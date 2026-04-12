Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén a Novotel Budapest Danube szállodában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségben a Tisza

A szavazatok 96 százalékos feldolgozottsága alapján alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és a vasárnap este 11.30-as állás szerint 138-ra számíthat Magyar Péter pártja. Listán 53,69:37,72 az arány a Tisza javára a Fidesszel szemben, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,90 százalékon állt éjfél előtt fél órával.

Hárompárti parlament lehet a következőkben, legalábbis az adatok 96,37 százalékos feldolgozottsága lapján. A listás szavazatok feldolgozottsága 95,18 százalékon állt éjfél előtt fél órával, az állás:

  • Tisza 53,69 százalék (2 989 311 szavazat)
  • Fidesz 37,72 százalék (2 102 997 szavazat)
  • Mi Hazánk 5,90 százalék (328 517 szavazat)
  • DK 1,18 százalék (65 595 szavazat)
  • Kutyapárt 0,83 százalék (45 626 szavazat).

Jelek szerint nemzetiségi lista nem juttat be képviselőt a parlamentbe.

Az egyéni választókerületekben 97,89 százalékos feldolgozottságnál a 106 egyéni körzetből 93-ban áll nyerésre a Tisza jelöltje, és csupán 13-ban a Fidesz jelöltje.

Egyéni kerületek állása 95 százalékos feldolgozottságnál.

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló
Történelmi rekord volt a részvétel, és kétharmados, alkotmányozó többsége lehet a Tisza Pártnak a következő, hárompárti Országgyűlésben az adatok 96,89 százalékos feldolgozottsága alapján. A Tisza nyerhetett meg 93-at a 106 egyéni körzetből, a Fidesz 13-at.
 

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen a Tisza

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

Kétharmados többségre számíthat a Tisza – a választás hírei percről percre

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Ennyit a békéről, felrobbant az olajár

Ennyit a békéről, felrobbant az olajár

A hétvégén összeomlottak az amerikai-iráni béketárgyalások, ráadásul az USA bejelentette, hogy hamarosan blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Az események hatására kilőtt és ismét jócskán átlépte a 100 dolláros jegyzést a Brent hordónkénti jegyzése.

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor elismerte a vereséget

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

Viktor Orbán ousted after 16 years in power as Hungarian opposition wins election landslide

Opposition leader Péter Magyar defeats Europe's longest-serving leader, promising closer EU ties and an anti-corruption drive.

Opposition leader Péter Magyar defeats Europe's longest-serving leader, promising closer EU ties and an anti-corruption drive.

2026. április 13. 00:14
Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme, minden fontos tudnivaló
2026. április 12. 23:56
A Kutyapárt csalódott
