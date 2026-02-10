ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.13
usd:
318.02
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Peter Mandelson, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel Washingtonban 2025 febuárjában.
Nyitókép: Carl Court/Getty Images

Gálik Zoltán: az Epstein-botrány elérte a brit kormány legbelső köreit, a büntetőjogi felelősség is felmerülhet

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

Keir Starmernek ugyan nincs közvetlen érintettsége az Epstein-botrányban, de „az ítélőképességi felelőssége áttételesen felmerült” az elítélt milliárdossal szoros kapcsolatot ápoló washingtoni nagykövet kinevezése miatt – mondta az InfoRádióban a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Arról is beszélt, hogy a brit kormányfő jelenleg az egyik legkevésbé elfogadott vezető az Egyesült Királyságban, miközben a Munkáspárt kritikák össztüzébe került a megígért reformok lassú végrehajtása miatt.

Vasárnap Keir Starmer kabinetfőnöke, Morgan McSweeney, míg hétfőn a brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, Tim Allan is lemondott. Egyes körökben ezt úgy értelmezik Nagy-Britanniában, hogy a kormányfő saját pozíciója megmentése érdekében a most távozókkal vitetné el a balhét az Epstein-ügy egyik brit száláért, a Mandelson-botrányért. Keir Starmer 2025 februárjában nevezte ki washingtoni nagykövetnek Peter Mandelson egykori munkáspárti parlamenti képviselőt. Szeptemberben azonban kiderült róla, hogy kapcsolatban állt a szexuális bűncselekmények elkövetéséért és kiskorúak prostituálásáért elítélt Jeffrey Epsteinnel, amiért menesztették posztjáról. Sajtóhírek szerint Peter Mandelsont nem világították át rendesen a nagyköveti kinevezése előtt, és ezért Keir Starmert is felelősség terheli.

Gálik Zoltán az InfoRádióban úgy fogalmazott, a brit miniszterelnök legfontosabb stratégiai tanácsadói, illetve legközelebbi munkatársai mondtak le. Hozzátette: Keir Starmernek ugyan nincs közvetlen érintettsége az Epstein-botrányban, de „az ítélőképességi felelőssége áttételesen felmerült” a washingtoni nagykövet kinevezése miatt. A Budapesti Corvinus Egyetem docense megjegyezte: az egykori munkáspárti képviselő vagy titkolta, hogy kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel, vagy ennek az ismeretében nevezték ki nagykövetnek. Mint mondta, most már nem lehet leplezni, hogy „a botrány elérte a brit kormány legbelső köreit”.

Gálik Zoltán megítélése szerint éppen az a fő probléma, hogy magas szinten nagyon sokan tudtak ezekről a kényes ügyekről, továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy a brit kormányzat

„nem hirtelen jött embereket nevez ki kulcspozíciókba, hanem évtizedes kapcsolatokkal rendelkező, a Munkáspárt legfontosabb pozícióit betöltő emberekről van szó”.

Az egyetemi docens szerint nemcsak a személy szerinti felelősök felelősségre vonása fontos ebben az ügyben, hanem magának a rendszernek a működését is megkérdőjelezi mindaz, ami megtörtént. Mint fogalmazott, Keir Starmer most „próbál menekülni”, hiszen kijelentette, hogy harcolni fog a pozíciójáért, és úgy tűnik, hogy a történtekre azzal reagál, hogy a legfontosabb pozíciókban nagy politikai átalakításba kezd.

A szakértő emlékeztetett, hogy az előző parlamenti választásokat 2024 júliusában tartották Nagy-Britanniában, és a 650 fős parlamentben jelenleg 404 képviselővel rendelkezik a Munkáspárt, amelynek így „nagyon kényelmes, 174 fős többsége van”. Ennek birtokában Keir Starmernek és a Munkáspártnak nem érdeke, hogy a mostani ügyek miatt előrehozott választások legyenek. Gálik Zoltán ugyanakkor felidézte, hogy a Munkáspárt a 2024-es kampány során arra tett ígéretet, hogy megszünteti azt a politikai káoszt, amit a szociáldemokrata párt szerint a konzervatívok politikája okozott az Egyesült Királyságban. Az egyetemi docens szerint most nem igazán lehet azt mondani, hogy rendeződött volna a helyzet, de legalább

az jó hír Keir Starmer számára, hogy jelenleg „nem annyira fragmentált a politikai paletta” a baloldalon, mint korábban volt a Konzervatív Pártnál.

