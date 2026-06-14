Melegebb és szárazabb volt a május a megszokottnál

Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május – közölte csütörtökön a HungaroMet Zrt.

Az év ötödik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius-fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16,1 fokos átlagát.

Hozzátették: a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékek elsősorban az Északi-középhegység fagyzugos völgyeiben és a magasabb hegyeken fordultak elő.

A rendkívül száraz április után a májusi csapadék is a szokásosnál kevesebb volt: a csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 52,8 milliméter volt, ami 18 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 64,5 milliméteres átlagától.

Az ország legnagyobb részén 40 és 60 milliméter között alakult a hónap csapadékösszege, de az Alföld északi tájain többfelé 30 milliméter alatt maradt. Ezzel szemben a legcsapadékosabb Őrségben és Mecsekben helyenként 100 millimétert meghaladó havi csapadékot is mértek.