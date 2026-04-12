Elemzők: „most kezdődik a tánc”, Orbán Viktor és a Fidesz nagyon aktív ellenzék lesz

Orbán Viktor fájdalmasnak, de egyértelműnek nevezte a választások eredményét 50 százalék fölötti feldolgozottsági adatoknál. Az InfoRádióban elemzők szólaltak meg.

A Fidesz rendkívül aktív ellenzék lesz

– mondta Lakatos Júlia (Méltányosság Központ), hozzátéve: ha valaki azzal kezdi a beszédét, hogy erősítsük a közösséget, akkor az egy nagyon konfrontatív és aktív ellenzék lesz. A Fidesz kormánypártként folyamatosan válságot kezelt, és a belső helyzetét nem tudta kezelni, nem tudott az eszméivel vagy a generációs váltással foglalkozni – mondta. Meg kell hogy újuljanak, de kérdéses, milyen lesz a parlamenti forgatókönyv: négyévenként lesz-e váltás vagy most hosszú ellenzéki idők jönnek, de

a Fidesznek nagy a tanulási képessége

– mondta.

Pálfalvi Milán szerint „most kezdődik a tánc”. Azzal, hogy Orbán Viktor elismerte a vereséget, olyan államférfiúi tulajdonságot mutatott fel, amivel amire Magyar Pétertől nem számíthatnak az emberek – vélekedik. Olyan kohézió van a jobboldali közösségben, ami volt már sokat ellenzékben is, és a Fidesz, amikor utoljára 8 évig ellenzékben volt, megteremtette azt a közösséget, ami építkezik, és 16 évig építette az országot is.

„Ez a beszéd fordulópont, ami tiszta helyzetet teremtett: voltak választások, nem volt önmerénylet, a kormányzó párt elismeri a vereséget” – fogalmazott, hozzátéve: kérdés, hogy a Tiszának „ennyi hergelés után lesz-e önkritikája, ami visszatartó erő legyen”. A Nézőpont elemzője szerint a Fidesz nem elvakult, hanem szívből jövő többséget teremtett, és ezt a közösséget fogja most tovább építeni. Orbán Viktor realistán nézte a helyzetet, és már korábban is azt mondta, hogyha veszít, átadja a kormáynzást. Most letisztult a hleyzet, és a Tisza Pártnak fel kellene nőnie a feladathoz, miközben a magyar emberek becsapásán keresztül szerezte meg a bizalmat, így nem fogják tudni összetartani a közösségüket – fogalmazott Pálfalvi MIlán, aki szerint a Fideszt a nemzeti elköteleződés képes volt összetatani.

A kérdésre, hogy mennyire stabil Orbán Viktor helyzete, Lakatos Júlia azt mondta:

„Orbán elindította a kampányát maga mellett”.

Az elemző nem számít arra, hogy Orbán ellen fordul a pártja, pontosan a tapasztalatai miatt, miközben a Tiszában kezdő politikusok ülnek. Orbán 40 éves politikusi múltja most olyan helyzeti előny, amit a Fidesz nem fog kidobni az ablakon, sem az általa jelentett kohéziós erőt. Lehet, hogy lesz váltás később, de most semmiképp sem. Orbán válságokban és ellenzékben is nagy teljesítményekre képes, és a konfliktusos szerep jól áll neki, miközben nincs meg az a felelőssége, terhe, hogy kormányozni kell – fogalmazott.

„Orbán Viktor ezzel az egyértelmű kiállásával megnyerte a következő választásokat”

– vélekedik Pálfalvi Milán. Orbán Viktor mint kohéziós erő ott volt ellenzékben, majd rendbe tette az országot a balodal által hagyott romokból. Orbán vezető szerepe nemhogy megbicsaklott, hanem egyértelművé vált. Az ország Tisza-párti többsége mást akar, de ez a többség megváltozhat a jövőben, és mivel ott nincs kohézió, és kormányozni kell, nehéz helyzetük lesz. A kampányszólamaik a kormányzásban nem fognak működni – mondta a Nézőpont elemzője.

Váratlan helyzet előtt áll a Fidesz is és a magyar politika is. Biztos készültek az ellenzéki létre is – mondta Sárközi Júlia, aki szerint Orbán Viktornak volt már olyan mondata, hogy a 2002-es vereség volt a 2010-es győzelem záloga, és az intézkedéseik egy része nem érte el a választók egy jelentős részét.

Ezért egyrészt most építkezés jön, másrészt kivárják, hogy a Tisza hibázzon,

és majd a parlamenti munkában próbálják visszaszerezni az elveszett helyzeteket, bizonyítani a hozzáértését – vélekedik a szakértő.

Sárközi Júlia szerint saját magukat fogják építeni, talán a Patrióták közösségén keresztül is, és folyamatosan bírálva a kormánypártokat bizonyítja, hogy jobban ért hozzá.

Pálfalvi MIlán úgy látja, a közösségépítésre fog a Fidesz koncentrálni egy olyan helyzetben, amikor háborúk vesznek körül minket. A másik fontos erőforrása a kitartás a Fidesznek – fogalmazott, hozzátéve: ez a közösség nagyon erős, és Orbán Viktor időben elkezdte az utánpótlásépítést, és most ellenzékben lesz idő a közösségépítésre koncentrálni. A Nézőpont Intézet elemzője szerint „Orbán beszéde kinyitotta a kaput a Fidesz jövője számára, miközben Magyar Péter az amerek becsapásával szerzett hatalmat” – vélekedett.