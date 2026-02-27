ARÉNA - PODCASTOK
Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

2026. február 27. 18:00
Baán László a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

2026. február 27. 20:20
Összepakoltak az amerikaiak a Közel-Keleten – célzott csapásokra még készek maradnak
2026. február 27. 18:55
Nagyot romlott a járványügyi helyzet Baranyában és most már Somogyban is
2026. február 27. 18:16
Szombaton meglepő fényben fog ragyogni egy csomó ikonikus magyar épület
2026. február 27. 18:00
Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
2026. február 27. 17:19
Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva
2026. február 27. 16:36
Győri Enikő: a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület a kormány lelkiismerete
2026. február 27. 15:51
Győri Enikő: az Európai Parlament egy elszabadult hajóágyú lett
2026. február 27. 12:14
Az Ötkarika magazin 2026. február 27-i adása
