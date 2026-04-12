2026. április 12. vasárnap Gyula
Sulyok Tamás köztársasági elnök leadja szavazatát az országgyûlési választáson Budapesten, a Németvölgyi Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Elemzők az InfoRádióban urnabontás után: „az államapparátus részéről meg lesz támogatva a választók döntése”

Lakatos Júlia (Méltányosság) és Pálfalvi Milán (Nézőpont) urnabontás után elsőként Sulyok Tamás és Magyar Péter első értékelő szavait elemezték az InfoRádió választásesti műsorában.

Lakatos Júlia, a Méltányosság stratégiai igazgatója urnazárás után háromnegyed órával az InfoRádió stúdiójában elmondta, precedensértékű a részvételi eredmény, emiatt érdekes lesz, kik azok, akik újonnan érkeztek be a rendszerbe szavazóként.

Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője ugyanitt ezt mondta, Magyar Péter még nem tette le a kampányüzemmódot, ugyanazokat a jól hangzó kampányüzeneteket mondta el, amelyeknek jelen pillanatban már nincs hatásuk, ráadásul egyszer ezt, másszor azt mondja, amire most is példa volt.

„Mindeközben pont Magyar Péter beszélt önmerényletről” – tette hozzá az elemző.

Arra reagálva, hogy mindkét oldal ezres nagyságrendben beszél választási csalásról, azt mondta, ki kell mindent vizsgálni.

Az államfő rövid beszédét is elemezték, Pálfalvi Milán szerint Sulyok Tamás hűtötte a kedélyeket azzal, hogy közölte, mindent a szokott módon fog csinálni a következő időszakban, az államigazgatáshoz méltó szerepet vállalta fel. Az elemző szerint bármi lesz az eredmény, az államapparátus részéről meg lesz támogatva a választók döntése.

Lakatos Júlia is egyetértett azzal, hogy Sulyok Tamás úgy beszélt, ahogy egy államfőhöz elvárható.

Jelezte ugyanakkor, hogy a fideszes politikusok szerint a tiszások választási vereség esetén kapát-kaszát ragadnak majd, erre is jó válasz volt a köztársasági elnök kedélyeket hűtő nyilatkozata, de persze „a politikus nem fog kibújni a bőréből”.

Szerinte Magyar Péter kétharmad részt mértéktartóan beszélt, egyharmad részt pedig politikusi beszédet mondott urnabontás után.

Hogy lesz-e békés átmenet, szerintük eddig a politikusok beszédeiből nem derült ki, de optimisták, Lakatos Júlia szerint Sulyok Tamásnak lesz ebben szerepe. Pálfalvi Milán szerint is „fel fog kelni hétfőn a nap”, igaz, előfordulhat, hogy Magyar Péternek is hűtenie kell majd a kedélyeket, „nagyon sok mindenre képes lehet, de nem látjuk, mi a célja”.

Tiszás hevületet Lakatos Júlia nem lát, ilyesmi következmények nem is érdeke Magyar Péternek és a Tisza Pártnak.

Választás 2026: érkeznek az adatok, indulnak az izgalmak!

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

