Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Tiszások sok ezres tömegével szemben beszélt a Batthyány téren Magyar Péter, az országgyűlési választásokon győztes párt elnöke.

„Megcsináltuk” – mondta. „A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon. Nagyon-nagyon. Felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Köszönjük nektek, nélkületek nem sikerülhetett volna” – folytatta.

Nem Hold, hanem ablak

A győzelmük szerinte nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik, legyen az bárhol vagy bármilyen ablakban, vályogház vagy panel.

Hangsúlyozta, ilyen erős felhatalmazást soha még egyetlen párt sem kapott, mint a Tisza.

„Köszönjük azt a körülbelül 3,3 millió szavazatot, amivel ma történelmi felhatalmazást adtatok a kormányzásra. Arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát minden magyar embernek. A Tisza nemcsak megnyerte ezt a választást, de minden jel arra utal, hogy erős, kétharmados többségünk lesz az új Országgyűlésben” – fejtegette a pártelnök.

Megköszönte a családjának, a fiainak, a munkatársainak, az 50 ezer önkéntesnek is a két éves munkáját, a szakembereknek és minden magyarnak, aki bármivel támogatta a kormányváltás ügyét.

„Csodát csináltatok, Magyarország ma történelmet írt” – szögezte le.

Arról is beszélt: ellenszélben, sok millió Lúdas Matyiként győzött a Tisza Párt a „pártállam” ellen, amely a titkosszolgálatot is bevetette a kampányban.

Igazság, hazugság

Szerinte az igazság győzedelmeskedett a hazugság felett, az emberek nem azt kérdezték, hogy a hazájuk mit tehet értük, hanem azt, hogy ők mit tehetnek a hazájukért.

„A választ is megtaláltátok, sőt meg is cselekedtétek, amit megkövetelt a haza” – mondta még.

A magyarok szerinte most a hazugságra, az ámításra, a félrevezetésre és az árulásra mondtak nemet, Dávid és Góliát harcában a szeretet győzelmeskedett, mert „végül mindig a szeretet győzedelmeskedik”.

Megköszönte, hogy ennyien elhitték, hogy meg lehet csinálni, hogy meg lehet a sorsot változtatni, hogy a történelmet a magyar emberek írják, „köszönöm, köszönöm, köszönöm”.

„Pedig hányszor és hányan mondták nekünk, hogy nem érdemes vidékre mennünk, nem érdemes kilépni a fővárosban, hogy alkut kell kötni a régi ellenzékkel”, vetette fel azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt nem szövetkezett más erőkkel a fellépése óta.

Szerinte a történelem egyik kegyelmi pillanata van most, olyan, mint 1848. március 15. vagy 1956. október 23-a volt.

„Legyen ez a nap a magyar nemzet aranybetűs ünnepe, a szabadság győzelme az elnyomás felett, az igazság győzelme a hazugság felett, legyen ez minden magyar győzelme, azoké is, akik nem a Tiszára szavaztak. Igen, minden magyar ember fényes és csodálatos győzelme.”

Jöjjenek haza!

Magyar Péter elmondta: minden magyar a szívében érzi, hogy ez egy csodálatos, közös győzelem, Magyarország újra európai ország akar lenni, erre reagálva tömeg azt kezdte skandálni: „ruszkik, haza!”

Olyan országot szeretne, amelyben senkit nem bélyegeznek meg azért, mert mást gondol vagy mást szeret, másban hisz, mint a többség, olyan országot, ahol nem az számít, hogy ki kinek az ismerőse, hanem hogy ki milyen ember. Olyan országot, amelyben lehet gyereket vállalni, ahová haza lehet jönni.

Köszönetet mondott a külképviseleteken szavazó magyaroknak is, akik esetenként sok ezer kilométert utaztak csak azért, hogy szavazhassanak, kérte, hogy költözzenek haza, mert szükség van rájuk.

Olyan országot szeretne továbbá, ahol a rendőrség és a honvédség a magyar embereket szolgálja, „polgárait szerető, tisztelő és rájuk vigyázó” országot szeretne.

Ígérte, a Tisza-kormány minden magyart képviselni fog, mert ez a kormány kötelessége, „nem szabad megosztani és hergelni, mert az bűn”.

Romeltakarítás – „Mondjon le az államfő!”

Magyar Péter szerint az emberek nemet mondtak a megosztásra és igent Európára.

