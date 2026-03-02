A legjobb, Európában kapható autót keresik – ezekre a modellekre lehet most szavazni

Az Autobest Conquest 2026-os győztesét a részvevő 33 európai ország zsűritagjainak pontjai, és – idén először – a közönség szavazatai alapján hirdeti ki a szervezet.

Március 28-ig a www.autobest.org és a www.azauto.hu oldalon keresztül bárki szavazhat az általa legjobbnak tartott döntősre. A közönségszavazatok a végeredmény felét teszik ki, a másik 50 százalék a zsűritagok pontozása alapján áll össze.

Idén hat modell került a díj fináléjába – lásd a listát alább –, közülük négy (BYD, Ford, MG, Renault) kizárólag elektromos hajtással készül, a többiekből (Citroën, Fiat) hibridet, sőt, kézi váltós benzinest is lehet vásárolni. A szervezők szerint még azt is megtehetik az érdeklődők, hogy a döntősöket a márkakereskedésekben kipróbálják, tesztvezetik a szavazás előtt.

Ráadásul autót is nyerhet, aki szavaz: a részvevők között a győztes egy példányát sorsolja ki az Autobest. Eredményhirdetés 2026. március 28-án.

BYD Dolphin Surf

A 3,99 m hosszú, elsőkerék-hajtású, elektromos, ötajtós autó 88 és 156 LE-s változatban készül, 30 vagy 43,3 kWh-s akkumulátorral, 220 és 322 km közötti hatótávolsággal.

Forrás: Autobest

Citroën C3 Aircross

100 LE-s 1,2 l-es turbós benzinmotorral, 145 LE-s hibrid hajtással és 113 LE-s akkus-elektromossal (54 kWh-s teleppel, és 400 km-es hatótávolsággal) is elérhető. Ez az autó egy 4,4 m hosszú kompakt SUV, amit benzines és hibrid változatban, hétülésesként is meg lehet vásárolni.

Forrás: Autobest / Anatol Gottfried / Continental Productions

Fiat Grande Panda

Az új Panda sokkal nagyobb híres elődjénél, de így is csak 3,99 m-re nyúlik. Alapkivitele 100 LE-s 1,2-es turbós benzines, de a Panda kapható kívülről nem tölthető hibridként is, ugyanezzel a benzinmotorral, 110 LE-s rendszerteljesítménnyel. Az elektromos változat akkuja 44 kWh-s (320 km-es hatótáv), villanymotorja 113 LE-s.

Forrás: Autobest

Ford Puma Gen-E

A Puma elektromos változatát 168 LE-s villanymotor viszi, akkumulátorának kapacitása 44 kWh. A 4,22 m hosszú, elsőkerék-hajtású, ötajtós modell vegyesüzemi hatótávolsága 376 km.

Forrás: Autobest

MG S5 EV

Elektromos SUV a kínai tulajdonú brit márkától. 170 vagy 231 LE-vel válaszható, 4,47 m hosszú és hátsókerék-hajtású. A kisebb teljesítményű változat akkuja 49, a nagyobbé 64 kWh-s, utóbbival 480 km hosszú a vegyes hatótáv.

Forrás: Autobest

Renault 4

A 4,14 m hosszú, elsőkerék-hajtású elektromos retro-kisautó kétféle teljesítménnyel (120 vagy 150 LE), és kétféle akkuval készül (42, vagy 54 kWh), műszakilag a szintén elektromos Renault 5 közeli rokona. Vegyes hatótávja 308 és 409 km közötti.