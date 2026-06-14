„Beszippantottuk a környező országok könyveseit is” – októberben ismét lesz Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Október 1-je és 4-e között tartják a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. Fontos változás, hogy az előző évekkel ellentétben már nem a Millenáris, hanem a Hungexpo lesz a helyszín. A díszvendégországok ezúttal Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba pedig az ír irodalom kerül. A fesztivál díszvendége Colm Tóibín ír író lesz, akinek legismertebb művéből, a Brooklyn című regényből 2015-ben nagy sikerű filmadaptáció készült.

Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök-igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, idén is egy nagyszabású rendezvénnyel készülnek, ahol a külföldi irodalom lesz a hangsúlyos. A német, svájci és osztrák írók, kortárs szerzők művei kerülnek előtérbe.

A magyar kiadók az októberi időpontra időzítik az idegen nyelvű könyvek lefordítását, illetve magyar kiadásának megjelentetését.

Jelentkezni már nem lehet, mert az összes hely betelt. A Német Külügyminisztérium felkérésére a Frankfurti Könyvvásár is csatlakozik a díszvendégséghez. Az MKKE elnök-igazgatója szerint a rendezvény „már hosszú évek óta a könyvesek ajándéka”, amit meg kell becsülni. Kiemelte, hogy a Frankfurti Könyvvásárt a bajor állam támogatja, az MKKE rendezvényei viszont itthon nem számíthatnak erre, bár az egyesület többször kereste ezzel kapcsolatban az illetékes állami szerveket.

Gál Katalin szerint nem politikai okokra vezethető vissza az állami támogatás hiánya, hanem

„egyszerűen nem ugrotta át a küszöböt” ez a rendezvény, azt tapasztalta, „nem volt szempont, hogy ez egy fontos dolog”.

Az MKKE elnök-igazgatója ugyanakkor ezzel szemben azzal érvelt, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Közép-Európa legnagyobb könyves rendezvénye, amivel szerinte beszippantották a környező országok könyveseit is.

Bár az elmúlt években a V4-ek a politikai színtéren nem mindig voltak egységesek és maga az együttműködés sem volt zökkenőmentes, Gál Katalin szerint ez a „teljes csend” a könyves szakmára nem volt igaz, mert számukra mindig fontos volt és az is marad a V4.

„Az is nagyon jó az irodalomban és a könyvekben, hogy nem feltétlenül veszik át a nemzetközi tendenciák negatívumait. Például a lengyel irodalom most is nagyon fontos nekünk, teljesen mindegy, ki van éppen hatalmon”

– tette hozzá az MKKE elnök-igazgatója.

Ugyanez igaz a magyar–román kapcsolatokra is. Tavaly Románia volt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, és hatalmas siker volt a rendezvény. Gál Katalin úgy fogalmazott, ezek a példák is megerősítik, hogy a könyvekben „nagyon lehet hinni”, mint ahogy az olvasókban is.

Azt gondolja, nagyon kell vigyázni arra, hogy a szabadság fokát fenntartsák, és „az állam csak akkor ugorjon elő”, amikor és ahol ezt ők kérik. Bízik benne, hogy nélkülük, illetve a megkérdezésük nélkül nem alkotnak új törvényeket, mert azzal „semmire se fognak menni, nem győzik majd visszaszívni azokat”. Gál Katalin reméli, hogy a könyveknek meglesz a „mindenkori kritikus helyük a magyar kulturális életben”.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.