Tisztában van a felelősséggel és az emberfeletti feladattal: „ma ünnepeljetek derűsen és békésen, holnap pedig munkához látunk, begyógyítjuk a sebeket, eltakarítjuk a romokat, arra kérünk benneteket, hogy gyertek velünk ezen az úton” – kérte.

Jelezte, tudja, hogy sok választótól megelőlegezett bizalmat kaptak, olyanok is szavaztak rájuk, akik másra szerettek volna, de igyekszik megszolgálni ezt a megelőlegezett bizalmat.

„Nehéz lesz, tudjuk, hogy nagy a baj, látjuk a számokat, hogy mit tett az elődünk a gazdasággal, az oktatással, a gyermekvédelemmel, a rendvédelemmel vagy épp a közlekedéssel” – mondta.

Felszólította Orbán Viktort, hogy mostantól ügyvezető kormányként működjön, és semmilyen olyan döntést ne hozzon, amely megkötné a következő kormány kezét.

Közölte azt is: a magyar nép a rendszerváltozás mellett döntött, a rendszer tartóoszlopainak, bábjainak távozni kell.

„Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjen fel kormányalakításra, majd azt követően távozzon a hivatalából!” – folytatta.

Távozásra szólította fel számos hivatal és közintézmény vezetőjét, az ÁSZ elnökét, a GVH elnökét is, a Kúria, az Alkotmánybíróság vezetőjét is.

Európa, szomszédok, szövetségesek

Ígérte, Magyarország újra erős szövetséges lesz az EU-ban és a NATO-ban, erre a tömeg válaszul „Európa” skanádálásban tört ki; „hazánk helye Európában volt, van és lesz”.

Azt is megígérte, hogy helyreállítja és kibővíti a V4-együttműködést, első útja Lengyelországba fog vezetni, mint ezt korábban jelezte. A második útja Bécsbe vezet, a harmadik pedig Brüsszelbe, ahonnan hazahozza az uniós forrásokat.

Batthyány Lajos székében ülve minden magyart képviselni fog, a külhoniak is számíthatnak rá, ezt is megígérte.

Beszélt már telefonon számos vezetővel, köztük a német kancellárral, az Európai Bizottság elnökével, a NATO főtitkárával, újraépítik a szövetségi kapcsolatokat, a szomszédokkal pedig rendezik a vitás kérdéseket.

Szabó Bence, Pálinkás Szilveszter

Beszéde vége felé jelezte: akik meglopták az országot, azoknak vállalniuk kell a felelősséget, ugyanígy azoknak, akik gyűlöletet szítottak, elárulták az országot.

Ígéretet tett az igazságszolgáltatás felszabadítására és a vagyon-visszaszerzési hivatal létrehozására.

„Soha többet nem leszünk következmények nélküli ország” – mondta, majd jelezte, felkészül Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter, akiknek sok pihenőjük szerinte nem lesz.

Köszönte a fiataloknak, köszönte az időseknek, utóbbiaknak azt, hogy nem hittek a hazugságnak és a gyűlöletnek, „tudjuk, hogy mit jelent a felhatalmazásotok”.

Fideszesekhez, tiszásokhoz

A fideszesekhez is szólt.

„Tudom, hogy csalódottak vagytok ma, nehéz megélni egy nagy és megérdemelt vereséget, haragszotok is ránk talán, ellenzékben lenni nehéz. Tudom. De én ma itt ígérem nektek, hogy a ti miniszterelnökötök is leszek, és azért fogok dolgozni a hét minden napján, a nap 24 órájában, hogy begyógyítsuk a sebeket. Én titeket is képviselni foglak.”

Szavait a tömeg „mindent bele” skandálással fogadta.

Felhívta telefonon Orbán Viktor is már, gratulálva választási győzelmükhöz. Neki is elmondta, hogy Batthyány Lajos székében ülni a legnagyobb felelősség, a legnemesebb feladat, és mostantól közösen viselik a felelősséget azért, hogy újraegyesítsék Magyarországot.

A tiszásoknak azt üzente: nyújtsanak kezet, kezdjék a megbékélés hosszú és nehéz munkáját, nyújtsanak kezet minden magyarnak.

Végül megköszönte minden munkatársának a két éves munkát, a választóknak pedig a támogatást. Zárásként Antall József szavaival búcsúzott: „Én szolgálok, és addig szolgálok, amik a nemzetnek haszna van belőle...”