Magyar Péter nem engedi el a menekülttábor ügyét

A miniszterelnök a hétvégén közzétett videójában és egy rendkívüli sajtótájékoztatón reagált az előző kormányzat vezetőinek nyilatkozataira. Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió irányába a projekt kapcsán a „kitaktikázás” stratégiáját alkalmazták, míg Gulyás Gergely korábbi miniszter szerint a terv az EU becsapására irányult, és valós építési szándék nem állt mögötte.

Magyar Péter a nyilvánosságra hozott 2024-es iratok alapján kronológiailag próbálja cáfolnia ezt az érvelést.

Közlése szerint egy 2024. augusztus 24-i kormányülés jegyzőkönyve alapján a kabinet határozott célja volt a beruházás megvalósítása.

A miniszterelnök idézte a dokumentum azon részét, amely szerint „2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni”, ami szerinte azt jelzi, hogy a Fidesz a 2026-os választási kampányra készítette elő a témát.

A telex.hu emlékeztet arra, hogy a feljegyzések alapján Pintér Sándor akkori belügyminiszter sürgette a munkálatokat, kijelentve, hogy a tábor három hónap alatt felépíthető, majd egy szeptemberi kormányülésen jelezte a projekt jelentős forrásigényét. A tervek egy 500 fő befogadására alkalmas komplexumról szóltak, amelynek építési költsége 2,3 milliárd forintot, éves fenntartási költsége pedig 3 milliárd forintot tett volna ki.

Magyar Péter kijelentette: a beruházás nem kormányzati taktika miatt maradt el, hanem azért, mert a Tisza-szigeteken keresztül tudomást szerzett a titkos tervekről.

Az ellenzéki, majd kormányzati politikus szerint a projektet azután állították le, hogy nyilvános kérdéseivel sarokba szorította az akkori kabinetet, amely addig következetesen tagadta a táborépítési szándékot.