ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt eredményváró rendezvényén az országgyûlési választásokat követõen a budapesti Batthyány téren 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme, minden fontos tudnivaló

Infostart

Történelmi rekord volt a részvétel, és kétharmados, alkotmányozó többsége lehet a Tisza Pártnak a következő, hárompárti Országgyűlésben az adatok 96,89 százalékos feldolgozottsága alapján. Jelen állás szerint a Tiszának 138 képviselője lesz (133 kell a kétharmadhoz), a Fidesznek 55, a Mi Hazánknak pedig 6. Listán a Tisza 53,69, a Fidesz 37,73, a Mi Hazánk pedig 5,90 százalékon áll, átlépve az 5 százalékos parlamenti küszöböt. A DK (1,19 százalék) és a kutyapárt (0,83 százalék) nagyon messze volt attól, hogy elérje a parlamenti bejutási küszöböt. A Tisza nyerhetett meg 93-at a 106 egyéni körzetből, a Fidesz 13-at.

Véget értek a 2026-os országgyűlési választások. Történelmi magasságokban volt a részvétel: 98 százalékos feldolgozottságknál 79,47 százalékos volt a részvétel, 5 845 794 ember szavazott.

Az eredmény még nem végleges, még számolják

  • a csaknem 85 ezer külképviseleteken leadott egyéni és listás voksot,
  • valamint a listákra érkező levélszavazatokat: az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak.

A jövő héten hazaérnek a külképviseleti voksok, és még ha vannak fellebbezések, akkor is legkésőbb egy hét múlva hétfőn meglesznek az egyéni körzetekben a végeredmények, és legkésőbb május 4-én meglesz a végső listás eredmény.

De már most olyan magas a feldolgozottság, és annyira egyértelműnek tűnik az eredmény, hogy a Tiszának szinte biztosan kétharmados többsége lesz az új Országgyűlésben.

Az 5 százalékos listás bejutási küszöböt a Tiszán és a Fideszen kívül csak a Mi Hazánk érte el.

  • Tisza: 53,69 százalék (2 964 310 szavazat) 45 mandátum
  • Fidesz–KDNP 37,72 százalék (2 082 322 szavazat) 42 mandátum
  • Mi Hazánk 5,90 százalék (325 690 szavazat) 6 mandátum
  • DK 1,18 százalék (65 121 szavazat) nincs mandátum
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,83 százalék (45 626 szavazat) nincs mandátum
A 106 egyéni körzetben 93-ban a Tisza, 13-ban a Fidesz állt nyerésre a 23:30-as adatok szerint, az egyéni körzetekben 97,57 százalékos feldolgozottságnál.

Van még néhány körzet, ahol megfordulhat az eredmény, a legszorosabb körzetben (Tolna 03 oevk.) a fideszes Süli János 138 szavazattal vezet a tiszás Cseh Tamás előtt, (19 476:19 338), de 2337 szavazatot még nem számoltak meg.

A levélszavazatokon is múlhat még egy vagy két listás mandátum sorsa, de ezzel együtt is szinte elhanyagolható az esélye annak, hogy a Tisza elveszítsen 5 mandátumot, és ezzel képviselői száma 133 alát csökkenjen – vagyis szinte biztos, hogy a Magyar Péter vezette új kormánynak meglesz a stabil kétharmados, alkotmányozó többsége.

Magyar Péter: megcsináltuk! Sulyok Tamás és a Fidesz bábjai mondjanak le!

„A Tisza nemcsak megnyerte ezt a választást, de minden jel arra utal, hogy erős, kétharmados többségünk lesz az új Országgyűlésben” – mondta Magyar Péter, aki felszólította Orbán Viktort, hogy mostantól ügyvezető kormányként működjön, és semmilyen olyan döntést ne hozzon, amely megkötné a következő kormány kezét. Hangsúlyozta, ilyen erős felhatalmazást soha még egyetlen párt sem kapott, mint a Tisza. Felszólította Sulyok Tamást, hogy mondjon le államfői hivataláról, de nemcsak az ő távozását kérte, hanem „minden fideszes bábét” az Alkotmánybíróság, a Kúria elnökétől az ügyészség és számvevőszék vezetőjéig. „Hazánk helye Európában volt, van és lesz” 0 hangsúlyozta, és azt is megígérte, hogy helyreállítja és kibővíti a V4-együttműködést, első útja Lengyelországba fog vezetni, mint ezt korábban jelezte. A második útja Bécsbe vezet, a harmadik pedig Brüsszelbe, ahonnan hazahozza az uniós forrásokat – mondta. A tiszásoknak azt üzente: nyújtsanak kezet, kezdjék a megbékélés hosszú és nehéz munkáját, nyújtsanak kezet minden magyarnak.

