”.

Az MKKE elnök-igazgatója ugyanakkor ezzel szemben azzal érvelt, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Közép-Európa legnagyobb könyves rendezvénye, amivel szerinte beszippantották a környező országok könyveseit is.

Bár az elmúlt években a V4-ek a politikai színtéren nem mindig voltak egységesek és maga az együttműködés sem volt zökkenőmentes, Gál Katalin szerint ez a „teljes csend” a könyves szakmára nem volt igaz, mert számukra mindig fontos volt és az is marad a V4.

„Az is nagyon jó az irodalomban és a könyvekben, hogy nem feltétlenül veszik át a nemzetközi tendenciák negatívumait. Például a lengyel irodalom most is nagyon fontos nekünk, teljesen mindegy, ki van éppen hatalmon”

– tette hozzá az MKKE elnök-igazgatója.

Ugyanez igaz a magyar–román kapcsolatokra is. Tavaly Románia volt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, és hatalmas siker volt a rendezvény. Gál Katalin úgy fogalmazott, ezek a példák is megerősítik, hogy a könyvekben „nagyon lehet hinni”, mint ahogy az olvasókban is.

Azt gondolja, nagyon kell vigyázni arra, hogy a szabadság fokát fenntartsák, és „az állam csak akkor ugorjon elő”, amikor és ahol ezt ők kérik. Bízik benne, hogy nélkülük, illetve a megkérdezésük nélkül nem alkotnak új törvényeket, mert azzal „semmire se fognak menni, nem győzik majd visszaszívni azokat”. Gál Katalin reméli, hogy a könyveknek meglesz a „mindenkori kritikus helyük a magyar kulturális életben”.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    „Beszippantottuk a környező országok könyveseit is” – októberben ismét lesz Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

németország

v4

irodalom

budapesti nemzetközi könyvfesztivál

magyar könyvkiadók és könyvterjesztők egyesülése

hungexpo

gál katalin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek

vízilabda
BL bronzérmes az FTC férfi csapata

Nyéki Balázs együttese a Zalánki Gergőt és Angyal Dánielt foglalkoztató görög alakulat elleni összecsapáson a hajrában kerekedett riválisa fölé, és most egymást követő két végső siker után a dobogó legalsó fokára állhatott fel.
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint kétszáz drón zúdult Oroszországra: üzemanyag-korlátozásokat kellett bevezetni a támadások után

Több mint kétszáz drón zúdult Oroszországra: üzemanyag-korlátozásokat kellett bevezetni a támadások után

Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több régióját és az orosz ellenőrzés alatt álló területeket vasárnapra virradó éjszaka. A csapások következtében a Jaroszlavli területen üzemanyagtárolók gyulladtak ki, több megyében energetikai létesítmények rongálódtak meg, ami kiterjedt áramkimaradásokat okozott. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem egyetlen éjszaka alatt mintegy 250 pilóta nélküli légi járművet semmisített meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Narancssárga riasztást adtak ki Magyarországon: durva viharral és hirtelen lehűléssel csap le a hidegfront

Narancssárga riasztást adtak ki Magyarországon: durva viharral és hirtelen lehűléssel csap le a hidegfront

Vasárnap egy hidegfront hoz országszerte záporokat és zivatarokat, emiatt hat déli vármegyében másodfokú riasztás lépett érvénybe.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

The US president's comments come as Iran says an exact date has not been decided, but it "will not be tomorrow".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 20:12
A filmszakma képviselőivel találkozott Nagy Ervin
2026. június 12. 05:48
Napokon belül távoznak a kínai katonák Budapestről
×
×