96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségben a Tisza

Hárompárti parlament lehet a következőkben, legalábbis az adatok 96,37 százalékos feldolgozottsága lapján. A listás szavazatok feldolgozottsága 95,18 százalékon állt éjfél előtt fél órával, az állás:

Tisza 53,69 százalék (2 989 311 szavazat)

Fidesz 37,72 százalék (2 102 997 szavazat)

Mi Hazánk 5,90 százalék (328 517 szavazat)

DK 1,18 százalék (65 595 szavazat)

Kutyapárt 0,83 százalék (45 626 szavazat).

Jelek szerint nemzetiségi lista nem juttat be képviselőt a parlamentbe.

Az egyéni választókerületekben 97,89 százalékos feldolgozottságnál a 106 egyéni körzetből 93-ban áll nyerésre a Tisza jelöltje, és csupán 13-ban a Fidesz jelöltje.