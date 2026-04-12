Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

„Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok” – írta posztjában Hadházy Ákos, aki úgy fogalmazott: „amikor 2013-ban lelepleztem a trafikcsalást, nem akartam politikus lenni. Azt gondoltam, csak addig folytatom, amíg a Fidesz meg nem bukik. Ha így vesszük, ehhez a célhoz elértünk. Azóta persze már tudom, hogy a Fidesz mostani bukása a hazánkat gúzsba kötő korrupció érdemi csökkentésének az első és legfontosabb, de nem az egyetlen feltétele. Ahhoz, hogy Magyarország megtisztuljon, még hosszú út vezet.”

Hadházy azt írja: „a választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. A mostani nagy felhatalmazás lehetőséget és kötelezettséget is ad erre.

Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni.

Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben” – írta Hadházy Ákos.

A zuglói választókörzetben 83 százalékos feldolgozottságnál a tiszás Velkey György László áll az élen 52 százalék fölötti eredménnyel, a második a fideszes Radics Béla 25 százalékkal, Hadházy Ákos pedig 17 százalékon áll, vagyis matematikailag is biztos már, hogy a tiszás jelölt nyeri a körzetet.