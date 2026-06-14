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Varga Judit igazságügyi miniszter, a Miskolci Egyetem (ME) kuratóriumának elnöke a The future is in your hands - Európa jövõje a fiatalok kezében címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen az Igazságügyi Minisztérium Könyvtárában 2022. január 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Varga Judit frappánsan válaszolt a szombati politikai poénokra

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Tömör választ adott Varga Judit volt igazságügyi miniszter arra a kormányfői kijelentésre, amelyben a miniszterelnök hozzá hasonlította az ország helyzetét.

Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusán a Tisza Párt képviselőit bírálva úgy fogalmazott, hogy a kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az országgal, majd hozzátette: „Ma az ország a Varga Judit”. A miniszterelnök később a közösségi oldalán is megosztotta ezt a gondolatot, amihez a „Team Judit” kifejezést fűzte hozzá.

A Telex megkeresésére, amelyben a volt miniszter véleményét és érzéseit tudakolták a kormányfői hasonlattal kapcsolatban, Varga Judit mindössze annyit válaszolt:

„Mindig van kiút”.

A volt igazságügyi miniszter ugyanezt a mondatot fűzte hozzá korábban ahhoz a kapcsolati erőszakról szóló kisfilmhez is, amelyet a tisztségéről való lemondása után először tett közzé a közösségi médiában.

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Kezdőlap    Belföld    Varga Judit frappánsan válaszolt a szombati politikai poénokra

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