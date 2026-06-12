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Lionel Messi, a világbajnok argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ünnepel a Curacao elleni barátságos mérkőzés után Santiago del Esteróban 2023. március 28-án. Az argentin válogatott 7-0-ra győzött, Messi három gólt lőtt.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Ki nyeri a foci-vb-t, Anglia vagy Argentína? – Szakértők az Arénában

Infostart / InfoRádió

Az európai csapatok általában nem szerepelnek túl jól az amerikai kontinens labdarúgó-világbajnokságain, bár több közülük most is a favoritok között szerepel. Az InfoRádió Aréna című műsorában Dénes Ferenc sportközgazdász és Dénes Tamás futballtörténész beszélt a háttérről.

Dénes Ferenc sportközgazdász szerint Anglia, Dénes Tamás futballtörténész szerint Argentína nyeri a csütörtökön 48 csapattal elrajtolt labdarúgó-világbajnokságot, ez derült ki az InfoRádió Aréna című műsorában elárult tippjükből.

Dénes Tamás viszont rámutatott arra is, hogy

a BBC szakírói a franciákat látják kiugróan a legesélyesebbnek, más elemzés viszont a spanyolokat várja a torna végén örülni.

„Ha próbálok valami racionalitást keresni a tippelésben – általában nem lehet –, akkor eljutok odáig, hogy ha nézzük a korábban Amerikában és Európában rendezett világbajnokságokat, akkor nagyon-nagyon ritka volt az, hogy Amerikában európai csapat tudjon nyerni. Összesen egyszer fordult ilyen elő, amikor a németek nyertek Brazíliában, illetőleg '58-ban nyert a brazil válogatott Svédországban. Ilyen szempontból a dél-amerikai vagy amerikai válogatottaknak nagyobb lehet az esélye. Innen kell továbbgondolni a kérdést, hogy nem globalizálódott-e annyira a világfutball, hogy ez elvész” – fejtegette.

Amin még sokat gondolkodott mostanában, hogy azok

az extrém körülmények, amelyek a vb-n vannak, mennyire befolyásolják az egyes mérkőzéseket.

„Emlékeztetnék arra, hogy a tavalyi klubvilágbajnokságon például volt olyan Chelsea-mérkőzés, ami talán több mint egy órán keresztül is szünetelt. Azt szakmailag nem lehet úgy kezelni, hogy játszottunk egy első félidőt, és utána kimegyünk negyed óra múlva és játsszuk a másodikat. Egy világbajnokságon, mindannyian tudjuk a futballtörténelemből, minden világbajnok válogatottnak vannak olyan meccsei vagy legalább egy biztosan, amelyik billeg. Ezért nagyon nehéz a tippelés” – tette hozzá.

Az angol tippről Dénes Ferenc elmondta, a szurkoló szólalt meg belőle, Angliát mindig az esélyesek közé kell sorolni, jó generációjuk van, utánpótlásban nyertek sok mindent.

„Meg hát úgy vagyunk vele, mint a vicc: mondja a doktoros, hogy »ne izguljon a kedves páciens, mert harmincszor csináltuk ezt a műtétet, egyszer csak sikerülni fog«” – tette hozzá.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült, a beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Ki nyeri a foci-vb-t, Anglia vagy Argentína? – Szakértők az Arénában

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