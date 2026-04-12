2026. április 12. vasárnap
Szavazatszámlálás az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban kialakított 7. szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Így történik az országgyűlési választás eredményének megállapítása

A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a szavazatszámláló bizottságok elkezdték összesíteni az országgyűlési választáson leadott voksokat, de a külképviseleteken, illetve az átjelentkezéssel leadott szavazatok „bevárása” miatt a választás egyéni választókerületi eredményeit legkésőbb jövő szombaton – amennyiben a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn – kell megállapítaniuk az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak, addig csak előzetes eredményekről lehet beszélni.

A szavazókörök bezárása után a 10 047 szavazókör többségében elkezdték összeszámolni a szavazatokat, és jegyzőkönyvet is kiállítanak a szavazás szavazóköri eredményéről. Mind a 106 egyéni választókerületben lesz egy szavazókör, amelyben nem számolják össze a voksokat. Ezek azok a szavazókörök, amelyeket korábban kijelöltek a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksainak összeszámlálására.

Ezekben a szavazókörökben a voksolás lezárultakor beragasztották az urna nyílását, és a helyi választási irodába szállítják az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik. Ezeket az urnákat csak azt követően lehet felbontani, és a bennük lévő voksokat megszámlálni, ha megérkeztek a választókerületbe a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok is.

Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) kerülnek, legkésőbb hétfőn. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük az NVI-be.

Az NVI ezt követően választókerületenként szortírozza ezeket az „utazó” szavazatokat, majd eljuttatja a voksokat a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az „utazó” szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az "utazó" szavazatokkal, és így számlálja meg a szavazatokat, majd jegyzőkönyvet állít ki külön az egyéni választókerületi szavazás eredményéről és külön az országos listás szavazás eredményéről.

Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság (szszb) eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság (legkésőbb a szavazást követő hatodik napon, azaz szombaton, amennyiben a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn) megállapítja a választás választókerületi eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján – ugyancsak legkésőbb szombaton – megállapítja az országos listás választás területi részeredményét,

amelyről jegyzőkönyvet állít ki és azt eljuttatja az NVI-hez.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét az NVI foglalja jegyzőkönyvbe.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.

Az NVB a beérkezett jegyzőkönyvek alapján összesíti a listákra leadott érvényes szavazatokat, valamint a töredékszavazatokat, és megállapítja, hogy mely jelölőszervezetek listái érték el a mandátumszerzési küszöböt, ez egy lista esetében az országos listás szavazatok 5 százaléka, két párt közös listája esetén 10 százaléka, kettőnél több párt esetén a 15 százaléka.

A parlamentbe jutási küszöb meghatározása után az NVB megállapítja, melyik lista hány mandátumra jogosult az országos listáról (ezt szavazatarányosan osztják szét a listák között), valamint hogy a pártok listáiról ki szerzett mandátumot.

Az országgyűlési választáson tehát két szinten történik az eredmények megállapítása: az egyéni választókerületekben mandátumhoz jutott képviselők körét a 106 egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg, az országos listáról mandátumhoz jutottakat pedig a Nemzeti Választási Bizottság.

