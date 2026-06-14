Politikai csőd Romániában

A román államfő a Cotroceni-palotában tartott rövid sajtónyilatkozatában elmondta, hogy Eugen Tomac vasárnap reggel adta vissza kormányalakítási megbízatását.

Bejelentette, hogy Adrian Vesteát,

a jelenlegi kormány legerősebb alakulatának számító PNL első alelnökét kéri fel kormányalakításra.

Hangsúlyozta, hogy Vestea valamennyi "közigazgatási lépcsőfokot" megjárta, volt polgármester, megyei tanácselnök és "sikeres miniszter", aki uniós forrásokat hívott le.

Adrian Vestea vasárnap reggel közölte: vállalja a kormányalakítási megbízást.

Politikai trükk

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke "ellenséges lépésként", a pártja megosztására tett kísérletként értelmezi, hogy Nicusor Dan államfő Adrian Vestea PNL-s politikust kérte fel kormányalakításra.



A PNL elnöke a Facebook-oldalán azt írta, hogy tudomásul vette az államfő döntését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Nicusor Dan sem őt személyesen, sem a PNL vezetését nem tájékoztatta döntéséről.



Bolojan "ellenséges lépésként" értékelte az államfő döntését, amely szerinte a liberális párt megosztására irányul. Mint fogalmazott, ez a szándék már akkor sejthető volt, amikor a Szociáldemokrata Párt (PSD) megbuktatta az általa vezetett kormányt.



Nicusor Dan román államfő vasárnap reggel jelentette be, hogy Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, és helyette Adrian Vesteát, a PNL első alelnökét, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra.