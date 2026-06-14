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Nicusor Dan román elnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak az uniós tagállamok csúcstalálkozója elõtt Brüsszelben 2025. december 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Politikai csőd Romániában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, a román államfő helyette Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kéri fel kormányalakításra – jelentette be vasárnap reggel Nicusor Dan.

A román államfő a Cotroceni-palotában tartott rövid sajtónyilatkozatában elmondta, hogy Eugen Tomac vasárnap reggel adta vissza kormányalakítási megbízatását.

Bejelentette, hogy Adrian Vesteát,

a jelenlegi kormány legerősebb alakulatának számító PNL első alelnökét kéri fel kormányalakításra.

Hangsúlyozta, hogy Vestea valamennyi "közigazgatási lépcsőfokot" megjárta, volt polgármester, megyei tanácselnök és "sikeres miniszter", aki uniós forrásokat hívott le.

Adrian Vestea vasárnap reggel közölte: vállalja a kormányalakítási megbízást.

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