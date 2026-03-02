ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) a kormánypártok országjárásának mátészalkai fórumán 2026. február 20-án. Mellette Kovács Sándor fideszes országgyûlési képviselõ.
Nyitókép: KKM, MTI/MTVA

Irán – Mentési tervet ismertetett a kormány, Gera Dániel is jöhet, ha akar

Infostart / MTI

Egy válogatott labdarúgót is érint a magyar külügy által vázolt kimenekítési terv.

Izraelből Egyiptom és Jordánia felé át lehet lépni a szárazföldi határátkelőkön, de több arab országban nem javasolják az elindulást a határátkelők felé – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap este.

A tárcavezető hozzátette, Egyiptom irányában van 24 órás határátkelőhely, és mind Egyiptomból illetve Jordániából közlekednek repülőjáratok.

Elmondta, az Egyesült Arab Emirátusokba, Szaúd-Arábiába, Ománba be lehet lépni a szárazföldi átkelőhelyeken, Szaúd-Arábiában egyszerűsített határátlépéssel, de a kormányok a hosszú várakozási idő miatt nem javasolják a szárazföldi határátkelőhelyekre való elindulást, sokkal biztonságosabbnak tartják a helyben maradást. A miniszter arra kért mindenkit, vasárnap fontolja meg a helyi hatóságok jelzéseit.

Ismertette: Ománban is sok magyar van, ott tartózkodott az úszóválogatott egy része, és sok komáromi családtól kapott jelzést, hogy ott vannak.

Beszámolt arról, hogy az Iránban futballozó Gera Dániel és külföldi csapattársai számára Törökországba kértek szárazföldi beléptetést. Mindenki, aki bajba kerül, vagy szeretne kapcsolatba lépni a magyar nagykövetségekkel, az megteheti, továbbra is folyamatos a munkavégzés, és a konzulátusok is ügyeletben vannak – emelte ki.

Kitért arra, hogy az Egyesült Arab Emirátusok külügyminisztere telefonon biztosította arról, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a több mint négyezer magyar állampolgárt megvédjék Dubajban, illetve Abu-Dzabiban, átvállalják a szállásköltségeket. Mindkét nagy repülőteret csapás érte, ezért hétfőn térnek vissza arra a kérdésre, hogy mikor indulhat el a légi közlekedés.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy vasárnap tovább eszkalálódott a közel-keleti helyzet, „Irán esztelen módon lövi” azokat az arab országokat, amelyek nem támadták meg országukat. Továbbra is légtérzárak vannak a térségben, a repülőgépeknek leszállási engedélyt nem adnak, a világ legnagyobb légitársaságai szüneteltetik járataikat.

Közölte, Budapesten a call center továbbra is megerősített létszámmal dolgozik. Hétfő reggel újabb információkat kapnak arról, hogy a légitársaságok hogyan tervezik az újraindulást, és arról, hogy lesz-e lehetőség a légtérzárak feloldására, hiszen „sajnos most is nagyon sok rakétával, drónnal lövi Irán az arab országokat”. Az Egyesült Arab Emirátusok külügyminisztere elmondta, hogy az irániak sok száz drónt, rakétát, köztük ballisztikus és cirkálórakétákat lőttek ki az Emírségekre.

Szijjártó Péter minden magyar állampolgárt arra kért, hogy jelentkezzen konzuli védelemre, mert sokan ezt még mindig nem tették meg. Közlése szerint az emírségekben körülbelül 2400 magyar van, akik konzuli védelemre regisztráltak, de az emirátusokbeli külügyminiszter szerint az ő regisztrációjuk szerint több mint 4000 magyar tartózkodik az Öböl menti országban.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

