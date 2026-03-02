ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.71
usd:
324.83
bux:
126534.75
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Autobest Conquest döntősei
Nyitókép: Autobest Conquest

A legjobb, Európában kapható autót keresik – ezekre a modellekre lehet most szavazni

Infostart

Első alkalommal, idén már a közönség véleménye is számít abban, hogy melyik lesz a legjobb Európában kapható autó az Autobest Conquest 2026 versenyben. Íme a döntős modellek és a szavazási lehetőség.

Az Autobest Conquest 2026-os győztesét a részvevő 33 európai ország zsűritagjainak pontjai, és – idén először – a közönség szavazatai alapján hirdeti ki a szervezet.

Március 28-ig a www.autobest.org és a www.azauto.hu oldalon keresztül bárki szavazhat az általa legjobbnak tartott döntősre. A közönségszavazatok a végeredmény felét teszik ki, a másik 50 százalék a zsűritagok pontozása alapján áll össze.

Idén hat modell került a díj fináléjába – lásd a listát alább –, közülük négy (BYD, Ford, MG, Renault) kizárólag elektromos hajtással készül, a többiekből (Citroën, Fiat) hibridet, sőt, kézi váltós benzinest is lehet vásárolni. A szervezők szerint még azt is megtehetik az érdeklődők, hogy a döntősöket a márkakereskedésekben kipróbálják, tesztvezetik a szavazás előtt.

Ráadásul autót is nyerhet, aki szavaz: a részvevők között a győztes egy példányát sorsolja ki az Autobest. Eredményhirdetés 2026. március 28-án.

BYD Dolphin Surf

A 3,99 m hosszú, elsőkerék-hajtású, elektromos, ötajtós autó 88 és 156 LE-s változatban készül, 30 vagy 43,3 kWh-s akkumulátorral, 220 és 322 km közötti hatótávolsággal.

Forrás: Autobest
Forrás: Autobest

Citroën C3 Aircross

100 LE-s 1,2 l-es turbós benzinmotorral, 145 LE-s hibrid hajtással és 113 LE-s akkus-elektromossal (54 kWh-s teleppel, és 400 km-es hatótávolsággal) is elérhető. Ez az autó egy 4,4 m hosszú kompakt SUV, amit benzines és hibrid változatban, hétülésesként is meg lehet vásárolni.

Forrás: Autobest / Anatol Gottfried / Continental Productions
Forrás: Autobest / Anatol Gottfried / Continental Productions

Fiat Grande Panda

Az új Panda sokkal nagyobb híres elődjénél, de így is csak 3,99 m-re nyúlik. Alapkivitele 100 LE-s 1,2-es turbós benzines, de a Panda kapható kívülről nem tölthető hibridként is, ugyanezzel a benzinmotorral, 110 LE-s rendszerteljesítménnyel. Az elektromos változat akkuja 44 kWh-s (320 km-es hatótáv), villanymotorja 113 LE-s.

Forrás: Autobest
Forrás: Autobest

Ford Puma Gen-E

A Puma elektromos változatát 168 LE-s villanymotor viszi, akkumulátorának kapacitása 44 kWh. A 4,22 m hosszú, elsőkerék-hajtású, ötajtós modell vegyesüzemi hatótávolsága 376 km.

Forrás: Autobest
Forrás: Autobest

MG S5 EV

Elektromos SUV a kínai tulajdonú brit márkától. 170 vagy 231 LE-vel válaszható, 4,47 m hosszú és hátsókerék-hajtású. A kisebb teljesítményű változat akkuja 49, a nagyobbé 64 kWh-s, utóbbival 480 km hosszú a vegyes hatótáv.

Forrás: Autobest
Forrás: Autobest

Renault 4

A 4,14 m hosszú, elsőkerék-hajtású elektromos retro-kisautó kétféle teljesítménnyel (120 vagy 150 LE), és kétféle akkuval készül (42, vagy 54 kWh), műszakilag a szintén elektromos Renault 5 közeli rokona. Vegyes hatótávja 308 és 409 km közötti.

Forrás: Autobest
Forrás: Autobest

Kezdőlap    Belföld    A legjobb, Európában kapható autót keresik – ezekre a modellekre lehet most szavazni

díj

autó

szavazás

legjobb

szécsényi gábor

autobest

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar a migrációs válságról: ha Irán káoszba süllyed, sokan úgy érezhetik, többet veszítenek, ha maradnak

Sayfo Omar a migrációs válságról: ha Irán káoszba süllyed, sokan úgy érezhetik, többet veszítenek, ha maradnak
A Migrációkutató Intézet kutatási vezetője szerint elhúzódó migrációs válságot okozhat a jelenlegi közel-keleti konfliktus. Sayfo Omar az InfoRádióban arról beszélt: a térségben ezzel együtt bizonytalan ideig tartó társadalmi, politikai és gazdasági válság körvonalazódik, és a legrosszabb forgatókönyv esetén emberek tömegei kelhetnek útra a kaotikus helyzetben.
 

Katar lelőtt két iráni harci repülőgépet

Iráni konfliktus: ezt lépi a NATO

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java

Szijjártó Péter: részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei

Dróntámadás a ciprusi brit légitámaszpont ellen: ezt lépi Görögország

Dubajban az élet légtérzár idején

Az iráni háború „eltalálta” a vezető nyugat-európai tőzsdéket is

Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló

Egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt

Kis-Benedek József Iránról: rendszerváltás? Nagyon bonyolult, de most talán több a támogatója

Irán pont Amerikában lépne pályára: a háború átírhatja a labdarúgó-vb mezőnyét

Megkezdte turistái kimenekítését Románia, Csehország és Németország a Közel-Keletről

Donald Trump berágott a britekre, túl sokáig váratták az amerikai légierőt

A hatodik támadási hullám, Izrael ismét lecsapott Teherán szívében

Erősödik Franciaország fenyegetettsége, Macron reagál

Iráni háború, 3. nap – percről percre

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták - Jeruzsálem most szárazföldi inváziót mérlegel. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: három amerikai katona meghalt, ma reggel baráti tűz miatt lezuhant három amerikai vadászgép Kuvait területén. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Cipruson található brit katonai bázist is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Teherán a nap folyamán bejelentette: az ellenséges légierő lebombázta a natanzi atomkomplexumot, estére pedig a Hormuzi-szorost is lezárták. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon súlyos bajban van ez a magyar húzóágazat: sose jön már a felpattanás?

Nagyon súlyos bajban van ez a magyar húzóágazat: sose jön már a felpattanás?

Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Lebanon reports 52 killed in Israeli strikes

Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Lebanon reports 52 killed in Israeli strikes

The Israeli military says strikes on Beirut and parts of southern Lebanon are a response to attacks on northern Israel by Iran-backed Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 20:52
Orbán Viktor: ezért akarnak levadászni bennünket
2026. március 2. 17:10
Fél napot várniuk kellett a rendőröknek, olyan részeg volt a verekedő alpolgármester
×
×