Az utóbbi időszak közvélemény-kutatásaiban rendre nagy támogatottságot ért el Nigel Farage pártja, a Reform UK, májusban pedig önkormányzati választásokat tartanak Nagy-Britanniában, így Gálik Zoltán szerint nem lehet kizárni, hogy az az eredmény „nagy pofont fog adni a kialakult brit belpolitikai helyzetnek”. Ráadásul a felmérések alapján nem tűnik stabilnak Keir Starmer pozíciója,

az utóbbi időszakban sokat veszített a népszerűségéből a kormányfő, aki jelenleg „az egyik legkevésbé elfogadott vezető” az Egyesült Királyságban.

Az egyetemi docens hozzátette: a Munkáspárt ugyan teljesített több vállalást is az elmúlt másfél évben a kormányprogramjából, de a politikai ellenfelek azt róják fel neki, hogy túl lassan és határozatlanul, szürkén hajtja végre a reformokat, amit egyre több választópolgár is sérelmez.

Nagy kérdés, hogy ha hosszabb távon nem tudja stabilizálni a pozícióját Keir Starmer, akkor ki tudna a helyébe lépni. Egyesek Wes Streeting egészségügyi miniszterről beszélnek mint lehetséges kihívó, de az elmúlt napokban neki is sokat kellett magyarázkodnia a Peter Mandelsonnal való szoros kapcsolata miatt, így még nem tudni, hogyan érinti az ő politikai pályáját a mostani botrány. Bizonyos körökben azt rebesgetik, hogy adott esetben Rachel Reeves pénzügyminiszter is követheti Keir Starmert a miniszterelnöki poszton, illetve a Munkáspártot már csaknem tíz éve vezető Ed Miliband visszatérése is szóba jöhetne, de Gálik Zoltán úgy véli, „korai még erről beszélni”.

Nem tartja kizártnak, hogy továbbterjed az Epstein-botrány, mert nemcsak arról van szó, hogy a nagyköveti kinevezés és az azzal kapcsolatos döntések rossz politikai döntésnek minősültek, illetve maga az előkészítés is rossz volt, hanem kiderült, hogy különböző bizalmas kormányzati dokumentumok is eljutottak illetéktelen kezekbe. Az egyetemi docens nem biztos benne, hogy az ügy már lezárult. Elképzelhető, hogy további politikai potentátok is érintettek, és nem kizárt, hogy „nemcsak politikai, hanem akár büntetőjogi felelősség is felmerülhet majd”.

Még sok kellemetlenség várhat András volt yorki hercegre

Az Epstein-botrány a brit királyi családot is érinti a hercegi címétől magánéleti botrányai miatt megfosztott András révén. A volt yorki herceget 2021-ben beperelte Virginia Giuffre, aki azt állította, hogy 16 éves korában beszervezték Jeffrey Epstein fiatalkorú lányokból álló hálózatába, akiket aztán a milliárdos és barátai szexre kényszerítettek. A nő azzal vádolta Andrást, hogy szexuális erőszakot követett el rajta, amikor még csak 17 éves volt. Az Epstein-akták között szerepel egy olyan e-mail is, ami bizonyítja, hogy valódi az a közös fotó, ami korábban megjelent András hercegről és Virginia Giuffre-ról.

