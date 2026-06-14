Azonnali figyelmeztetést adott ki a meteorológia szolgálat

A veszélyjelzés szerint vasárnap déltől késő estig több helyen fordulhatnak elő gyors mozgású zivatarok általában viharos, óránként 60-80 kilométeres széllel és kisebb méretű jéggel.

Főként az ország déli felén, harmadán, kisebb valószínűséggel az északkeleti határszél közelében a délutáni, kora esti órákban heves zivatarok, szupercellák is kialakulhatnak, amelyekhez óránkénti 80-100 kilométeres - néhol ezt is meghaladó erősségű - széllökés, akár 2-4 centiméteres jég, valamint lokálisan 25-30 millimétert meghaladó csapadék vagy felhőszakadás társulhat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az időjárási helyzet függvényében a délutáni órákban akár a legmagasabb,

piros riasztási fokozatot is kiadhatják.

Balaton veszélyben

A Balatonon és délnyugaton ismétlődő jelleggel roboghatnak át zivatarok, sőt heves viharok, amelyeket felhőszakadás, jégeső kísérhet. Lokálisan rövid idő alatt 10–20 mm eshet, és kisebb méretű jég, de a délnyugati hevesebb viharokat akár 25–35 mm csapadék, néhány centis jég és 80–90 km/órás szél kísérheti – ezt már az idokep.hu írja.

Közben megjöttek az első videók is

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt

Zala,

Veszprém,

Fejér,

Somogy,

Tolna,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Csongrád-Csanád

és Békés vármegye területére,

ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Nógrád és Heves vármegye kivételével az ország többi részére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.