Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vasárnap este hét órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson.

Azok a szavazni akarók, akik 19 óráig beálltak a sorba, még leadhatják a voksukat.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

Lesz 106 szavazókör, ahol nem bontják fel vasárnap este az urnákat: ezek „megvárják” a külképviseleteken, illetve a más magyarországi településeken az átjelentkezők által leadott szavazatokat.

Az „utazó” voksokat a választás utáni szombaton keverik bele ennek a 106 szavazókörnek az urnáiba.

Annyi már biztos, hogy történelmi részvételi rekordot döntött a választás: már 17 óráig többen szavaztak, mint az eddigi választások bármelyikén. Íme az eddigi részvételi számok.

Török Gábor politológus oldalán összegyűjtötte a korábbi adatokat, látható, hogy 1998 óta a legnagyobb részvételi arány 19 órakor 70,53 százalék volt – a mostani 17 órai 74,23 százalék már ezt is meghaladta, és még volt két óra a voksolásból.

17 órakor négy éve 62,93 százalék, 2018-ban 63,21 százalék volt a részvétel, vagyis több mint 10 százalékponttal kevesebb.

A 18.30 órai mostani részvételi adat szerint már 5 856 515-en szavaztak (77,80 százalék)

az összesen 7 527 742 szavazásra jogosult polgárból.

Budapesten és a nagyvárosokban volt a legnagyobb a részvétel, a falvakban és kisvárosokban kisebb.

A Telex összegzése szerint a következő körzetek a legaktívabbak a 18.30 órás adatok szerint:

Budapest 3 85.64 százalék

Pest 2 85.21 százalék

Pest 5 84.61 százalék

Pest 6 84.35 százalék

Budapest 4 84.17 százalék

A következő körzetek pedig a legkevésbé aktívabbak:

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 70.44 százalék

Hajdú-Bihar 4 70.42 százalék

Borsod-Abaúj-Zemplén 5 70.03 százalék

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 69.72 százalék

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 64.56 százalék

Simán lement a szavazás, nem voltak komoly gondok

A szavazás országszerte csendes és nyugodt volt, komoly rendbontásokról és rendkívüli eseményekről a szokásos apróságokon túl nem érkeztek jelentések.

A délutáni órákban több helyszínen bombafenyegetés miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak. Miskolcon és Pécsett fel is függesztették a voksolást, míg Budapesten a szavazás megakasztása nélkül zajlottak a biztonsági vizsgálatok.

Jelentős feszültség alakult ki a Heves vármegyei Tarnazsadányban, ahol a Tisza Párt önkéntes „őrszemei” és a helyi kormánypárti szimpatizánsok tartják megfigyelés alatt a szavazókör környékét. A település polgármestere félelemkeltőnek nevezte a jelenlétüket, és feljelentést fontolgat.

Békés és derűs várakozásra szólította fel támogatóit a Tisza Párt a választási nap délutánján közzétett közleményében. A politikai közösség határozottan visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a szavazás lezárulta után bármilyen zavargásra vagy erőszakos fellépésre készülnének.

Fertőrákoson darázstámadás, Nagybajomban tűzjelzés, több helyszínen pedig orvosi segélyhívás miatt kellett intézkednie a szavazatszámláló bizottságoknak.

Orbán Viktor: „Azért vagyok itt, hogy győzzek”

Orbán Viktor mikor leszavazott, azt mondta: „Azért vagyok itt, hogy győzzek”.

Újságírói kérdésekre válaszolva Magyar Péternek semmit nem akart üzenni a miniszterelnök, inkább a választóknak üzent. Huszonhárom éve a Fidesz elnöke, mekkora vereséget kell szenvednie ahhoz, hogy lemondjon? – kérdezték. Nagyot – mondta még Orbán Viktor. Kérdezték arról is, hogy Zelenszkij helyében átadna-e területeket Oroszországnak, erre azt mondta, szerencsére nincs Zelenszkij helyében. Megkérdezték azt is, hogy Magyar Péternek gratulálna-e, ha győzne: „Igen, én mindig betartom a a civilizációs szabályokat.” Tervei között szerepel az is, hogy nyernek, másnap pedig az ukránok újraindítják a gázt. Orbán azt is mondta, hogy a magas részvétel mindig a Fidesznek kedvezett korábban.

Magyar Péter: senki se féljen, estére vége lesz a rémálomnak!

A Tisza Párt elnöke nem sokkal 8.30 után tartott sajtótájékoztatót, miután leadta voksát a XII. kerületben. Arra biztatott ismét mindenkit, hogy éljen a szavazati jogával. Magyar arra számít, hogy megdől a választási részvételi rekord. Elmondta azt is, hogy eddig 60 bejelentés érkezett a Tiszához Magyar szerint kisebb választási csalásról. Azt üzente, hogy senki ne adja el a szavazatát és senki ne féljen. Délutáni videójában azt mondta: „Estére vége lesz annak a rémálomnak, amiben az elmúlt években éltünk” .