Iráni háború: a magyar katonák bázisát is dróntámadás érte

Dróntámadás érte az iraki Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárát vasárnap – közölte a Clash Report hírportál az X-en.

Az erbíli repülőtér légvédelme a legtöbb eszközt lelőtte.

A támaszponton, ahol magyar katonák is állomásoznak, robbanásokat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzé tett felvételeken.

A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett – közölte a Rudav kurd hírtelevízió.

A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen. A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban.

A milícia állítólag drónokat és „új típusú rakétákat” vetett be a repülőtér ellen, amelynek légvédelme a legtöbb harceszközt le tudta lőni.

A Hava sosyal medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.