Orbán Viktor: „soha nem adjuk fel!”

„A választási eredmény még nem teljes, de érthető és világos. Számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták” – jelentette be Orbán Viktor vasárnap este fél 10 előtt kicsivel. A miniszterelnök rövid beszédet mondott a Bálnában; megköszönte 2,5 millió embernek a támogatást, majd kiemelte: „egy dolgot mindenki tudhat: mi nem adjuk fel, soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel”. Mint mondta, a következő napok a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka, amiben mind a 2,5 millió szavazóra számít.

Toroczkai László: romlani fog a demokrácia állapota

Az eddigi parlamenti pártok közül a Mi Hazánk az egyetlen, amely megőrizte támogatottságát, a többi párt megsemmisült, összeomlott, „mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amelyet nem söpört el a Tisza Párt” – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke a választás éjszakáján. Szerinte a demokrácia állapota mostantól romlani fog. Ezt követően ironikus mondatokkal gratulált a Facebooknak és a mögötte álló Szilícium-völgynek, mert „megszerezte az első magyar miniszterelnököt Magyar Péter személyében.” „Ismerjük ezeket az erőket, van már tapasztalatunk, ezért arra számítunk, hogy a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon” – tette hozzá, jelezve, hogy a Tisza Párt már most kitiltott médiumokat az eredményvárójáról. „A Gyurcsány-Bajnai-kormány pontosan ilyen volt. A legkeményebb ellenfelei leszünk a demokrácia leépítésének, minket nem lehet megtörni” – nyomatékosította. Toroczkai László arra készül, hogy a következő években választási győzelemre esélyes pártot épít.

Dobrev Klára és a DK-pártvezetés lemondott

Nem vezeti tovább az országgyűlési választás eredményeinek fényében a Demokratikus Koalíciót Dobrev Klára, aki vasárnap esti beszédében elmondta: ott lesz majd, ahol a szekeret húzni kell. „Az első szó az örömé: a ner, Orbán rendszere véget ért. Gratulálok a Tisza Pártnak, gratulálok Magyar Péternek. Ez ok az ünneplésre. De holnaptól van ok a figyelemre is” – mondta. Dobrev Klára elvárja, hogy Magyar Péter ne viseljen többé Bocskait, mert az a nemzetet megosztja, és azt is, hogy a Tisza Párt ne okozzon csalódást a baloldali embereknek.

A nap híreit megnézheti percről percre közvetítésünkben.

Kezdőlap    Belföld    Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme, minden fontos tudnivaló

magyar péter

tisza párt

választás 2026

erdemények

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Történelmi rekord volt a részvétel, és kétharmados, alkotmányozó többsége lehet a Tisza Pártnak a következő, hárompárti Országgyűlésben az adatok 96,89 százalékos feldolgozottsága alapján. A Tisza nyerhetett meg 93-at a 106 egyéni körzetből, a Fidesz 13-at.
 

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen a Tisza

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

Kétharmados többségre számíthat a Tisza – a választás hírei percről percre

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennyit a békéről, felrobbant az olajár

A hétvégén összeomlottak az amerikai-iráni béketárgyalások, ráadásul az USA bejelentette, hogy hamarosan blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Az események hatására kilőtt és ismét jócskán átlépte a 100 dolláros jegyzést a Brent hordónkénti jegyzése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition wins election landslide

Opposition leader Péter Magyar defeats Europe's longest-serving leader, promising closer EU ties and an anti-corruption drive.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 23:56
A Kutyapárt csalódott
2026. április 12. 23:53
Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”
×
×