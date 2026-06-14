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Egy ember kék műanyag zacskóval a kezében az utcán sétál.
Nyitókép: Unsplash

Biológiai kompromisszumot köt az agy az időseknél, ezért muszáj egy mozgást erőltetni 60 felett

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Az időskori járáslassulás nem csupán az izmok gyengülésének, hanem a szervezet tudatos biztonsági stratégiájának a következménye – derül ki egy új ausztrál kutatásból.

A Flinders University és a University of Canberra szakemberei 107 egészséges felnőtt mozgását elemezve megállapították, hogy az öregedő szervezet az energiahatékonysággal szemben a stabilitást helyezi előtérbe az elesés kockázatának csökkentése érdekében. A Gait & Posture folyóiratban közzétett tanulmány szerint az idősebbeknél fokozódik a boka körüli, ellentétes működésű izmok egyidejű aktivációja. Ez a folyamat merevebbé teszi az ízületeket és javítja az egyensúlyt, ám kevésbé hatékonnyá teszi a haladást – derül ki Dobson Szabolcs bejegyzéséből.

Az Egészségügyi szakirodalmi tallózó oldalon megjelent írásban az áll, hogy az idősebbek minden lépésnél kisebb elrugaszkodási erőt fejtenek ki, ami rövidebb lépéseket, lassabb tempót és gyorsabb kifáradást eredményez. Ez a merevebb járás ugyanakkor csökkenti a szervezet korrekciós képességét a váratlan helyzetekben, például megbotláskor.

A kutatók hangsúlyozták: a mobilitás megőrzéséhez az izomerő növelése mellett az egyensúlyérzéket és koordinációt fejlesztő mozgásformák, például a tai chi alkalmazása is elengedhetetlen.

Az eredmények alapján a lassabb járás részben az idegrendszer biztonságra törekvő alkalmazkodási stratégiáját tükrözi.

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