2026. április 12. vasárnap Gyula
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszédet mond a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott budapesti tüntetésen 2025. május 20-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Hadházy Ákos egyelőre kiszáll a politikából

Hadházy Ákos azt közölte a Facebook-oldalán, hogy boldog, amiért megbukott a Fidesz, és tudomásul veszi, hogy a szavazók őt „elbocsátották a köz szolgálatából”. Mint írja, magánemberként folytatja, és arra utalt, hogy Szekszárdon állatorvosként fog dolgozni.

„Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok” – írta posztjában Hadházy Ákos, aki úgy fogalmazott: „amikor 2013-ban lelepleztem a trafikcsalást, nem akartam politikus lenni. Azt gondoltam, csak addig folytatom, amíg a Fidesz meg nem bukik. Ha így vesszük, ehhez a célhoz elértünk. Azóta persze már tudom, hogy a Fidesz mostani bukása a hazánkat gúzsba kötő korrupció érdemi csökkentésének az első és legfontosabb, de nem az egyetlen feltétele. Ahhoz, hogy Magyarország megtisztuljon, még hosszú út vezet.”

Hadházy azt írja: „a választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. A mostani nagy felhatalmazás lehetőséget és kötelezettséget is ad erre.

Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni.

Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben” – írta Hadházy Ákos.

A zuglói választókörzetben 83 százalékos feldolgozottságnál a tiszás Velkey György László áll az élen 52 százalék fölötti eredménnyel, a második a fideszes Radics Béla 25 százalékkal, Hadházy Ákos pedig 17 százalékon áll, vagyis matematikailag is biztos már, hogy a tiszás jelölt nyeri a körzetet.

87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt

Rohamléptekben halad a szavazatok feldolgozottsága, és jelen állás szerint alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és jelen állás szerint 138 lehet a Tiszának. Listán 53,6:37,8 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,95 százalékon áll.
 

Választás 2026: kétharmados Tisza-győzelem születik, Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek. Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

The long-serving prime minister concedes defeat to Péter Magyar, who has promised closer EU ties and an anti-corruption drive.

