ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Dávid listavezetõ a Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) eredményváró rendezvényén a budapesti Metro Club Theatreben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

A Kutyapárt csalódott

Infostart / MTI

Többre számítottunk, az utolsó egy hétben ellenünk folytatott lejárató kampány biztosan sokat nyomott a latban – mondta Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője, pártigazgatója vasárnap este, amikor a szavazatok több mint 80 százalékos feldolgozottsága mellett az MKKP 0,8 százalék körüli eredménynél tartott.

„Az embereknek nagyon elegük van a Fideszből, és ennél bármi jobb. Ezzel egyet tudok érteni én is. Azt gondolom, hogy ha jobban kampányoltunk volna, jobban csináljuk a dolgokat a párt vezetésével, Kovács Gergővel és Suzyval, akkor az embereknek az is átmehetett volna, amit mi szerettünk volna átadni” – fogalmazott Nagy Dávid.

Hozzátette, hogy felhívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, és gratulált neki a választási győzelemhez. Békében váltunk el, remélem, a legtöbbet hozzák ki ebből a kétharmadból – mondta.

A pártigazgató szerint össze kell szedniük majd a tapasztalatokat, tanulságokat, okos és jó emberekkel kell beszélni, olyanokkal, mint Iványi Gábor, aki meglátogatta a Magyar Kértfarkú Kutya Párt eredményváróját a Metró Klubban.

„Nagyon bízom a csapatban, az tuti, hogy folytatni fogjuk, de hogy miként, az még a jövő zenéje” – mondta végül Nagy Dávid.

Kezdőlap    Belföld    A Kutyapárt csalódott

magyar kétfarkú kutya párt

nagy dávid

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennyit a békéről, felrobbant az olajár

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orbán Viktor elismerte a vereséget

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition wins election landslide

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 00:14
Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme, minden fontos tudnivaló
2026. április 12. 23:53
Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”
×
×