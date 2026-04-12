Ursula von der Leyen és Friedrich Merz is üzent Magyar Péternek

Sorra kapja a külföldi gratulációkat választási győzelme után Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Facebook-bejegyzései szerint telefonon gratulált Emannuel Macron francia elnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Németország kancellárja, Friedrich Merz, valamint a NATO főtitkára, Mark Rutte is.

Elsőként Orbán Viktor miniszterelnök hívta fel Magyar Pétert, gratulálva a győzelméhez.

Ursula von der Leyen: Magyarország Európát választotta

Magyarország Európát választotta – írta X-bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke vasárnap este a magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva.

Ursula von der Leyen hozzátette: Európa mindig Magyarországot választotta.

A bizottsági elnök úgy fogalmazott: egy ország visszatér az európai útjára. Az unió erősebbé válik – fűzte hozzá.

A francia elnök gratulált Magyar Péternek

Emmanuel Macron francia államfő gratulált a Tisza Párt választási győzelméhez vasárnap este.

„Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!” – írta a francia elnök magyarul az X közösségi oldalon.

„Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét” – tette hozzá.

"Együtt lépjünk előre egy szuverénebb Európa felé, kontinensünk biztonságáért, versenyképességünkért és demokráciánkért!" - írta Emmanuel Macron, aki egy közös fotót is posztolt Magyar Péterrel.

Norvég miniszterelnök: nagy jelentőségű az eredmény egész Európa számára

Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek a Tisza Párt vasárnapi választásokon aratott győzelméhez.

„Gratulálok Magyar Péternek és a Tiszának győzelmükhöz a magyar parlamenti választásokon – ez az eredmény nagy jelentőséggel bír egész Európa számára. Várakozásaim szerint szoros és építő jellegű együttműködés alakul ki köztünk a béke és a stabilitás, a demokrácia és a jogállamiság megvalósítása érdekében a kontinensünkön” – írta a norvég kormányfő az az X-en.

Német kancellár: az egységes Európa érdekében „nézek elébe az együttműködésnek”

Friedrich Merz német kancellár az X közösségi felületen gratulált Magyar Péternek a Tisza párt vasárnapi parlamenti választásokon aratott győzelméhez.

„Magyarország döntött. Szívélyes gratulációm a választási győzelemhez, kedves Magyar Péter!” – írta a német kereszténydemokrata politikus.

„Nézek elébe az együttműködésnek egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében” – tette hozzá.