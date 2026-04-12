2026. április 12. vasárnap Gyula
Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz az országgyûlési választások lezárását követõen a Nemzeti Választási Irodában (NVI) Budapesten 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Sulyok Tamás: a választás eredménye legitim felhatalmazást fog adni a győztesnek

Infostart

Az országgyűlési választás rendben lezajlott, jelentős zavaró esemény nem történt.

A köztársasági elnök arról beszélt a választások 19 órai lezárulta után, hogy a rendszerváltás óta 10. alkalommal dönthettek a választópolgárok az Országgyűlés összetételéről. A legfrissebb, 18.30-as adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz, a későbbiekben megérkező adatok függvényében ez a rekord adat még növekedni fog.

Ez a részvételi arány „kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését. A választójogukat ténylegesen gyakorlók létszáma egyúttal kifejezi azt is, hogy hazánkban egyértelmű közbizalom övezi a választások lebonyolítását. Ennek megfelelően a választás eredménye, bármi lesz is az, legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonaktozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország” – mondta.

19 órakor megkezdődött a szavazatok megszámlálása a szavazókörökben. A jogerős végeredmény az esetleges jogorvoslati eljárások lezárása után számíthatunk, előzetes eredmények ma este is lesznek – ismertette a további forgatókönyvet.

Az alaptörvény értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napját követő időpontra kell összehívnia az országgyűlés alakuló ülését és ekkor javaslatot tenni a miniszterelnök személyére. A választási eredmények ismertté válását követően kellő időben egyeztetéseket fog kezdeni a bejutott pártok vezetőivel, továbbá megbeszéléseket kezd az új országgyűlés alakuló ülésének időpontjával, előkészítésével kapcsolatban.

A szavazás befejezésével a kampány is lezárult – Sulyok Tamás azt kívánta, hogy ezután a nyugodt közéleti párbeszéd időszaka következzen.

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.
 

Kijött az este fél 7-es részvételi adat

Íme, az utolsó közvélemény-kutatói adatok – a választás hírei percről percre az urnazárás után

A szavazás helyett aludt a kunhegyesi férfi - választási hírek urnazárásig

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.  Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

2026. április 12. 20:01
Súlyos közlekedési baleset történt Pécel egyik szavazókörénél
2026. április 12. 19:54
Meghalt egy választó az egyik szavazókörben
