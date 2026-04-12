Sulyok Tamás: a választás eredménye legitim felhatalmazást fog adni a győztesnek

A köztársasági elnök arról beszélt a választások 19 órai lezárulta után, hogy a rendszerváltás óta 10. alkalommal dönthettek a választópolgárok az Országgyűlés összetételéről. A legfrissebb, 18.30-as adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz, a későbbiekben megérkező adatok függvényében ez a rekord adat még növekedni fog.

Ez a részvételi arány „kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését. A választójogukat ténylegesen gyakorlók létszáma egyúttal kifejezi azt is, hogy hazánkban egyértelmű közbizalom övezi a választások lebonyolítását. Ennek megfelelően a választás eredménye, bármi lesz is az, legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonaktozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország” – mondta.

19 órakor megkezdődött a szavazatok megszámlálása a szavazókörökben. A jogerős végeredmény az esetleges jogorvoslati eljárások lezárása után számíthatunk, előzetes eredmények ma este is lesznek – ismertette a további forgatókönyvet.

Az alaptörvény értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napját követő időpontra kell összehívnia az országgyűlés alakuló ülését és ekkor javaslatot tenni a miniszterelnök személyére. A választási eredmények ismertté válását követően kellő időben egyeztetéseket fog kezdeni a bejutott pártok vezetőivel, továbbá megbeszéléseket kezd az új országgyűlés alakuló ülésének időpontjával, előkészítésével kapcsolatban.

A szavazás befejezésével a kampány is lezárult – Sulyok Tamás azt kívánta, hogy ezután a nyugodt közéleti párbeszéd időszaka következzen.