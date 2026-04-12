Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme, minden fontos tudnivaló

Véget értek a 2026-os országgyűlési választások. Történelmi magasságokban volt a részvétel: 98 százalékos feldolgozottságknál 79,47 százalékos volt a részvétel, 5 845 794 ember szavazott.

Az eredmény még nem végleges, még számolják

a csaknem 85 ezer külképviseleteken leadott egyéni és listás voksot,

valamint a listákra érkező levélszavazatokat: az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak.

A jövő héten hazaérnek a külképviseleti voksok, és még ha vannak fellebbezések, akkor is legkésőbb egy hét múlva hétfőn meglesznek az egyéni körzetekben a végeredmények, és legkésőbb május 4-én meglesz a végső listás eredmény.

De már most olyan magas a feldolgozottság, és annyira egyértelműnek tűnik az eredmény, hogy a Tiszának szinte biztosan kétharmados többsége lesz az új Országgyűlésben.

Az 5 százalékos listás bejutási küszöböt a Tiszán és a Fideszen kívül csak a Mi Hazánk érte el.

Tisza: 53,69 százalék (2 964 310 szavazat) 45 mandátum

Fidesz–KDNP 37,72 százalék (2 082 322 szavazat) 42 mandátum

Mi Hazánk 5,90 százalék (325 690 szavazat) 6 mandátum

DK 1,18 százalék (65 121 szavazat) nincs mandátum

Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,83 százalék (45 626 szavazat) nincs mandátum

A 106 egyéni körzetben 93-ban a Tisza, 13-ban a Fidesz állt nyerésre a 23:30-as adatok szerint, az egyéni körzetekben 97,57 százalékos feldolgozottságnál.

Van még néhány körzet, ahol megfordulhat az eredmény, a legszorosabb körzetben (Tolna 03 oevk.) a fideszes Süli János 138 szavazattal vezet a tiszás Cseh Tamás előtt, (19 476:19 338), de 2337 szavazatot még nem számoltak meg.

A levélszavazatokon is múlhat még egy vagy két listás mandátum sorsa, de ezzel együtt is szinte elhanyagolható az esélye annak, hogy a Tisza elveszítsen 5 mandátumot, és ezzel képviselői száma 133 alát csökkenjen – vagyis szinte biztos, hogy a Magyar Péter vezette új kormánynak meglesz a stabil kétharmados, alkotmányozó többsége.

Magyar Péter: megcsináltuk! Sulyok Tamás és a Fidesz bábjai mondjanak le!

„A Tisza nemcsak megnyerte ezt a választást, de minden jel arra utal, hogy erős, kétharmados többségünk lesz az új Országgyűlésben” – mondta Magyar Péter, aki felszólította Orbán Viktort, hogy mostantól ügyvezető kormányként működjön, és semmilyen olyan döntést ne hozzon, amely megkötné a következő kormány kezét. Hangsúlyozta, ilyen erős felhatalmazást soha még egyetlen párt sem kapott, mint a Tisza. Felszólította Sulyok Tamást, hogy mondjon le államfői hivataláról, de nemcsak az ő távozását kérte, hanem „minden fideszes bábét” az Alkotmánybíróság, a Kúria elnökétől az ügyészség és számvevőszék vezetőjéig. „Hazánk helye Európában volt, van és lesz” 0 hangsúlyozta, és azt is megígérte, hogy helyreállítja és kibővíti a V4-együttműködést, első útja Lengyelországba fog vezetni, mint ezt korábban jelezte. A második útja Bécsbe vezet, a harmadik pedig Brüsszelbe, ahonnan hazahozza az uniós forrásokat – mondta. A tiszásoknak azt üzente: nyújtsanak kezet, kezdjék a megbékélés hosszú és nehéz munkáját, nyújtsanak kezet minden magyarnak.

Orbán Viktor: „soha nem adjuk fel!”

„A választási eredmény még nem teljes, de érthető és világos. Számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták” – jelentette be Orbán Viktor vasárnap este fél 10 előtt kicsivel. A miniszterelnök rövid beszédet mondott a Bálnában; megköszönte 2,5 millió embernek a támogatást, majd kiemelte: „egy dolgot mindenki tudhat: mi nem adjuk fel, soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel”. Mint mondta, a következő napok a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka, amiben mind a 2,5 millió szavazóra számít.

Toroczkai László: romlani fog a demokrácia állapota

Az eddigi parlamenti pártok közül a Mi Hazánk az egyetlen, amely megőrizte támogatottságát, a többi párt megsemmisült, összeomlott, „mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amelyet nem söpört el a Tisza Párt” – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke a választás éjszakáján. Szerinte a demokrácia állapota mostantól romlani fog. Ezt követően ironikus mondatokkal gratulált a Facebooknak és a mögötte álló Szilícium-völgynek, mert „megszerezte az első magyar miniszterelnököt Magyar Péter személyében.” „Ismerjük ezeket az erőket, van már tapasztalatunk, ezért arra számítunk, hogy a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon” – tette hozzá, jelezve, hogy a Tisza Párt már most kitiltott médiumokat az eredményvárójáról. „A Gyurcsány-Bajnai-kormány pontosan ilyen volt. A legkeményebb ellenfelei leszünk a demokrácia leépítésének, minket nem lehet megtörni” – nyomatékosította. Toroczkai László arra készül, hogy a következő években választási győzelemre esélyes pártot épít.

Dobrev Klára és a DK-pártvezetés lemondott

Nem vezeti tovább az országgyűlési választás eredményeinek fényében a Demokratikus Koalíciót Dobrev Klára, aki vasárnap esti beszédében elmondta: ott lesz majd, ahol a szekeret húzni kell. „Az első szó az örömé: a ner, Orbán rendszere véget ért. Gratulálok a Tisza Pártnak, gratulálok Magyar Péternek. Ez ok az ünneplésre. De holnaptól van ok a figyelemre is” – mondta. Dobrev Klára elvárja, hogy Magyar Péter ne viseljen többé Bocskait, mert az a nemzetet megosztja, és azt is, hogy a Tisza Párt ne okozzon csalódást a baloldali embereknek.