Gálik Zoltán emlékeztetett: a botrány nem maradt következmények nélkül a királyi családban, hiszen Andrásnak el kellett hagynia a királyi lakosztályát is a hercegi cím elvesztésén kívül. Mivel újabb és újabb bizonyítékok kerülnek elő, elképzelhetőnek tartja, hogy a királyi család környékén is hallunk még új híreket az Epstein-botrány kapcsán. Nemrég a trónörökös, Vilmos walesi herceg és felesége, Katalin hercegné nyilatkozatot adtak ki, és mélységes felháborodásuknak, aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy milyen irányba terelődhet még az ügy. Üzentek az áldozatoknak is, akiket az együttérzésükről biztosítottak, illetve közleményükben jelezték, hogy „az áldozatokra koncentrálnak” az Egyesült Államokban nyilvánosságra hozott, a néhai szexuális bűnözővel kapcsolatos dokumentumokban szereplő új információk fényében.

András volt yorki herceg még kellemetlen napok előtt állhat, ugyanis a hírek szerint az Amerikai Egyesült Államokban kongresszusi meghallgatás keretében meghallgatnák őt,

így az ő felelősségre vonása egyáltalán nem került le a napirendről. Kérdés, hogy az ő szempontjából lesznek-e jogi következményei a történteknek.

Az Epstein-botrány óriási vihart kavart Nagy-Britanniában is, ahol a közéletben és a társadalmon belül hatalmas a felháborodás azok után, hogy egyre több bizonyíték és érintett személy kerül elő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense elmondta:

„a Munkáspártnak rekord idő alatt sikerült elveszítenie azt a politikai tőkét, amit az előző választásokon nyert”.

Hozzátette: az egész politikai osztály felelőssége felmerül az Epstein-botránnyal, illetve az említett nagyköveti kinevezéssel kapcsolatban, miközben az emberek egyre elégedetlenebbek a Munkáspárt politikájával és folyamatosan megkérdőjeleződik a kormányprogram egyes elemeinek megvalósíthatósága. Ebből kifolyólag a Munkáspárt a közeljövőben vélhetően inkább elkerülné a „közvetlen megmérettetés lehetőségét”, ugyanakkor önkormányzati és időközi választások azért lesznek, melyeken Gálik Zoltán szerint a „közvélemény-kutatók számai előbb-utóbb át fognak fordulni valós eredményekbe”.

(A nyitóképen: Peter Mandelson, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel Washingtonban 2025 februárjában.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Gálik Zoltán: az Epstein-botrány elérte a brit kormány legbelső köreit, a büntetőjogi felelősség is felmerülhet

lemondás

nagykövet

kabinetfőnök

gálik zoltán

jeffrey epstein

andrás herceg

keir starmer

peter mandelson

morgan mcsweeney

tim allan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rubio érkezik, Vance vagy Trump jöhet – Magyarics Tamás: nem véletlen az időzítés

Rubio érkezik, Vance vagy Trump jöhet – Magyarics Tamás: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián – február 15-én és 16-án Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet a kétoldalú és regionális érdekek megerősítéséről, egyebek mellett a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatok iránti elkötelezettségről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítéséről. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen Magyarországra és Szlovákiába látogat.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést az irányadó amerikai indexek, ma viszont inkább iránykeresés jellemzi a piacokat: a japán tőzsde reggel kiemelkedően teljesített a hétvégi japán választok eredménye után, az európai indexek pedig hol kis pluszban, hol mérsékelt mínuszban vannak napközben. Az amerikai tőzsdéken újabb csúcsdöntéssel indul a nap: új történelmi rekordot állított fel a Dow index, de a kép nem teljesen egységes, a Nasdaq lefelé vette az irányt a nyitást követő percekben. Makrofronton ma főként az Egyesült Államokból érkező adatokra figyeltek a befektetők délután, de nagyobb mozgásokat a részvényárfolyamokban a negyedéves vállalati eredmények hoztak inkább. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó napot zárt a BUX: itt vannak a fontosabb számok

Jó napot zárt a BUX: itt vannak a fontosabb számok

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

FBI releases images of masked person in hunt for Savannah Guthrie's mother

The mother of the news anchor Savannah disappeared in the middle of night from her Tucson, Arizona, home and was last seen on 31 January.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 20:09
Mercosur-apróbetű – Ezzel nyugtatnák az európai gazdákat
2026. február 10. 19:14
Rubio érkezik, Vance vagy Trump érkezhet – Magyarics Tamás szerint nem véletlen az időzítés
×
×
×
×