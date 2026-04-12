2026. április 12. vasárnap
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén a Novotel Budapest Danube szállodában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Ursula von der Leyen és Friedrich Merz is üzent Magyar Péternek

Infostart

Érkeznek a gratulációk a 2026-os országgyűlési választás győztes pártjához.

Sorra kapja a külföldi gratulációkat választási győzelme után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Facebook-bejegyzései szerint telefonon gratulált Emannuel Macron francia elnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Németország kancellárja, Friedrich Merz, valamint a NATO főtitkára, Mark Rutte is.

Elsőként Orbán Viktor miniszterelnök hívta fel Magyar Pétert, gratulálva a győzelméhez.

Az urnazárás utáni híreinket itt lehet elolvasni, a 19 óra előttieket pedig itt.

Ursula von der Leyen: Magyarország Európát választotta

Magyarország Európát választotta – írta X-bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke vasárnap este a magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva.

Ursula von der Leyen hozzátette: Európa mindig Magyarországot választotta.

A bizottsági elnök úgy fogalmazott: egy ország visszatér az európai útjára. Az unió erősebbé válik – fűzte hozzá.

A francia elnök gratulált Magyar Péternek

Emmanuel Macron francia államfő gratulált a Tisza Párt választási győzelméhez vasárnap este.

„Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!” – írta a francia elnök magyarul az X közösségi oldalon.

„Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét” – tette hozzá.

"Együtt lépjünk előre egy szuverénebb Európa felé, kontinensünk biztonságáért, versenyképességünkért és demokráciánkért!" - írta Emmanuel Macron, aki egy közös fotót is posztolt Magyar Péterrel.

Norvég miniszterelnök: nagy jelentőségű az eredmény egész Európa számára

Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek a Tisza Párt vasárnapi választásokon aratott győzelméhez.

„Gratulálok Magyar Péternek és a Tiszának győzelmükhöz a magyar parlamenti választásokon – ez az eredmény nagy jelentőséggel bír egész Európa számára. Várakozásaim szerint szoros és építő jellegű együttműködés alakul ki köztünk a béke és a stabilitás, a demokrácia és a jogállamiság megvalósítása érdekében a kontinensünkön” – írta a norvég kormányfő az az X-en.

Német kancellár: az egységes Európa érdekében „nézek elébe az együttműködésnek”

Friedrich Merz német kancellár az X közösségi felületen gratulált Magyar Péternek a Tisza párt vasárnapi parlamenti választásokon aratott győzelméhez.

„Magyarország döntött. Szívélyes gratulációm a választási győzelemhez, kedves Magyar Péter!” – írta a német kereszténydemokrata politikus.

„Nézek elébe az együttműködésnek egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében” – tette hozzá.

87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és jelen állás szerint 138 lehet a Tiszának. Listán 53,6:37,8 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,95 százalékon áll.
 

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek.

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition heads for election landslide

The long-serving prime minister concedes defeat to Péter Magyar, who has promised closer EU ties and an anti-corruption drive.

