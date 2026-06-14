Varga Judit frappánsan válaszolt a szombati politikai poénokra

Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusán a Tisza Párt képviselőit bírálva úgy fogalmazott, hogy a kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az országgal, majd hozzátette: „Ma az ország a Varga Judit”. A miniszterelnök később a közösségi oldalán is megosztotta ezt a gondolatot, amihez a „Team Judit” kifejezést fűzte hozzá.

A Telex megkeresésére, amelyben a volt miniszter véleményét és érzéseit tudakolták a kormányfői hasonlattal kapcsolatban, Varga Judit mindössze annyit válaszolt:

„Mindig van kiút”.

A volt igazságügyi miniszter ugyanezt a mondatot fűzte hozzá korábban ahhoz a kapcsolati erőszakról szóló kisfilmhez is, amelyet a tisztségéről való lemondása után először tett közzé a közösségi médiában.