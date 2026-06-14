Politikai csőd Romániában

Visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, a román államfő helyette Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kéri fel kormányalakításra – jelentette be vasárnap reggel Nicusor Dan.
A román államfő a Cotroceni-palotában tartott rövid sajtónyilatkozatában elmondta, hogy Eugen Tomac vasárnap reggel adta vissza kormányalakítási megbízatását.
Bejelentette, hogy Adrian Vesteát,
a jelenlegi kormány legerősebb alakulatának számító PNL első alelnökét kéri fel kormányalakításra.
Hangsúlyozta, hogy Vestea valamennyi "közigazgatási lépcsőfokot" megjárta, volt polgármester, megyei tanácselnök és "sikeres miniszter", aki uniós forrásokat hívott le.
Adrian Vestea vasárnap reggel közölte: vállalja a kormányalakítási megbízást.
Hivatalos kormányzati dokumentumokra és belső egyeztetések feljegyzéseire hivatkozva állítja Magyar Péter miniszterelnök, hogy az Orbán-kormány a korábbi tagadások ellenére valójában egy ötszáz fő befogadására alkalmas menekülttábort tervezett felépíteni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden.