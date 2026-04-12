A DK elbúcsúzik a parlamenttől, Dobrev Klára és a teljes pártvezetés lemondott

Dobrev Klára a választás estéjén 10 órakor bejelentette távozását pártja, a Demokratikus Koalíció éléről.

„Az első szó az örömé: a ner, Orbán rendszere véget ért. Gratulálok a Tisza Pártnak, gratulálok Magyar Péternek. Ez ok az ünneplésre. De holnaptól van ok a figyelemre is” – fogalmazott beszédében, amelyben hangsúlyozta, most már minden felelősség a Tiszáé, nekik kell bizonyítaniuk, hogy egy valódi demokratikus, szociális köztársaság jön, és nem egy újracsomagolt ner.

Dobrev Klára elvárja, hogy Magyar Péter ne viseljen többé Bocskait, mert az a nemzetet megosztja, és azt is, hogy a Tisza Párt ne okozzon csalódást a baloldali embereknek.

Ezt követően részletezte lemondásának körülményeit.

„A DK ma kiesett a parlamentből, a baloldali emberek baloldali képviselet nélkül maradtak. Hatalmas munkát végezett a DK az elmúlt 15 évben, de sajnos a fő célt, Orbán leváltását nem tudtuk elérni. Voltak eredmények, voltak sikerek, de ez nem volt elég. A ner ellen végül is nem voltunk sikeresek. Ebben a kampányban tisztességes emberek, képviselőjelöltek, aktivisták, támogatók mindent megtettek. Végtelenül szomorú vagyok, hogy ez az erős, nagy, összetartó közösség nem tudta elérni a parlamenti küszöböt. Ezért a felelősség természetesen nem a jelöltjeinket, nem az aktivistáinkat, nem a tagjainkat, támogatóinkat terheli. Őket csak köszönet illeti, hatalmas és önfeláldozó munkát végeztek. Csodálatos emberek, csodálatos csapat! Életem legnagyobb ajándéka az volt, hogy ezt a közösséget ha csak egy rövidke évig is de vezethettem. Köszönöm nekik, köszönöm nektek! Felemelő érzés volt pártelnöknek lenni, listavezetőnek lenni a bizalmatokból! Iszonyú nehéz kampány volt ez. A Fidesz ellenünk indított háborúját, lejárató kampányait már jól ismerjük, évtizedes tapasztalatunk van benne.

Ebben a kampányban az újdonság, hogy amit megszoktunk a Fidesztől, az szokatlan és ezért még bántóbb volt a Tiszától. Sajnos ebben nem hiszem hogy változni fog a politikai kultúra Magyarországon.

Ne legyen igazam! Külön hadd forduljak a DK képviselőjelöltjeihez, akik ez alatt a nyomás alatt sem törtek meg, végigvitték, amire a választóik felhatalmazták őket. Köszönöm nektek, bátrak vagytok, büszke vagyok rátok! (...) A felelősség természetesen elsősorban az enyém, a pártelnöké. Nincs lelkiismeretfurdalásom, mert mindent az engem vezérlő politikai és erkölcsi parancs szerint tettem: képviseltem a baloldalt és a baloldali embereket. Megalkuvás és meghajlás nélkül. De ettől még le kell vonnom a következtetést.

Most kudarcot vallottam. Ezért lemondok a DK elnöki tisztségéről – ilyenkor egy demokratának ez a dolga.

Vállalnia kell a felelősséget a kudarcért. A Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond. Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra, ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell.”