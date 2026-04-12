96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségben a Tisza

Hárompárti parlament lehet a következőkben, legalábbis az adatok 96,37 százalékos feldolgozottsága lapján. A listás szavazatok feldolgozottsága 95,18 százalékon állt éjfél előtt fél órával, az állás:
- Tisza 53,69 százalék (2 989 311 szavazat)
- Fidesz 37,72 százalék (2 102 997 szavazat)
- Mi Hazánk 5,90 százalék (328 517 szavazat)
- DK 1,18 százalék (65 595 szavazat)
- Kutyapárt 0,83 százalék (45 626 szavazat).
Jelek szerint nemzetiségi lista nem juttat be képviselőt a parlamentbe.
Az egyéni választókerületekben 97,89 százalékos feldolgozottságnál a 106 egyéni körzetből 93-ban áll nyerésre a Tisza jelöltje, és csupán 13-ban a Fidesz jelöltje.