Elemzők az InfoRádióban az első adatokra: „az ország egyik fele rendkívül csalódott lesz hétfőn”

Az adatok 3 százalékos feldolgozottságánál az InfoRádió szakértői a stúdióban azt mondták, még mindig nagy a bizonytalanság.

Pálfalvi Milán szerint a politikusok nyilatkozatai döntik majd el, mikor lehet már biztosat mondani az eredményről, ők úgyis csak akkor szólnak majd újra, ha lesz értelme. A Nézőpont legutóbbi felmérésére mutatva azt mondta, a Fidesznek áll a zászló, de nem lefutott a meccs, 70-80 százaléknál lehet majd kiállni, a pártvezetők is szerinte akkor fognak kiállni. Ha szűk lesz a Fidesz és a Tisza közti különbség, másnap az ország egyik fele rendkívül csalódott lesz, de mindenképp nemzeti egységet kell találni, Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt erről.

Lakatos Júlia szerint az a kérdés, hogy mekkora különbség lesz, lesz-e fellebbezés, mit tesznek a levélszavazatok az eredménnyel, illetve mindaz, ami külföldről érkezik, lehet, hogy május 4-ig várni kell.

„Fontos a nemzeti egység megteremtéséről beszélni, de mindkét nagy párt vezetője nagyon keveset tett ezért” – jegyezte meg. „A korábbi pártviszonyok alapvetően változnak meg, a kispártok vezetői hamar megnyilvánulnak, az ő sorsuk megpecsételődött, akár a Mi Hazánké is” – tette hozzá.

Pálfalvi Milán e gondolatot folytatva kijelentette: a DK-nak nincs jövője, ha nem jut be a parlamentbe, és a Tisza-Fidesz különbség mértéke sem lesz mindegy, hogy mekkora. Ha a Fidesz nagy arányban győz, pacifikálni tudja a társadalmat.

Lakatos Júlia szerint a konfliktus a politikában egyáltalán nem probléma, a polarizáció viszont az, Orbán Viktornak épp az most a problémája, hogy egy nagy ellenfele volt most a választásokon, most nem érvényesült az, hogy ő nyitotta meg azt a frontot, amelyen harcolt, mert érdemi volt a hazai ellenfél.

„Magyar Péter újítása az volt, hogy a Fidesz helyett is felszámolta az ellenzéket. Nem fog mindenki eltűnni...” – fogalmazott az InfoRádióban a Méltányosság stratégiai igazgatója.